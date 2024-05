Volkswagen Polo přežije do roku 2030. Bezpečnostní systémy jsou dražší než emise

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Ještě před dvěma lety to vypadalo, že malá auta se spalovacími motory, jako je VW Polo nebo Škoda Fabia, skončí s nástupem emisní normy Euro 7. Thomas Schäfer, šéf značky Volkswagen osobní vozy, tehdy britskému magazínu Autocar řekl, že kdyby se měla kvůli přísnější emisní normě cena zvednout o „tři, čtyři, pět tisíc liber (87, 116, 145 tisíc korun) nebo i víc“, nemělo by smysl taková auta nabízet, protože by na nich automobilky nic nevydělaly.

Zpřísnění současné verze emisní normy Euro 6, označovaný EU6e, ovšem slovy Schäfera, kterého cituje Autocar, „není tak šílené, jako původní návrh“, takže „polo bude pokračovat“, a to „rozhodně do konce této dekády“. Zpřísňování emisních norem podle něj „zvyšuje cenu vozidla, ale ne zas tak moc“.

Video se připravuje ...

„Budeme ho udržovat svěží,“ řekl Schäfer s odkazem na postupné facelifty vozu. Zda ovšem měl na mysli i nějakou novou generaci – současné polo je na světě od roku 2017, takže běžně by v roce 2025 či nejhůř 2026 byl čas na zbrusu nový model – není jasné.

Jako větší riziko pro polo – a potažmo ostatní auta téhle velikosti – nyní Schäfer vidí zpřísňující se bezpečnostní předpisy. „Co zvyšuje cenu výrazně, je GSR2, které vyžaduje interiérové kamery a pár věcí, které musíte přidat platformě. To je skutečná komplikace, ale už jsme to udělali napříč značkami a myslím, že můžeme pokračovat,“ nechal se slyšet.

Volkswagen aktuálně nabízí v Česku model Polo za cenu od 389.900 korun. Sesterská Škoda Fabia stojí od 369.900 korun a třeba Renault Clio pořídíte za nejméně 385 tisíc korun.

Kdy se zavede nová emisní norma?

Emisní norma Euro 6e začala vstupovat v platnost postupně pro různé kategorie vozidel a různé verze normy od září 2023. Od toho termínu platí pro nově homologovaná auta, od září 2024 bude platná pro všechna nově registrovaná auta na území EU. Později, od ledna 2025 pro nově homologovaná auta a od ledna 2026 pro všechna nově registrovaná auta, bude platit norma Euro 6e-bis. Termíny leden 2027, resp. leden 2028 platí pro poslední verzi této normy, označené Euro 6e-bis-FCM.

Čím se jednotlivé verze normy liší? Zejména v tom, jakým způsobem se vypočítává normovaná spotřeba paliva plug-in hybridů; cílem má být realističtější hodnota v katalozích. Samozřejmě, písmena FCM znamenají „Fuel Consumption Monitoring“, tedy sledování skutečné spotřeby paliva řídící jednotkou vozu. To je u nových aut v EU běžné už od roku 2020.