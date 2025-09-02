Volkswagen poprvé ukázal nejmenší elektrický crossover. Šel mimo oficiální cesty
Volkswagen těsně před autosalonem v Mnichově odhalil první nákresy elektrického crossoveru ID.2 X. Nový koncept kombinuje robustnost SUV a nadčasový design rodiny ID.
Před letošním autosalonem v Mnichově, který se koná od 9. do 12. září, se internetem hemží více či méně kamuflovanými skicami. Škoda prostřednictvím Visionu O si opět hraje se stíny a Volkswagen „potají“ ukázal nákresy očekávaného elektrického crossoveru.
V souvislosti s budoucí premiérou nejlevnějšího elektrického vozu značky dává výhled na crossover stejné třídy smysl. Potvrzuje to i prosincový teaser a únorová slova Thomase Schäfera, který o modelu ID.2 X mluvil v souvislosti s nadcházejícím autosalonem. Studie bude mít premiéru už v neděli od dvou hodin odpoledne, tedy ještě před oficiálním zahájením autosalonu.
Designově se koncept nepodobá ničemu ze současného portfolia. Kombinuje robustnost příbuzných modelů Taigo a T-Roc s nadčasovým stylem elektrické rodiny ID. A protože jde zatím o studii, může si dovolit výrazně svalnaté proporce.
Ty jsou patrné na předním nárazníku a navazujících širokých blatnících s extrémně velkými koly. Na zádi je vidět masivní sloupek C karoserie se třemi silnými proužky. Inspiraci světem SUV prozrazují náznaky ochrany ve spodní části po celém obvodu vozu. Záď definuje úzký pruh světel s centrálně umístěným logem a čtyřmi obdélníkovými segmenty.
Zdroj: Linked in (Stefan Voswinkel) I Video: Volkswagen