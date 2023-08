TEST Volkswagen Multivan Long Style 2.0 TSI – Rodinný ideál s nejsilnějším srdcem

Představujeme vám to nejlepší, co si můžete koupit jako nejnovější Volkswagen Multivan. Otestovali jsme pro vás prodlouženou variantu Long s nejsilnějším motorem pod kapotou. Jak se žije s výkonným čtyřválcovým benzinem?

Design, interiér

Volkswagen se s nejnovějším Multivanem T7 rozhodl zaujmout širší cílovou skupinu zákazníků, když novou generaci populárního modelu přiblížil rodinným MPV. O ty je sice stále menší zájem, ale Němci správně pochopili, že musí nabídnout prostornější alternativu, než jsou kdysi populární „minivany“. Ve Wolfsburgu tak experimentovali a uvedli Multivan, jaký se navždy vzdal svých původních užitkových kořenů.

Nejmodernější Volkswagen Multivan T7 se v Česku prodává už od počátku loňského roku a modelová řada se postupně rozrůstala o vznětové motorizace i prodlouženou karosářskou variantu. A pojďme rovnou k našemu testovanému vozu, protože já za sebou mám testovací týden s delším Multivanem Long a stále se nemůžu zbavit pocitů, že je jedním z doslova ideálních rodinných aut.

Multivan Long s delším zadním převisem

Už při uvedení nás nový Multivan zaujal inovativní technikou. Už nevychází z užitkového Transporteru, protože vyrazil vstříc novým zítřkům. Je na základech koncernové modulární platformy MQB, kterou sdílí i s menším a lidovějším Golfem. Výraznějšího spojení nového multivanu s osobními volkswageny si všimnete už zvenku – poznáte jej podle opticky delšího nosu s vodorovnější kapotou. Vzadu pak má horizontálně orientovaná světla.

U testovaného vozu je důležitým faktem, že má prodlouženou karoserii Long. S 5173 milimetry na délku je o 200 milimetrů delší než standardní Multivan T7, ale nemá delší rozvor náprav 3124 milimetrů. Volkswagen rodinnou dodávku prodloužil v zadním převisu, díky čemuž za třemi řadami sedadel nabízí mnohem větší zavazadlový prostor. Má základní objem 1900 litrů, standardní verze má pouze 469 litrů.

Mezi poslední třetí řadou sedadel a víkem zavazadlového prostoru je nově plocha s hloubkou 66 centimetrů, a pokud druhou a třetí řadu sedadel vyjmete, do multivanu můžete naložit přes 2,6 metru dlouhé předměty.

Užitková dodávka pro lidi je minulostí

Od loňských prvních jízd s „T-sedmičkou“ jsem se s nejnovějším Multivanem poprvé svezl až teď. A po zkušenostech z odcházející generací T6.1, která si dodnes zachovává spoustu příznivců, je prvním příjemným uživatelským zlepšením jen samotné nastupování. Do staršího multivanu stále nastupujete jako do užitkové dodávky, novější nástupce se blíží větším osobním autům a oblíbeným SUV.

A dokonce se v něm také sedí jako v normálním osobním volkswagenu. Základní architektura kabiny vychází z nejmodernějších interiérů značky, ale bohužel toho přebírá až příliš. Teď mluvím o všudypřítomném dotykovém ovládání, se kterým Multivan přechází do „digivěku“. Pravdou však je, že jindy nespolehlivý infotainment značky mi zrovna v multivanu celý týden fungoval naprosto bezchybně.

Multimediální prostředí je standardně vybaveno mobilní konektivitou přes Apple CarPlay a Android Auto a pracuje se s ním stejně, jako v osobních modelech značky. Skrze dotyky na kontrolním displeji tak ovládáte i nastavení klimatizace, vyhřívání sedadel a další funkce. Volkswagen to doplňuje i černou dotykovou lištou pod displejem, která je však neosvětlená a ve tmě nepoužitelná.

Volkswagen Multivan Long Style 2.0 TSI

K modernějšímu vybavení Multivanu T7 pochopitelně pomohla zejména nová platforma vycházející z golfu. Multivan si však většina zákazníků oblíbila především pro praktičnost a ta i nadále zůstává až bezkonkurenční. Začíná to už jednoduchým přístupem do vozu, kdy jsou boční šoupací dveře i víko pátých dveří ovládané elektricky. Ve všech třech případech si to můžete usnadnit i mávnutím nohou pod nárazníkem.

V kabině pak najdete kolejnicový systém, ve kterém jsou usazeny dvě prostřední a tři zadní sedačky. Všechny jednoduše vyjmete z vozu nebo přeskládáte dle libosti, což bez problémů zvládne jeden dospělý. Všechna sedadla ve druhé a třetí řadě navíc mohou být vyhřívaná, napájejí se přes kolejnice. Za příplatek 17.762 Kč vám VW přihodí ještě multifunkční konzolu, použitelnou v přední a druhé řadě.

I nový Volkswagen Multivan T7 tak pokračuje v bezchybné praktičnosti předchůdce, jakou navíc doplňuje jednodušším a uživatelsky přívětivějším přístupem. Ať už jde o nastupování, pobyt na palubě nebo rozhýbání vozu skrze jednoduchý svislý volič automatické převodovky mezi digitálním přístrojovým štítem a obrazovkou infotainmentu. A tím se dostáváme k technice vozu.