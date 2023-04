Volkswagen volá po odkladu Euro 7, zastavila by výrobu na měsíce

Implementace by měla být posunuta zhruba o rok, všechny nové vozy by pak měly nový standard splňovat v roce 2027.

Ačkoliv je automobilka Volkswagen velkým stoupencem elektromobility, ozvala se nyní proti příliš brzké implementaci nové emisní normy Euro 7, která by znamenala obrovské náklady. Navrhuje tak odložení zhruba o rok.

Zákony ohledně emisní normy Euro 7 by měly vstoupit v platnost zhruba v polovině příštího roku, přičemž podle současných očekávání by nové normy měly být implementovány od července roku 2025. Pokud by se tak ale stalo, musela by VW pozastavit výrobu téměř poloviny svých modelů napříč Evropou minimálně o několik měsíců, jak uvádí web Automotive News Europe.

Společnost Volkswagen proto navrhuje posunutí implementace nových emisních standardů minimálně na podzim roku 2026, což by znamenalo zhruba roční posun. Cílem pak je, aby všechny nové vozy splňovaly nové emisní normy během podzimu roku 2027. Tato změna by automobilce dala dva roky času na implementaci nových emisních standardů a celkem tři roky na uplatnění nového emisního standardu u celé flotily svých vozidel.

Země EU a zákonodárci budou o emisní normě Euro 7, která má primárně omezit emise osobních automobilů, nákladních vozů a autobusů, včetně emisí oxidu dusíku a oxidu uhelnatého, jednat během tohoto roku.

Evropské automobilky se snaží zavedení přísnější emisní normy posunout s argumentem, že bude příliš nákladné a nedá se stihnout v čase, který Evropská komise očekává. Komise naopak argumentuje nutností přijmout opatření co nejrychleji, aby došlo k omezení škodlivých emisí automobilů se spalovacími motory.

Další aspekty nových norem, jako je omezení vzniku malých částic vznikajících z brzdění a opotřebení pneumatik, by podle společnosti Volkswagen měly být rovněž odloženy, nicméně zde automobilka časový horizont nezmiňuje.

„Je zapotřebí několik let přípravného období,“ uvádí se v prohlášení automobilky s poukazem na skutečnost, že v současnosti neexistuje dostatek dodavatelů nebo průmyslové výroby pneumatik, které by splňovaly nové požadavky.