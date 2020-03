Volkswagen vyvíjí software, díky kterému auta nebudou za 30 let bourat

Již letos uvede Volkswagen na trh zbrusu nový operační systém, který se bude postupně vyvíjet a jeho hlavní misí je, aby vozy této automobilky do roku 2050 vůbec nebouraly. Pomoci k tomu má nový software, senzory a řídicí jednotka. Vzájemně spolupracující komponenty mají předvídat nehody a vyhnout se jim.

Nový operační systém - zatím v úvodní fázi - se prvně objeví v elektrickém voze ID.3. Asi vás nepřekvapí, že nejvíce se toho naučí od samotných uživatelů v reálném provozu. Právě poznávání nových návyků a jízdních situací je klíčem k naplnění výše zmíněného cíle, což na tiskové konferenci vypíchnul i šéf strategického plánu Michael Jost.

„Do roku 2050 nechceme žádné dopravní nehody našich automobilů,” uvedl Jost. Je to hodně ambiciózní plán, který nechává vzpomenout na několik let staré tvrzení Volva. Švédská automobilka tehdy avizovala, že od roku 2020 nedojde za volantem jejích vozů k žádnému úmrtí ani vážnému zranění.

O softwaru VW se hovoří už nějaký čas, ovšem ne v tom duchu, který by si automobilka představovala. Elektromobil ID.3 se údajně potýká se softwarovými problémy, které dokonce mohou vyústit v jeho pozdější uvedení na trh. Volkswagen to ale odmítá a říká, že časová osa modelu ID.3 zůstává nezměněna.

Thomas Ulbrich, člen představenstva VW zodpovědný za elektromobilitu, nicméně říká, že takové dětské bolístky nejsou ničím výjimečným a auta první generace se neustále vylepšují. „Zatím jsme se nedostali na sto procent. Je ale normální, že tyto technické detaily se ladí krátce před uvedením vozu na trh,“ ujišťuje Ulbrich.

Automobilka Volkswagen chce do roku 2025 vyrobit 1,5 milionu elektromobilů. Celá skupina VW má pak dlouhodobý cíl 75 nových elektromobilů do roku 2029. To je také termín, kdy by měla mít na svém kontě už 26 milionů bateriových aut.