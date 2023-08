Automobilka Volkswagen včera oficiálně zahájila výrobu elektrického sedanu ID.7, jehož premiéra proběhla v dubnu tohoto roku. Jde přitom o symbolický start sériové výroby, neboť v omezeném množství byla výroba zahájena již v červnu. Do prodeje by pak měl vůz zamířit během letošního podzimu.

Výroba elektrického sedanu VW ID.7 probíhá v německém Emdenu, kde se původně vyráběl Passat a dnes zde vzniká elektromobil ID.4. Stojí přitom za zmínku, že nízká poptávka po modelu ID.4, jehož výroba probíhá rovněž ve Zwickau, vedla koncem června k prodloužení závodní dovolené, rušení směn a posunutí zavedení třetí směny. Z tohoto důvodu se posouvalo i oficiální zahájení výroby ID.7.

Dodejme, že na rozdíl od řady ostatních elektrických modelů z rodiny VW ID se elektrický sedan ID.7 bude vyrábět pouze v továrně (v Emdenu), odkud bude putovat na evropské i severoamerické trhy. Model určený pro čínský trh pak bude vznikat ve společných lokálních podnicích FAW-Volkswagen či SAIC Volkswagen.

Základem elektrického sedanu ID.7 je opět elektrická platforma MEB, do jejíž podlahy je integrována dobře známá baterie s celkovou kapacitou 81 kW a využitelnou kapacitou 77 kW, kterou nabízí i další modely z rodiny ID. Později by se měla nabídka rozrůst také o novou baterii s maximální kapacitou 91 kWh a využitelnou kapacitou 86 kWh, jak dodávají kolegové z InsideEV’s.

Model se základní baterií ve výbavě ID.7 Pro by měl nabídnout maximální dojezd až 615 km dle WLTP, model se silnější baterií ID.7 Pro S by se pak dojezdem měl dostat až na 700 km. Základní baterie by měla nabízet nabíjení při výkonu maximálně 170 kW, větší baterie by však měla podporovat nabíjení při výkonu až 200 kW, což opět zkrátí čas u nabíječky.

Další zajímavostí modelu ID.7 bude nový elektromotor APP550, který se u modelu na platformě MEB představí poprvé a nabídne výkon až 210 kW. Pro srovnání dodejme, že koncernové modely dnes využívají zadní elektromotor o výkonu 150 kW, který případně doplňuje přední elektromotor o výkonu 80 kW.

Sedan ID.7 bude zatím nabízen pouze s pohonem zadních kol, do budoucna ale očekáváme představení ostřejší verze GTX, osazené dvojicí elektromotorů. Tedy s vyšším kombinovaným výkonem a pohonem všech kol.

„Jsem si jistá, že s vozem ID.7 budou naši kolegové v Emdenu pokračovat v úspěšném příběhu této lokality, který byl dosud spojen především s modelem Passat. Sedan ID.7 vyráběný v Emdenu vyplňuje díky svým genům z Passatu důležitou mezeru v naší nabídce elektrických vozů a jsem přesvědčen, že se stane hitem,“ uvedla členka podnikové rady Daniela Cavallo.