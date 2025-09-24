Volkswageny v USA kvůli clům zdraží až o 7 %. Trumpovu chloubu zaplatí hlavně Američané
Německé značky se dostávají pod tlak amerických cel. Volkswagen hlásí citelný zásah do hospodaření, Audi čekají menší, ale přesto nepříjemné dopady.
Někdo by řekl, že když žijeme v Evropě, cla uvalená Severní Amerikou se nás nijak výrazněji nedotknou, ale to je omyl. Cílem celních opatření je zvýšit zájem o domácí produkci a znevýhodnit importované značky, jenže problematika je složitější a například Volkswagen utrpí ztráty i na modelech, které vyrábí v zámoří.
Když se podíváme na loňské prodeje Volkswagenu, zjistíme, že hlavním trhem zůstává Čína s 2.198.900 dodanými vozy a za ní je Evropa, kam bylo dodáno 1.254.500 aut. USA s necelými 600.000 vozy jsou sice bronzovou destinací, ale i tak Volkswagen každá ztráta bolí, zvláště ve finančně těžkém období.
Německá automobilka předvídá, že její vozy ve Spojených státech pro modelový rok 2026 zdraží přibližně o 4 až 7 % kvůli 15procentním clům, která prezident Donald Trump, respektive Kongres, uvalil na vozy importované z Evropské unie. Tento krok už nyní prodražil transport každého auta z přístavu k dealerovi o 50 dolarů (přibližně 1000 Kč). A všechno nakonec zaplatí zákazníci – tedy pokud neutečou ke konkurenci.
|Prodeje za rok 2024 dle regionu
|Značka
|Evropa
|Čína**
|USA
|Volkswagen
|1.254.500
|2.198.900
|379.178
|Audi
|664.551
|649.900
|196.576
* Evropa (Audi): součet „Evropa bez Německa“ (466.209) + Německo (198.342) z jedné oficiální zprávy.
** Čína: v oficiálních materiálech obvykle „Čína vč. Hongkongu“.
Pro lepší představu: model Jetta S, což je sedan velikosti modelu Golf nebo Škody Octavia, v rámci modelového roku 2026 zdraží v přepočtu o 22.000 Kč na přibližně 524.000 Kč. Model Taos, „americký“ T-Roc, poskočí o stejnou částku na 580.000 Kč. Oba tyto vozy se vyrábějí v Mexiku.
Cla ovšem zasáhnou i řadu Atlas, byť u ní se očekává skok nahoru „jen“ o 3 %. Sice se vyrábí v Chattanooze v Tennessee, ale protože motory a převodovky pocházejí z Mexika, bič práskl i na ně.
Nejhůř na tom jsou auta plující po vodě z Německa, v tomto případě sportovně laděné Volkswageny Golf GTI a Golf R, jejichž objemy nejsou tak velké. V prvním případě základní cena v přepočtu 743.000 Kč vzroste o dalších 48 tisíc korun a ve druhém si zájemci k současné částce 1.050.111 Kč připlatí ještě dalších 52.000 Kč.
Zvýšení cen může mít několik nepříznivých dopadů i na evropské operace Volkswagenu. Finančně to znamená nižší marže, pokud nebude možné dodatečné náklady plně přenést na zákazníky, a to zejména v důsledku silné konkurence a citlivosti trhu na cenu. Volkswagen by tak mohl čelit tlaku, aby optimalizoval dodavatelské řetězce, výrobu nebo komponenty (díly, motory či převodovky), aby minimalizoval importní náklady. A to taky bude něco stát.
Růst cen očekává ze stejného důvodu také Audi, a to v rozpětí 3,5–3,7 %. Vzhledem k luxusnějšímu charakteru značky a vyšší cenové hladině to ale nebude mít takové dopady, protože pro movitější klientelu není příplatek až tak zásadní. Audi bude muset pečlivě zvážit, jak zvýšení ceny komunikovat, jakou nabídnout protihodnotu (lepší standardní výbava, technika, servisní balíčky atd.) nebo možná více lokalizovat výrobu, aby se růst cen na prodejích projevil co nejméně negativně.
Zdroj: Audi, Motortrend, Volkswagen, video a foto: Volkswagen