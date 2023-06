Volvo EX30 oficiálně: Chce být elektrickou prémií za nízkou cenu. Zrychluje jako žádné jiné volvo!

Zbrusu nový elektrický crossover Volva slibuje nejmenší stopu CO2 ze všech doposud vyrobených modelů značky. Není to však jediný parametr, na která své zákazníky láká.

Nový elektromobil Volvo EX30 se světu představil dnes na slavnostní akci v italském Miláně. Značka jej označuje za své první prémiové malé SUV a zároveň jím rozšiřuje paletu svých elektromobilů na čtyři různé modely.

„Plně elektrické EX30 je naše nejmenší SUV, ale pro naše zákazníky je to rozhodně velká věc. Nabízí vše, co byste od Volva chtěli, jen v menším balení,“ řekl generální ředitel Jim Rowan. Ač má být malý crossover prémiovkou, potenciální kupce chce zaujmout i přívětivou cenou. Vždyť základní verze má stát zhruba 36.000 euro, tedy v přepočtu 850.000 Kč. Za takovou částku u nás mnoho elektromobilů této velikosti nekoupíte, obzvlášť těch luxusnějších.

Nové EX30 rozvíjí aktuální designovou filozofii značky. Zůstává ikonický tvar světlometů, povědomé nám jsou i samotné tvary. Městské SUV se vyznačuje dlouhým rozvorem a krátkými převisy, cesty chce rozzářit pěti různými barvami exteriéru od stylové modré po výraznou žlutou. Že by odkaz na švédský původ?

Na podrobné technické informace si musíme ještě nějaký čas počkat. Už teď ale víme, že Volvo EX30 půjde pořídit se dvěma typy akumulátorů a třemi pohony. Standardem pro městské nebo krátké cesty se stane lithium-železo-fosfátová baterie, která je oproti klasické lithium-iontové méně náročná na zdroje a tedy ne až tak nákladná. Zase ale neumí poskytnout maximální dojezd.

Konkrétní vzdálenost však Volvo neuvádí. To až u druhé lithium-iontové baterie, jež obsahuje lithium, nikl, mangan a kobalt. Ta je celkově efektivnější a ve variantě Single Motor Extended Range nabídne dojezd až 480 kilometrů na jedno nabití. Pokud preferujete výkonnější verze, připraveno bude i provedení Twin Motor Performance s „lepší“ baterií a dvěma elektromotory. Ty poskytují systémový výkon 315 kW (428 k) a z klidu na stovku zrychlí za 3,6 sekundy. Ano, je to nejmrštnější sériové Volvo všech dob.

Verze se dvěma motory a prodlouženým dojezdem umí nabíjecí výkon 153 kW, standardní provedení disponuje 134 kW. To znamená, že baterii nabijete z 10 na 80 procent za 25 minut a nějaké drobné. Kromě toho slibuje Volvo i slušné jízdní vlastnosti – díky nízkému těžišti a relativně slušné a rovnoměrně rozložené hmotnosti má jít o agilní a hravý crossover.

Nebylo by to Volvo, aby při premiéře novinky nevyzdvihlo bezpečnost posádky. Standardně obsahuje například ochranu před kolizí cyklisty s dveřmi vozu. Pokud se kolo blíží a vy se zrovna chystáte vystoupit z auta, systém vás na to s předstihem upozorní. Propracovaný je rovněž parkovací asistent, který si dle tvůrců zvládne poradit se všemi typy parkovacích míst a celý úkon provede sám.

V kabině máte na výběr ze čtyř různých variant materiálů. Všechny jsou inspirovány skandinávským životním stylem a lákají především na čistotu a eleganci. Multimediální systém má integrované prostředí Google a vestavěny jsou tedy i jeho nejdůležitější aplikace. Zrcadlení chytrého telefonu tak už není nutností. Co nevidět bychom se novinky měli dočkat i na našich cestách. A jeden bonus na závěr: v roce 2024 dorazí také dobrodružnější Cross Country!