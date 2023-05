Amerika ocenila legendární motor 1.9 TDI! Patří mezi nejspolehlivější motory světa

Zatímco v zámoří automobilky stále nabízí řadu modelů s šestiválci a osmiválci, v Evropě jsme poslední dobou vděční i za čtyřválce. Ostatně nemají to snadné – stále častěji musí soupeřit s maloobjemovými tříválci, které slibují nižší hmotnost a vyšší hospodárnost. Nemluvě o nástupu elektromobilů.

Mezi čtyřválcovými motory se přitom najde řada skutečně působivých kousků, které díky promyšlenému designu, kvalitním komponentům a robustní konstrukci vyčnívají nad ostatními svou spolehlivostí. Každý z nás má asi svého favorita, jaké čtyřválce ale považují za nejspolehlivější v USA? To ukazuje výběr zámořských kolegů z Hot Cars.

Video se připravuje ...

Ti do svého výběru deseti kousků zařadili například motor Nissan SR20DET, který si pravidelně dokázal vyšlápnout i na výkonnější soupeře. Pohodlně totiž snesl ladění až k výkonu 300 koní, s drobnými úpravami se ale snadno dostal i přes 400. Továrnu přitom opouštěl s výkonem lehce přes 200 koní.

Jako jediný motor typu boxer se do výběru dostala jednotka Subaru EJ20. Dvoulitrový motor, představený v roce 1989, se objevil také v modelu WRX STi. Práce na motoru sice nejsou úplně snadné, při správné údržbě by měl ale vydržet hodně a dlouho. Do výběru se dostala i řada motorů Honda B Series, zejména šestnáctistovka B16 je velmi oceňována pro vysoký výkon i spolehlivost. Dobře si však vedou i motory B18 a B20.

Možná nečekaným překvapením ve výběru je motor Saab B234R, tedy 2,3litrový přeplňovaný čtyřválec o výkonu 225 koní, představený v roce 1993. Ve své době byl motor oceňován pro působivý výkon, překvapivě mu však nechybí ani solidní životnost a spolehlivost. Tedy při dodržení správné údržby, jak bývá zvykem.

Pozornost si vysloužil také 2,3litrový čtyřválec Volvo Redblock B230FT, který se montoval například do modelu Volvo 240. Stejně jako vozy značky z osmdesátých let, také tento motor si vysloužil četné pochvaly pro svou robustnost a výdrž. Navíc se dal snadno modifikovat, díky čemuž nabízel výkon až 200 koní.

Pátá příčka připadla značce BMW, která se proslavila především svými úchvatnými řadovými šestiválci. Pro ikonické BMW M3 generace E30 však automobilka překvapivě vybrala čtyřválec S14, který ovšem všechny oslnil výkonem, chutí do života, zvukem i odolností. U auta/motoru původně navrženého pro závody by nás to ale nemělo zas tak moc překvapovat.

Čtvrtá příčka opět připadla značce Honda, tentokrát motorům F20/F22. Právě motor F20C přitom poháněl roadster S2000, který se díky němu stal ikonickou záležitostí. Měl skvělý zvuk, nechával se vytáčet k 8800 otáčkám a s výkonem 250 koní se stal nejvýkonnějším masově vyráběným motorem na litr objemu. Kromě toho by navíc měl být úžasně spolehlivý.

Třetí příčku obsadil motor VW 1.9 TDI, který je jedinou vznětovou jednotkou ve výběru. Motor je i v Česku dobře známý svou působivou výdrží, v době uvedení ovšem překvapoval i svou ochotou se vytáčet, slušným výkonem a parádním zátahem, nemluvě o nízké spotřebě.

Video se připravuje ...

Na druhou příčku umístili američtí kolegové motor Toyota 4A-GE, který se objevil například pod kapotou ikonického vozu Toyota Corolla AE86. Pod kapotou tohoto vozu se motor proslavil svými výkony, spolehlivostí i zvukem sání, vedle toho se ale sluší zmínit, že šlo o první masově vyráběný 1,6litrový motor s DOHC rozvodem v Japonsku, přičemž na jeho vývoji pracovala i společnost Yamaha. Během let vznikly různé verze tohoto motoru, přičemž některé kousky snesly i 11.000 otáček.

První příčku pak opět obsadil motor značky Honda, konkrétně motory řady K Series. Tyto motory, které nahradily motory řady B Series, opět posunuly laťku jak v oblasti výkonu, tak i spolehlivosti. Vrcholná verze K24 přitom nabízí výkon přes 200 koní a dobře snáší vysoké nájezdy. Není tedy divu, že jsou tyto motory oblíbenou volbou i pro lidi, kteří hledají novou pohonnou jednotku k zástavbě do svého projektu.