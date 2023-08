Automobilka Volkswagen začala prostřednictvím svého účtu Volkswagen News na Twitteru lákat na tajemnou premiéru, která hned v prvním příspěvku naznačovala návrat modelu Rabbit. Ostatně jak jinak si vyložit fotku králíka, kterou doprovázel text: „Každý má rád kočky. My je máme rádi také. Ale dnes chceme ocenit králíka – a to z dobrého důvodu.“

Asi netřeba dodávat, že králík se anglicky řekne Rabbit. Právě pod tímto názvem byla prodávána první generace modelu Volkswagen Golf na trzích v USA a Kanadě. V USA se navíc pod tímto názvem prodávala i pátá a šestá generace modelu.

Video se připravuje ...

Vraťme se ale na účet Volkswagen News, který včera zveřejnil fotografii garáže s komentářem „Máte také garáž, kde pracujete na svém autě? My jsme v garáži pracovali na velmi speciálním vozidle. Další informace budou brzy následovat…“. Ve spodní části snímku přitom vidíme volant, kola a část výfuku.

Dnes se automobilka pochlubila fotkou se sklenicí medu, u které nezapomněla zmínit, že kromě slavných kari klobás vyrábí i med. Včely, které automobilka má, by měly být na cestě do Mnichova, kde proběhne velká premiéra. Za sklenicí medu je přitom vidět mřížka předního nárazníku, která by mohla odpovídat Golfu GTI.

Všechny fotografie přitom doplňuje označení „OneFuture“, zatímco v horním rohu běží odpočet, který skončí 3. září. Kromě místa premiéry, která tak zřejmě proběhne v rámci mnichovského veletrhu mobility IAA, ale bohužel nevíme nic dalšího.

Objevují se spekulace, že by mohlo jít o premiéru nového ostřejšího modelu Volkswagen Golf R, který byl spatřen špionážními fotografy na podzim minulého roku. V minulosti se však mluvilo také o ostřejší verzi modelu GTI, která nabídne výkon 380 koní a na trh dorazí pravděpodobně až v roce 2024. Opomenout však nelze ani samotný facelift modelu Golf, který se chystá na příští rok.

Heslo OneFuture u všech fotografií by však mohlo být nápovědou, že nemusí jít o žádný ostrý nebo dokonce spalovací model. Klidně by mohlo jít také o čistě elektrický restomod – ať už současného, nebo původního Golfu. Ostatně čistě elektrické (a poměrně divoké) konverze už předvedli i jiné evropské značky.