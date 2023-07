TEST Volkswagen Golf GTD (147 kW) – Naftový hot-hatch, nebo jen silnější Golf?

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Nejnovější architektura interiérů značky minimalizuje klasické ovladače ve prospěch dotykového displeje a dotykových ploch, jenže bohužel není dokonalá. Začíná to spouštěním infotainmentu, který je při nastartování vozu nejpomalejší. Až se načte, začne fungovat docela obstojně. A připravte se na skutečnost, že jej v nejnovějším Golfu budete využívat často.

Standardem Golfu GTD je interiér Scale Paper kombinující černou barvu s šedými detaily. Volitelně pak můžete mít luxusnější výbavu v kůži Vienna. Pokud vás láká stylovější kabina sportovnějšího „GTIčka“, v naftovém sourozenci ji bohužel nenajdete. Obě nabízené specifikace jsou tmavší a pocitově nudnější. GTD je uvnitř spíše Golfem v nejvyšší výbavě než stylovkou. A to se vším pozitivním i negativním, co je pro nejmodernější osmou generaci charakteristické.

Pojďme se rovnou seznámit s naším konkrétním kouskem. Volkswagen Golf GTD se mi dostal do rukou v docela diskrétní specifikaci. Má černou perleť Deep, volitelný Black Style paket, IQ.Light LED Matrix světlomety a stojí na příplatkových 19” kolech Estoril z vrcholného sportovního Golfu R. A i přestože skrze paprsky prosvítají výrazné červené brzdiče, přidávající na dramatičnosti, už při prvním nahlédnutí do kabiny si říkám, jestli těch tmavých barev není až moc.

Už začátkem letoška jsem si zkusil obě benzinové sportovní varianty, a teď si konečně mohu osahat i naftovou alternativu. Už na první pohled mi však Golf GTD přijde malinko zvláštní. Hlavně, protože obdivuji jeho kultovního sourozence. Ve Volkswagenu vyvinuli GTD bez sebemenších designových spojení se slavnějším GTI, ale stále se nedokážu zbavit dojmu, že má působit jako „GTIčko na palivo satanovo“, jak by řekl Jeremy Clarkson.

Když se řekne Volkswagen Golf, všichni si nepochybně vzpomeneme na až dokonale univerzální vůz. Vyrábí se už téměř 50 let a v dnešních dnech i ve čtyřech sportovnějších variantách. K nejslavnějšímu GTI se v moderní éře připojuje rychlá čtyřkolka Golf R , výkonný plug-in hybrid Golf GTE a nejsilnější turbodiesel Golf GTD. Ten sice je asi nejméně sportovní verzí ze všech, ale spolu s příležitostnou řidičskou zábavou je i příjemným cestovatelem.

Motor, jízdní vlastnosti

Konečně je tu technika, takže se pojďme podívat pod kapotu a seznámit se také s odlišnostmi benzinového Golfu GTI a naftového Golfu GTD – s pohonem předních kol a absencí elektrifikace jsou si nejbližšími sportovními verzemi Golfu. Každá z nich současně cílí na trochu jiný typ řidičů i zákazníků. Jedna vás zaujme rychlostí a zábavou, druhá ekonomičností a cestovatelským potenciálem.

Ve sportovnějším Golfu GTI najdeme přeplňovaný zážehový dvoulitr EA888 o 180 kW (245 koních) a 370 N.m. V úspornějším Golfu GTD je populární přeplňovaný vznětový dvoulitr EA288 Evo o 147 kW (200 koních) a 400 newtonmetrech. Nejmodernější generace motoru využívá technologii twin-dosing, selektivní katalytickou redukci ve dvou katalyzátorech a duální vstřikování AdBlue.

S dvěma stovkami koní a čtyřmi sty newtonmetry umí nejnovější Golf GTD vyvinout solidní pružné zrychlení, díky němuž umí bezpečně předjíždět i požírat dálniční kilometry po desítkách. Oficiální údaje pak uvádějí, že zrychlení z nuly na stovku mu zabere 6,7 sekundy a umí jezdit maximální rychlostí 245 km/h. V reálném světě je však důležitější, že zejména ve středních otáčkách ochotně reaguje na plyn.

Volkswagen Golf GTD

Jen při rozjezdech zjistíte, co přísnější evropská emisní legislativa udělala s kdysi opravdu příjemným přeplňovaným dvoulitrem. Při rozjezdu z nulové rychlosti jsou reakce motoru i převodovky otupělé a vy si uvědomujete, kolik musíte přidat plynu jen na to, aby se Golf GTD svižněji rozjel. Pocitově na pedál šlapete opravdu hodně, aniž by se začal dynamičtěji hýbat. Nejlepším řešením, když se potřebujete rychle připojit z vedlejší ulice, je aktivovat sportovní režim převodovky s intenzivnější odezvou.

Evropský automobilový průmysl je dnes bohužel ovlivněný emisemi a spotřebou paliva, jejichž homologační metodiky dělají z výkonného dvousetkoňového turbodieselu pocitově slabší motor než skutečně je. A když už jsme u spotřeby paliva, uvedu, že Golf GTD reálně jezdí za přibližně 5,3 litru na 100 kilometrů. Při klidnějším jízdním stylu na dlouhých trasách klesá lehce pod pět litrů, při dynamičtějším tempu na okreskách se pak blíží šesti litrům.

Volkswagen Golf GTD je standardně vybaven sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou DQ381, manuální převodovka už je bohužel minulostí. Od benzinového Golfu GTI se navíc odlišuje i absencí chytrého elektronického samosvorného diferenciálu VAQ, který u něj nahrazuje elektronická uzávěrka XDS+. Přibrzďováním vnitřního předního kola v oblouku mu pomáhá stáčet se do zatáčky a omezuje jeho protáčení.

Jízdním komfortem s příplatkovým adaptivním podvozkem DCC pak Golf GTD je příjemným autem pro každodenní život ve městech, ale při konfiguraci se raději vyhněte zbytečně velkým 19” kolům. Na nekvalitním povrchu z něj dělají méně komfortní auto a při přejíždění kanálů či větších nerovností se ráně přenesené do interiéru bohužel nevyhnete. Skromnější osmnáctky budou rozumnější volbou.

Na klikatých okreskách si následně užijete kvality tlumičů DCC, které umí pohltit boční náklony a pracovat s přenosy hmotnosti při rychlých změnách směru v zatáčkách. Zpětná vazba je v dnešních koncernových autech už pouze minimální, ale odpovídá sportovně-cestovnímu zacílení auta. Stejně tak jako docela obyčejné, ale dostatečně výkonné brzdy. A jelikož se blížíme k závěru, konečně vám mohu odhalit, jak bych si Golf GTD uměl představit já.