Vrcholné BMW X8 M může dostat hybridní V8 o výkonu přes 750 koní

Očekávaná vlajková loď mezi mnichovskými SUV by mohly být vůbec nejsilnějším produkčním modelem v historii značky, současně chce ale snižovat flotilové emise.

Nové BMW X8, jehož představení se očekává v druhé polovině příštího roku, by mělo být sportovnější a stylovější verzí BMW X7. Často se proto hovoří o karoserii ve stylu SUV-kupé, ačkoliv první špionážní snímky poukazují spíše na tradiční krabicovité tvary. Jenže je tu pár ale.

Hned tím prvním je skutečnost, že maskované prototypy úmyslně odvádějí pozornost a snaží se pozorovatele zmást. Druhé „ale“ se pak týká tradičního uspořádání mnichovské nabídky modelů SUV - pokud nepočítáme modely X1 a X2, pak vždy po klasickém SUV následuje SUV Coupé.

V závislosti na zvolené karoserii se pak můžeme bavit u uspořádání interiéru. Pokud by BMW vsadilo na kupé, pravděpodobně bude pětimístné a s obrovským kufrem. Pokud ale dostaneme další krabicovité SUV, pak bychom se mohli dočkat až sedmi míst, případně šesti komfortních křesel.

Design X8 by měl být ve srovnání s X7 ostřejší a výraznější, technika obou modelů by však měla být do velké míry shodná. Nebude tedy chybět nabídka benzínových šestiválců, vznětových šestiválců s mild-hybridní technologií, plug-in hybrid nebo model M50i s 4.4 litrovou V8.

Na rozdíl od X7 by se však X8 měla dočkat i plnotučné verze X8 M, která by mohla nabídnout hodně zajímavou techniku. Podle informací britských kolegů z Autocaru by totiž pod kapotou měl být uložen plug-in hybridní 4.4 litrový motor V8, který bude spolupracovat s elektromotorem o výkonu cca 200 koní.

Výsledkem by měl být kombinovaný výkon až 750 koní na kolech, což by z BMW X8 M udělalo zřejmě nejvýkonnější sériový produkční model v historii značky. Pohonný systém by měl spolupracovat se systémem pohonu všech kol, který by si ovšem od modelů M5 a M8 mohl půjčit systém umožňující pohon pouze zadní nápravy.