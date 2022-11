Vše o valivém odporu pneumatiky: Přehled pravidel, které vám uspoří desetinky paliva

Témata týkající se snižování valivého odporu jsou v poslední době obzvlášť populární. Pokud jste ale touto problematikou zatím nepolíbení, přinášíme ucelený přehled o tom, co to vlastně valivý odpor je, jak jej lze snížit a jaký vliv mohou mít případné změny na spotřebu paliva vašeho automobilu. Z řad společnosti Continental jsme vyzpovídali vedoucího technického zákaznického servisu Aleše Langera.

Jak bychom mohli absolutnímu laikovi vysvětlil, co je to valivý odpor pneumatiky a proč je dobré, když je co nejnižší?

Valivý odpor pneumatiky je odpor způsobený deformacemi dezénu, bočnic a dalších částí pláště. K tomu je potřeba připočíst i vliv jednotlivých použitých materiálů. Cyklisté budou mít asi nejlepší představu o rozdílných valivých odporech, pokud pojedou po asfaltové silnici a sjedou do písku. V takovém okamžiku se jim zdá, že kolo zabrzdilo a nechce jet. Musí vydávat extrémní síly, aby písečným úsekem projeli. Obdobně to poznají i lidé při procházce na písečné pláži. Musí tady vydávat více síly pro běžnou chůzi, než třeba při chůzi na chodníku. Samozřejmě při nižším valivém odporu potřebujeme méně energie na jeho překonání. Pokud se týká motorového vozidla, potřebuje méně výkonu pro překonání valivého odporu a má tedy menší spotřebu paliva pro stejný styl jízdy.

Jak může běžný motorista na svém autě snížit valivý odpor pneu?

Valivý odpor pneumatik závisí samozřejmě na jejich zatížení. Při vyšším zatížení dochází k vyšší deformaci jednotlivých komponentů pláště a tedy ke zvyšování ztrátové energie při odvalování pláště. Plyne z toho možnost snížení valivého odporu zvýšením huštění pneumatiky, což platí. V dřívějších dobách byla metoda zvýšení huštění pro snížení valivého odporu a spotřeby paliva využita při tzv. závodech „Eco Rally“, kde cílem bylo ujet stejnou vzdálenost s co nejnižší spotřebou paliva. Vzhledem k tomu, že se jezdilo malými rychlostmi z důvodu eliminace odporu větru, mohla se tato metoda využívat bez větších problémů. Pokud to ale převedeme do běžného provozu, může velké zvýšení tlaku vést ke snížení kontaktní plochy pneumatiky s vozovkou, zhoršení ovladatelnosti vozidla, prodloužení brzdné dráhy a v neposlední řadě i k nepravidelnému opotřebení pneumatik. Z tohoto pohledu je samozřejmě nutno hustit pneumatiky podle zatížení vozidla. Proto je u osobních vozidel nutno pamatovat na dohuštění pneumatik minimálně před delší jízdou na dovolenou, kdy je zároveň vozidlo mnohem více zatíženo a je tedy nutno pneumatiky před jízdou dohustit.

Jak významnou roli hraje valivý odpor v celkové spotřebě paliva a emisích?

Valivý odpor hraje jednu z nejvýznamnějších rolí ve snižování spotřeby paliva a tím přímo ovlivňuje i emise CO 2 . Snížení valivého odporu o 1 kg/t – velmi zjednodušeně lze říci o jednu kategorii evropského štítkování, neboť jedna kategorie štítkování je veliká zhruba 1 kg/t - nám ovlivní spotřebu paliva u spalovacího motoru s průměrnou spotřebou pohybující se na hodnotě 6,6 l na 100 km o zhruba 0,1 až 0,14 l. Znamená to tedy, že na vozidle s průměrnou spotřebou 6,6 litrů můžeme přezutím na pneumatiky s hodnotou štítkování o jednu kategorii lepší (tj. z kategorie C na kategorii B) snížit spotřebu na asi 6,46 l. Samozřejmě u vozidla s průměrnou spotřebou 13,2 l by to byla úspora už téměř 0,3 litrů paliva.

Samozřejmě hodnoty valivého odporu ovlivňují spíše výrobce nových vozidel, kteří jsou penalizováni za vyšší emise CO 2 . Běžný motorista má mnohem lepší zbraně na snížení spotřeby svého vozidla. Základními prvky jsou např. nepřevážet ve vozidle zbytečnou zátěž, naučit se jezdit defenzivně a předvídat dopravní situace. Díky tomu nemusí zbytečně brzdit a znovu přidávat plyn, díky čemuž bude jeho průměrná spotřeba výrazně nižší. Samozřejmě spotřebu paliva nám významně ovlivňuje i rychlost vozidla, neboť se zvyšující se rychlostí nám roste odpor větru, který musí vozidlo překonávat. Běžný motorista si toho všimne při rychlostech nad 90 km/h, kdy začne výrazněji narůstat spotřeba paliva a následně při rychlostech na německé dálnici nad 130 km/h opět vidíme velký nárust ve spotřebě paliva.

Video se připravuje ...

Nejvýznamnější vliv na valivý odpor gumy má běhoun. Jak moc jej může ovlivnit sjetí pneumatiky?

Ano, jednu z největších rolí pro snížení valivého odporu má běhoun pneumatiky, kde dochází k velkým rozdílům v deformaci jednotlivých prvků dezénu při zatížení (kontakt s vozovkou) a bez zatížení (není v kontaktu s vozovkou). Proto se dezény pro minimalizaci valivého odporu konstruují co nejkompaktnější, aby se jednotlivé bloky o sebe opřely a nemohly se více deformovat. Tyto dezény mají minimální šířky drážek a využívají snížené hloubky dezénu pro minimalizaci deformací a tím pádem i valivého odporu. Pokud bychom to převedly na normální hloubky pneumatik, tedy kolem 8 mm, pak se nám valivý odpor pneumatiky sníží zhruba o 30 % při opotřebení na 3 mm dezénu.

Trendem poslední doby je nižší hloubka dezénu již z výroby. Jde i tohle ruku v ruce se snížením valivého odporu?

Jak bylo popsáno výše, snížení hloubky dezénu hraje nezanedbatelnou roli při snižování valivého odporu pneumatiky. Je však nutno brát v úvahu, že díky snížení hloubky dezénu sice snížíme valivý odpor pneumatiky, ale současně zmenšíme objem pryže, která se postupně opotřebovává a musíme tedy velmi draze vyvíjet nové směsi, které najedou vyšší počet kilometrů a současně zůstanou ponechány i ostatní vynikající vlastnosti směsi na suchu, vodě, ledu, sněhu atd.

Jak snížení valivého odporu řeší společnost Continental z pozice výrobce dnes?

Samozřejmě i společnost Continental jako největší dodavatel pneumatik pro první výbavu je tímto trendem velmi významně ovlivněna. V současnosti vyžadují výrobci nových vozidel výhradně pneumatiky v kategorii valivého odporu A. Tudíž se ani my nevyhneme trendu snižování hloubky dezénu pneumatik.

Nicméně společnost Continental je známa vysokou bezpečností svých pneumatik. Právě proto se zaměřujeme na minimalizaci vlivu na bezpečnost našeho obutí. Jak jsem již zmiňoval, pracujeme na vývoji stovek nových směsí každý rok, nových dezénů a technologií, které zajistí motoristům bezpečnou jízdu na pneumatikách Continental. Současně dbáme i na trend minimalizace dopadu našich pneumatik na životní prostředí. Díky novým technologiím umíme dnes vyrábět naše pneumatiky i z již použitých a upcyklovaných materiálů (typ recyklace PET lahví) a díky tomu umíme minimalizovat dopad našich pneumatik na naši přírodu a snažíme se ji zachovat pro další generace.