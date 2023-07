Výrobci elektromobilů se mimo zvyšování dojezdu snaží zefektivňovat možnosti dobíjení, a to různými způsoby. Se zajímavou alternativou nyní přišla americká společnost Rivian, která si svůj nápad nechala patentovat.

Může elektromobil sloužit zároveň jako prodlužovací kabel? Podle Rivianu tu možnost je. Americký úřad pro patenty a ochranné známky (USPTO) zveřejnil minulý měsíc patent Rivianu zvaný “pass-through charging” (průchozí nabíjení), který byl automobilkou podán již na konci roku 2021.

Systém by mohl umožnit nabíjení mezi elektromobily pomocí jediného zdroje, což by mohlo být využito ve stísněných prostorách. Patentová přihláška uvádí, že systém posílá elektrickou energii do bateriového a externího systému z jednoho nabíjecího systému nebo zdroje elektrické energie.

Pomocí instalovaného spínacího zařízení ve voze se elektromobil v podstatě promění na prodlužovací kabel, díky čemuž bude moci být přijatá energie nasměrována místo baterie do výstupu, ze kterého bude přijímat energii druhý elektromobil stojící vedle.

V patentové přihlášce jsou také nákresy konektorů CCS (Combined Charging Standard), které ukazují, že lze využít nabíjení střídavým i stejnosměrným proudem. Zda má tento systém šanci na realizaci je zatím diskutabilní, nejedná se však o jedinou inovaci, o kterou se Rivian snaží.

Již na začátku tohoto roku si americký výrobce elektromobilů nechal patentovat systém klimatizované nabíječky, která pomůže baterii dosáhnout ideální teploty nabíjení.

V ambiciózním projektu jsou hlavními tvářemi prozatím pick-up R1T a sedmimístné SUV R1S. Rivian, který se vydává za automobilku určenou pro milovníky outdooru a dobrodruhy, také chystá nové platformy, na kterých budou stavěny menší a cenově dostupnější modely, které si zároveň mají udržet budované DNA značky.