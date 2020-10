Vtipná reklama na Mercedes-Benz G. Když se jeho drsnému charakteru plně přizpůsobíte

Automobilové reklamy v posledních letech už nejsou tak vtipné jako kdysi. I je postihla politická korektnost, a tak když už se v nich objeví nějaký vtip nebo snad náznak rychlé jízdy, často bývají zakázány. Pořád se ale najdou takové reklamní spoty, které pobaví. Jeden z nich propaguje Mercedes-Benz G.

Ten je desítkami let prověřený offroad, jehož drsný charakter je jeho hlavní předností. A tak je zdůrazněn i v nejnovější reklamě, s podtitulem Ne všechno je postaveno tak, aby vydrželo.

Jestli byste však čekali, že snímek bude o jízdě v terénu, tak to se pletete. Naopak odkazuje na to, jak se může změnit váš život, když si na osobitost géčka zvyknete. Jako slečna ve videu, kterou to dostane do vtipné potíže.

Pro Mercedes-Benz G to mimochodem není první takhle vtipná reklama, v níž je zdůrazněna jeho bytelnost. Dodnes slavný je reklamní spot na minulou generaci tohoto offroadu, v níž se Geländewagen účastní nárazového testu. Jak se ale ukáže, testovací centrum nemá dostatečně odolnou nárazovou zeď. Tuto reklamu mimochodem později okopíroval také UAZ.