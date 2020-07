VW chystá nástupce e-Upu i konkurenci pro Renault Zoe. Ale počkáme si

Automobilka Volkswagen už před lety potvrdila, že prvním moderním elektromobilem se stane kompaktní hatchback VW ID.3. Tím ale společnost zdaleka nekončí. Zatímco nástupce e-Golfu pomalu připravuje vstup na automobilový trh, v zákulisí společnosti se intenzivně pracuje na dalších elektromobilech - crossoveru ID.4 či nástupci ikonického minibusíku.

To však neznamená, že by se Volkswagen nevěnoval menším elektromobilům. Car Magazine nyní informuje, že inženýři již pracují na modelu VW ID.1, což bude nástupce malého e-Upu. Auto je tvořeno pod kódovým označením e-Zzity, má jít o pětidveřový hatchback, jehož styl se bude značně odvíjet od ID.3. Kromě konvenční verze se počítá i s několika deriváty včetně oplastovaného ID.1 Crozz.

Vůz má dostat zjednodušenou platformu MEB, což by mělo udržet pořizovací náklady v rozumných mezích. Kromě toho se něco ušetří také na akumulátorech, ID.1 nabídne menší kapacity o 24 a 36 kWh, přičemž ta větší by měla vystačit na dojezd až 298 kilometrů na jedno nabití. Na papíře taková hodnota možná nenadchne, pořád je to ale více než nabídne konkurenční Honda e či Mini Cooper Electric.

Model ID.1 se prý představí formou konceptu v průběhu roku 2023, do výroby by pak měl zamířit o dva roky později. Vedení společnosti žádné konkrétnější informace nepřineslo, potvrdilo ale, že pracuje na elektrickém voze s cenovkou pod 20.000 euro (526.000 Kč). Kromě toho výše zmíněný zdroj informuje také o větším Volkswagenu ID.2. O něm je zatím známo jen minimum informací, víme tak jen to, že vyzve Renault Zoe či Peugeot e-208.