VW nabízí nový pohled na projekt Trinity. Jaká bude elektrická vlajková loď?

Herbert Diess, šéf koncernu Volkswagen, na profesní sociální síti LinkedIn nedávno zveřejnil drobnou ukázku projektu Trinity, tedy vlajkového elektrického modelu značky Volkswagen, který by mě být představen v roce 2026. A kromě toho nabídl ještě zajímavé informace o novém autonomním tahači.

Začněme ale s projektem Trinity, o kterém toho zatím mnoho nevíme. Slušnou vypovídající hodnotu má však už samotná fotka, která poodhaluje zcela nový designový jazyk exteriéru. Můžeme vidět velice krátké převisy vpředu i vzadu, plynulou střešní linku, zdůrazněné kliky jedněch dveří po každé straně, nebo záď s naznačenou LED linkou zadních světel.

Snímek zřejmě zachycuje koncept ve velice raném stádiu vývoje, takže se jistě ještě řada věcí změní. Ostatně model Trinity by měl být novou generací elektromobilů Volkswagen po modelech ID. Vůz by měl být postaven na nové platformě a využívat by měl nové technologie, včetně baterií, jejichž dobíjení se bude časem přibližovat tankování automobilu se spalovacím motorem.

Jedním z cílů nové platformy je přitom i usnadnění, zkrácení a zlevnění výroby. Automobilka věří, že i díky nové platformě bude schopna vyrobit nový vůz kompletně za cca 10 hodin. Cena nového modelu by se přitom měla pohybovat okolo 35.000 eur, dnes v přepočtu cca 915.500 Kč, což je s ohledem na pozici technologického inovátora velice ambiciózní cíl.

Technologické inovace by se přitom měly odehrát i v kabině, které bude automobilka věnovat mimořádnou pozornost. Vůz by totiž měl nabídnout funkci semi-autonomního řízení na 4. úrovni, během které už se posádka nemusí téměř o nic starat. Stále by však měly zůstat přítomné pedály a volant pro možnost převzetí kontroly nad vozem.

Kromě toho zveřejnil Herbert Diess i ukázku zcela nového tahače MAN, který by měl postrádat tradiční kabinu pro řidiče. Koncern se totiž věnuje vývoji elektrických, autonomních a aerodynamických tahačů, které již nebudou lidskou posádku potřebovat. Zde nám ovšem chybí časový horizont, kdy by se podobné stroje mohly začít objevovat na silnicích.