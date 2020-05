VW opět zakázali reklamu na Golf, v krátkém spotu je prý několik projevů rasismu. Podívejte se

Není to ani rok, co jsme psali o reklamním spotu na čistě elektrický e-Golf, který podle některých ponižoval ženy. Nebylo to přitom poprvé, co VW musel řešit stížnosti na své reklamy. Z nedávné doby si vybavujeme ještě zakázanou reklamu na Amarok a dále reklamu, která si dělala srandu ze zakázané reklamy na Amarok. Slyšíte správně.

V čem je problém tentokrát? Na sociální síti Instagram se objevil spot zachycující Volkswagen Golf 8, ve kterém je člověk černé pleti ovládán velkou bílou rukou jako loutka. Ta se má klidit ze záběru a rukou je rychle přemístěna do blízkého lokálu.

Už to se některým nelíbilo, když se ale BBC začalo o spot zajímat více, všimlo si ještě několik zvláštností. Podnik, u kterého se osoba pohybuje, se jmenuje Petit Colon, což v překladu znamená malá kolonie. Historii kolonizování některých částí Afriky Německem asi nemá důvod připomínat.

A aby toho nebylo málo, pod lupu se dostal i závěrečný slogan Der Neue Golf. Někdo si totiž všiml, že když se písmenka na obrazovce začnou objevovat, jako první se zjeví nápis neger, který asi také není třeba překládat.

Volkswagen z počátku svůj reklamní spot bránil, vcelku brzy ale zjistil, že tudy cesta nevede. Nakonec spot stáhl a dokonce se omluvil. „Plně chápeme hněv v reakci na naše video. Je zcela jasné, že je špatné a nechutné. Pevně se od této reklamy distancujeme a upřímně se omlouváme,“ uvedla společnost s tím, že zahájila vyšetřování schvalovacího procesu reklamy.

Automobilka posléze dodala, že netoleruje žádnou formu rasismu, xenofobie či diskriminace. Tak to má samozřejmě být, na druhou stranu je to otočka oproti původnímu tvrzení, ve kterém se divila, že někdo tento instagramový spot vůbec mohl takto pochopit.