Volkswagen Golf 2.0 TDI Evo DSG – Nenápadný šetřílek

Je tomu něco málo přes měsíc, co na našem webu vyšel první test Volkswagenu Golf 8. generace z českých silnic. Podrobně jsme si tehdy rozebrali radikální změnu koncepce interiéru, plně digitální pracoviště řidiče i novou mild-hybridní techniku 1.5 eTSI. Pořád jsme ale úplně na začátku.

Čeká nás totiž ještě početný zástup nevyzkoušených motorizací, které se zdaleka neliší jen výkonem a tím, jestli se do nádrže leje benzin, nebo nafta. V závislosti na motorizaci, respektive její síle, se totiž liší i sofistikovanost zadní nápravy. A to nepočítáme fakt, že si můžete připlatit za adaptivní podvozek, který, jak ukázal nedávný test Octavie, dokáže jízdní vlastnosti také slušně pomíchat. Otázek na nového Golfa by tedy stále bylo dost…

Nechme dnes tak stranou všeobecné poučky o Golf Klasse a formování nižší střední třídy (od roku 1974 se prodalo přes 25 milionů exemplářů napříč sedmi generacemi) a pusťme se rovnou do práce. Dnešní kousek má pod kapotou motor 2.0 TDI Evo vyladěný na 110 kW. Ve srovnání s předchozím 1.5 eTSI je sice o 42.000 Kč dražší, tabulky však slibují o rovný litr nižší spotřebu, aniž by nafťák potřeboval nějakou elektrifikovanou výpomoc navíc. Jaká je praxe?

V nenápadném

Když jsem přebíral klíčky od druhého osmičkového Golfu a opět byl oděn do nikterak výrazného lakování, říkal jsem si, že člověk, který testovací flotilu konfiguroval, fakt nemá pestrý život. Jenže ona to úplně není jeho chyba… Když jsem si otevřel konfigurátor a chtěl si udělat alespoň virtuální radost nějakým barevným odstínem, dostal jsem několik šedostříbrných facek, až mně zbyla vlastně jediná možnost - výrazná Lime Yellow, jíž můžete znát z reklamních plakátů.

Ne vždy to musí být na škodu, třeba tmavě šedá metalíza Dolphin minulého exempláře se mně vlastně docela líbila. Dnešní stříbrnou bych ale určitě nevolil, i když chápu, že řada introvertů to bude mít přesně naopak. Nemůžu si pomoci, ale kdybych si odmyslel litá sedmnáctipalcová kola a příplatkové LED Matrix světlomety (+23.100 Kč včetně mlhovek), vidím před sebou řadové fleetové auto bez špetky přitažlivosti.

Co do výbavy není moc co vymýšlet, všechny aktuální Golfy z testovací flotily jsou verze 1st Edition, jež vychází z výbavové linie Style. Testované 2.0 TDI/110 kW ostatně v nižší výbavě ani neseženete, k mání je pak ještě o pár tisícovek dražší provedení R-Line se sportovnějším nádechem. Základní cena činí 761.900 Kč, my jsme si kromě zmiňovaných matrixů “připlatili” ještě za vyhřívaná přední sedadla a volant (+17.200 Kč), indukční nabíjení telefonu (+11.100 Kč), hlavové a boční airbagy vpředu a vzadu (+8900 Kč) a tažné zařízení (+20.900 Kč). Korunka ke korunce a cena tohoto konkrétního vozu z přiložených fotografií se vyhoupla na 865.700 Kč. Uf…

Uvnitř vše při novém

Ve srovnání se zmiňovanou jedna-pětkou je kabina do puntíku shodná. Není se co divit, výrazné změny bychom zaznamenali až s manuální převodovkou v nižší výbavě. Jenže automat DSG s maličkým voličem je pro tento motor jedinou volbou, stejně jako vyšší výbavový stupeň. Golf přesto umí být jinačí. Když zvolíte jinou motorizaci s manuálem, volič bude nahrazen klasickou pákou, jež zabere o něco více místa a lehce přeorganizuje středovou konzolu.

Rovněž pracoviště řidiče se může lišit. Digitální budíky s 10,25” obrazovkou jsou standardem pro všechny verze, displej multimediálního systému má však v základu “jen” 8,25” a otočné ovladače po stranách. Řešení ve vyšších verzích je větší a plně dotykové, navíc jej doprovází novinka v podobě dotykové lišty.

Podrobně jsem se infotainmentu věnoval v předchozím testu, dnes tedy jen heslovitě. Měl jsem další týden na to, abych nové koncepci přišel na chuť, a i když mám moderní technologie v autech rád, pořád tohle provedení vítám tak nějak se skřípajícími zuby. Obrazovky jsou kvalitní a systém funguje svižně, o tom žádná. Odpustil jsem už i fakt, že jsou displeje zasazeny do masy lesklého plastu, což je řešení, které moc elegance nepobralo. Nastavování teploty na displeji je ale s každým dalším kilometrem snad víc a víc otravné a lišta místo klasických otočných ovladačů je jen hodně slabá náplast.

Podobně je to s hlasovým ovládáním. Když se dobře vyspí, může to být šikovný pomocník, který nastaví základní funkce, aniž byste spustili oči z vozovky. Jenže někdy trucuje a pokyn “Hej, Volkswagene” zůstává bez odpovědi. Můžete asistenta vyvolat tlačítkem na volantu, to už si ale říkáte, jestli není snazší se raději proťapkat tou obrazovkou. Věřím ale, že se systém postupem času podaří dotáhnout k dokonalosti. Nebo aspoň k lepším zítřkům. Vždyť už teď tenhle palubní kamarád rozpozná, jestli na něj mluví řidič nebo spolujezdec, stejně tak umí reagovat i na příkazy jako “je mi zima”. Šikovné, nějakou práci na vyladění si to ale ještě žádá.

Soustředění všeho ovládání do infotainmentu znamená jen minimum fyzických tlačítek uvnitř. Na rozloučenou zamával také otočný ovladač světlometů, který pamatujeme od devadesátých let, nahrazen byl dotykovou plochou. Bohužel ale na rozloučenou zamávalo i několik dalších prvků, u kterých nás to obzvlášť mrzí. Pryč je stropní schránka na brýle, krycí roletka na středové konzole, kolenní airbag či plynokapalinová vzpěra kapoty (umí ji i Dacia Duster!). To všechno byste přitom v sedmičkovém Golfu našli. Nepotěší ani masa laciného plastu kolem středového tunelu, nepotažené přední sloupky či schránka spolujezdce. Pro použité materiály se do nového Golfu zkrátka nezamilujete.

Naopak potěší posez za volantem. Možnosti nastavení jsou široké, celkově se ale v autě sedí nízko, podobně jako v předchozí generaci. To mi vyhovuje! Za příplatek se sedačka nastavuje elektricky a umí se automaticky odsunout vzad pro snadnější nastupování a vystupování. Tím Volkswagen sice neobjevil Ameriku, přesto jde o vítaný prvek, který každodenní soužití s vozem usnadní.

Už v testu benziňáku jsme avizovali, že místa uvnitř je plus mínus stejně jako v předchůdci. Sám za sebe se posadí kolega s výškou 188 cm a stále mu zůstává rezerva před koleny i nad hlavou. Ve druhé lavici jsou výplně dveří tvrdé (vpředu měkčené) a k dispozici máme pouze modernější (a ještě ne tak rozšířené) konektory USB-C. Zavazadelník má v základu 380 litrů, sklopením zadní řady získáme 1237 l. Potěší pravidelné tvary a průvlak uprostřed zadní lavice. Za příplatek 2500 Kč pak dostanete i rezervní dojezdové kolo.