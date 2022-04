VW prý aktivně zvažuje stavbu elektrického pick-upu pro USA

Masivní elektrifikace, kterou automobilka Volkswagen v posledních letech předvádí, by mohla být vstupenkou do segmentu, který zatím ovládaly především americké společnosti. Americké zastoupení VW prý totiž aktivně zvažuje, že by mohlo vstoupit do segmentu elektrických pick-upů na severoamerickém trhu.

S touto informací se v rozhovoru pro Business Insider pochlubil Scott Keogh, CEO amerického zastoupení značky, podle kterého by se mohlo jednat o životní příležitost. V rozhovoru ostatně zmínil, že elektrifikace přináší moment restartu, který by Volkswagen mohl využít.

Jak Keogh v rozhovoru vysvětloval, zájemci o trucky bývají extrémně loajální značkám, v zámoří tedy především Chevroletu, RAM nebo Fordu. S příchodem elektromobility se však zdá, že i tito loajální zákazníci začínají přemýšlet jinak a jsou otevřenější novým možnostem. Jako příklad zmínil společnost Rivian, opomenout ale nelze ani Teslu a její Cybertruck.

Automobilka Volkswagen tak nyní údajně zvažuje možnost výroby elektrického pick-upu pro severoamerický trh, zatím ale není nic jisté. Ostatně sluší se zdůraznit, že ono pomyslné okno příležitosti už zkouší využít celá řada společností. Včetně těch klasických.

Rivian už vyrábí svůj elektrický pick-up R1T, podobně jako se GMC pustilo od výroby elektrického Hummer EV. Ford se chystá koncem měsíce spustit výrobu modelu F-150 Lightning, RAM se chystá přetavit koncept 1500 EV do produkční podoby a na jaře příštího roku by mělo dorazit i Silverado EV.

Pokud by tedy Volkswagen chtěl využít příležitost, pravděpodobně není nač čekat. Existuje ovšem možnost, že se na projektu elektrického pick-upu už nějaký pátek pracuje. Již v roce 2018 totiž Volkswagen na autosalonu v New Yorku představil koncept Atlas Tanoak, který by klidně mohl být elektrickým pick-upem.

O techniku z vlastní dílny přitom Volkswagen jistě nebude mít nouzi, s ohledem na prohlubující se spolupráci s automobilkou Ford by však němečtí inženýři možná mohli těžit i z techniky F-150 Lightning. Ostatně i Ford Ranger a VW Amarok nové generace stojí na společném základu z dílny modrého oválu.