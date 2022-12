VW T6 v ikonickém retro hávu: Milá vzpomínka, nebo designérský úlet?

Možná si ještě pamatujete unikátní retro stavbu, kterou připravila francouzská automobilka Citroën na základech užitkového vozu Jumper. Roztomilá vzpomínka na historický model je možná trochu kontroverzní, leckomu ale dokázala vykouzlit úsměv na tváři. Co kdyby se do něčeho podobného pustil také Volkswagen?

Užitkové vozy VW jsou nesmírně populární a jejich historie velice pestrá. Ikonickým modelem je bez debat té-jednička, jejíž tvary a charakter slaví úspěch po celém světě. Jak by to ale vypadalo, kdyby si Volkswagen vzal inspiraci z minulosti a našrouboval ji na karoserii stále ještě vyráběného VW T6? O tom už se můžete přesvědčit v přiložené fotogalerii.

Hodně originální práci postavenou na vlastní fantazii pro nás připravil grafik Jan Lušovský. Ten na přídi nejprve zkoušel původní kulatá světla, ta se ale příliš nehodila k hranaté karoserii. Vskutku originálně je vyřešena „maska“, právě ta má být nejvýraznějším odkazem na historickou „jedničku“.

Přední okno je opticky sníženo, příď a záď jsou kompletně nové, originálu odpovídají prakticky jen boční okna a panely. Chybět samozřejmě nesmějí ani kola s retro nádechem. Tak co myslíte, měla by takováto přestavba u milovníků retra šanci na úspěch, nebo je to až moc velký úlet a mělo by zůstat jen u grafického návrhu?