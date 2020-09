VW Transporter 6.1 Kombi + Egoé nest: Z pracanta bydlíkem snadno a rychle

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Komfort při pobytu v kabině pak bude ve velkém ovlivněn tím, co s autem děláte mimo dobu kempování. Pokud pracujete jako truhlář, převážíte v autě lidi nebo „čistý“ materiál, pak bych neviděl v občasném kempování žádný velký problém. Pokud byste ale v autě převáželi například stavební materiál, pak si nedovedu dost dobře představit, jak dlouho byste museli interiér drhnout před cestou do světa.

Je to jen pár dnů, co jsme se podívali na zoubek základnímu provedení obytného Volkswagenu California T6.1 s označením Beach. Po společném týdnu jsem přitom Californii Beach vracel s nadšením, které výrazně kazila snad jen jedna drobnost. Řeč je přitom samozřejmě o ceně.

Motor, jízdní vlastnosti

Zlatá střední cesta

Transporter Kombi pořídíte pouze v kombinaci s 2.0 litrovým vznětovým čtyřválcem, který může být naladěn na výkon 81 kW, 110 kW nebo 146 kW. Nejsilnější motorizaci, v kombinaci s pohonem všech kol a sedmistupňovým automatem DSG, jsme si vyzkoušeli již pod kapotou Californie Beach. Tentokrát přišla na řadu střední výkonová verze, která je skutečně zlatou střední cestou.

Nejvyšší výkon 110 kW (150 k) v rozmezí 3250 až 3750 otáček a maximální točivý moment 340 N.m v rozmezí 1500 až 3000 otáček je pro vůz s pohotovostní hmotností 1827 kilogramů plně dostačující. Mile mě také překvapila manuální převodovka, která má přesné a rozumně dlouhé dráhy. Zvyknout si na práci se spojkovým pedálem je navíc otázka chvíle.

Oproti Californii se u Transporteru kombi evidentně trochu šetřilo se zvukovou izolací, což je znát především na výraznějším hluku od podvozku v zadní části. Samotný motor je ovšem kultivovaný a posádka tak nebude trpět výraznějším hlukem ani vibracemi.

Kombinovaná spotřeba se na konci našich týdenních společných cest zastavila na hodnotě 7,4 l/100 km, což není vůbec marné. Zvláště pokud zohledníme, že sama automobilka uvádí kombinovanou spotřebu v režimu WLTP okolo 7,8 l/100 km.

Dělnický původ nezapře

Oproti Californii nám v Transporteru kombi chyběl adaptivní podvozek DCC, standardně je však podvozek naladěn poměrně komfortně, čemuž napomáhají i 16palcová kola obutá do pneumatik s rozměrem 215/65 R16C.

Jak už jsem ale zmiňoval o pár řádku výš, horší je to s hlukem. Ten do kabiny proniká především ze zadní části, kde je standardně instalováno jen „polovysoké“ obložení bočních stěn – za kterým se evidentně šetřilo s izolačním materiálem. Není to sice úplná tragédie, ale Multivan to jednoduše není.