Výhoda pro elektromobily v Praze nakonec platí až do konce roku. Přitom už dva týdny platit neměla

Využívat budou moci řidiči do konce letoška rovněž přenosná povolení k parkování, která plánuje vedení města rovněž zrušit. Vyplývá to z dokumentu, který schválili pražští radní. Vedení metropole plánuje změnu pravidel provozování zón, k návrhu nyní jednotlivé radnice zasílají své připomínky.

Zóny začaly fungovat v moderní podobě poprvé v 90. letech a platí zejména v centru a širším centru města. Rezidenti za roční parkovací kartu platí 1200 korun. Prodej elektromobilů loni v Česku vzrostl o 71 procent na 6640 vozidel, z celkového počtu prodaných aut tvořily vozy na elektřinu tři procenta. Praha očekává, že se počet v metropoli do roku 2030 zvýší na 180.000 vozů.

Přestože město zruší plošné parkování elektromobilů zdarma, chce jim do budoucna ve srovnání s auty se spalovacími motory zachovat některé výhody. Elektroauta by parkovala zdarma na vyhrazených místech u nabíječek. "Tento krok (s výhodami pro elektromobily) je však podmíněn mimo jiné přijetím nového ceníku parkovacích oprávnění, což je možné provést pouze ve shodě se všemi dotčenými městskými částmi," píše se v dokumentu.

"Elektromobil zabírá prostorově stejné místo jako auto se spalovacím motorem a s ohledem na jejich očekávaný nárůst není dlouhodobě udržitelné jejich jednostranné zvýhodnění s parkováním zdarma na místech rezidentů. Město nicméně bude elektromobilitu podporovat i nadále, ale jinými cestami," uvedl náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti).

Podle materiálu by nový ceník měl začít platit od letošního 1. října. Na překlenutí tohoto období je navrženo prodloužení doby, po kterou mohou elektroauta parkovat v zónách placeného stání podle dosavadních pravidel do konce roku 2024.

Video se připravuje ...

Stejně jako v případě elektromobilů, se pravidla zatím nezmění pro vydávání přenosných parkovacích oprávnění. Ta chce vedení města zrušit zejména kvůli tomu, že je někteří lidé zneužívají, spekulují s nimi a využívají je pro vlastní zisk na úkor radnic a magistrátu.

Se zrušením výhody pro elektromobily nesouhlasí opoziční ANO. "Byl to jeden z mála benefitů, který se dnes řidičům nabízel pro koupi dražších aut s horšími jízdními vlastnostmi pro snížení emisi v Praze. Toto opatření bude mít dle slov odborníků dopad i do prodejů elektromobilů tuzemských výrobců, kteří se už dnes zmítají ve velké krizi," uvedl zastupitel a předseda magistrátního kontrolního výboru Ondřej Prokop (ANO).

Návrh změn provozu zón počítá kromě toho s tím, že budou zavedeny permanentky do fialových zón pro celé město. Za jeden poplatek by pak řidič mohl zaparkovat v jakékoliv fialové zóně v Praze. Město předpokládá, že by to bylo odstupňované, třeba elektromobily by měly oprávnění levnější. Vznikne také možnost parkování pro návštěvy rezidentů. Sjednotit by se měly návštěvnické tarify, neboť každá městská část to má nyní jinak, což se týká třeba parkování o víkendech.

Zóny se v hlavním městě v moderní podobě poprvé zavedly v roce 1996 v části Prahy 1, kde se snaha o regulaci dopravy objevila v roce 1982. Následně se rozšířily v centru a širším centru a rovněž také do vzdálenějších částí metropole včetně Prahy 13, 16 či 22. Na parkovném vybere magistrát ročně okolo půl miliardy korun.