Vyhřívaná sedadla za předplatné? BMW rozšíří nabídku funkcí, které do auta koupíte online

Že váš vůz něco umí ještě nutně neznamená, že to i můžete používat. Online obchodování s výbavou se co nevidět stane standardem, jako jedno z prvních vykopává BMW.

Mnichovská automobilka světu oficiálně představila novinky, které přinese zbrusu nový BMW operační systém 7. Kromě vylepšené navigace, digitálního klíče Apple či bezdrátového zprovoznění Android Auto (doposud jen Apple CarPlay) zaujalo fanoušky rozšíření výbavy, kterou půjde aktivovat online.

Není to tak úplně novinka. Vybrané automobilky (včetně BMW) již nějaký čas experimentují s výbavou, kterou si do vozu můžete dokoupit prostřednictvím online obchodu. A zdaleka se to netýká jen luxusních značek, vždyť něco podobného už jsme si mohli osahat ve Volkswagenu Passat či nové Škodě Octavia. Tady jsme ale zatím ještě v plenkách, v mladoboleslavské novince si lze například přikoupit další barvy ambientního osvětlení.

BMW však tyto možnosti posouvá na novou úroveň a za předplatné nabídne i služby, od kterých byste to možná nečekali. V praxi to funguje tak, že váš bavorák má pro danou výbavu dostupný hardware, avšak je potřeba softwarová aktivace právě prostřednictvím předplatného. Když nezaplatíte, funkce se jednoduše vypne a vy ji nemůžete používat, i když ji vaše auto umí. Na vyzkoušení těchto možností dostanou zákazníci BMW tři zkušební měsíce.

O co přesně jde? Zákazník si bude moci online aktivovat například asistenta dálkových světel, systém aktivního udržování rychlosti či adaptivní M podvozek. Několik kliknutí v multimediálním systému bude rovněž stačit na to, abyste si do vozu objednali výraznější zvuk motoru, jenž vychází z vestavěných reproduktorů.

A to jsme stále ještě na začátku… klidně by se mohlo stát, že BMW časem zpoplatní i funkce jako vyhřívání sedaček a volantu. Platíš? Můžeš cestovat v teple a pohodlí. Neplatíš? Tvoje mínus. Na upřesnění jednotlivých položek “online výbavy” si ještě musíme počkat, je ale jasné, že se bude lišit v závislosti na tom kterém modelu.

Reakce lidí na výbavu za předplatné jsou různé, asi vás ale nepřekvapí, že většina z nich příliš nadšená není. Kromě samotné myšlenky se zákazníkům nepozdává ani zbytečné bezpečnostní riziko. BMW nicméně říká, že bezpečnost citlivých dat je pro značku prioritou. Vozy nejsou k internetu připojeny přímo, ale zabezpečeným připojením virtuální privátní sítě komunikují exkluzivně se servery backendu BMW ConnectedDrive. Tímto způsobem se zabraňuje neautorizovanému přístupu třetích stran přímo do systému vozidel.

Zdá se, že mnichovští si na zabezpečení svých systémů dali záležet. Otázkou však zůstává, jestli to pro hackery nebude o to větší výzva.