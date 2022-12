Vyhřívané příjezdové cesty boří poslední dny internet. Chytré řešení přitom existuje desítky let

Vyhřívanou příjezdovou cestu k domečku či automobilovému stání doma nejspíš nemáte. Možná jste ale o podobném řešení už slyšeli, nebo jej alespoň zahlédli na internetu. Klidně se to mohlo stát v posledních dnech, neboť fotografie jednoho takového vyhřívaného stání před garážemi nedávno obletěla sociální sítě. Na Redditu se objevila před čtyřmi dny a za tu dobu stihla posbírat na 100.000 reakcí a přes pět tisíc komentářů.

Zatímco při intenzitě tuzemských zimních měsíců by se našincům takové řešení asi nevyplatilo, v některých severoamerických a kanadských městech jde o populární vychytávku, která usnadňuje život motoristům (ale i chodcům) v období zimy.

Ač se to díky internetovému boomu může zdát jako horká novinka, temperování venkovních ploch už tu s námi nějaký pátek je. Třeba michiganské městečko Holland své silnice a chodníky vyhřívá již od 80. let. Tehdy tak chtělo motivovat své obyvatele, aby zimní období netrávili zavřeni v nákupních centrech, ale vyrazili bezpečně do ulic.

„Vytápění venkovních ploch se realizuje převážně pomocí elektrických topných kabelů nebo rohoží, méně již pomocí teplovodního vytápění, které musí mít samostatný okruh přes výměník a systém naplněný nemrznoucí teplonosnou látkou v koncentraci cca 45 %,“ vysvětlil před časem pro magazín Dům a zahrada stavební inženýr Roman Brabec s tím, že před samotnou realizací je potřeba myslet na náklady na realizaci, ale i samotný provoz.

Video se připravuje ...

„Pro elektrické vyhřívání venkovních ploch se obvykle instaluje plošný příkon 300 až 400 W/m2. Takový výkon zaručuje správnou funkčnost i při teplotách hluboko pod bodem mrazu. Je však třeba si uvědomit, že při ručním ovládání a zapnutí systému v době, kdy je plocha již pokryta sněhem, trvá jeho odtávání i více než 10 hodin,“ dodává Brabec.

Vrátíme-li se k vyhřívání veřejných míst, řešení se využívá například u promrzlých mostů či příjezdových cest do kopce. Specialisté připomínají, že energii pro temperování ploch lze získat nejen z elektrické sítě, ale v příhodných podmínkách i z obnovitelných zdrojů, například geotermální energie.

Vyhřívanou příjezdovou komunikaci k podzemnímu kruhovému objezdu realizovala firma Danfoss i v bratislavské ulici Mlynské nivy. „Zmíněný kruhový objezd potřebuje z hlediska svého bezpečného a nepřetržitého provozu jistotu před nepříznivými povětrnostními podmínkami i v zimních měsících,“ stojí na webu realizující společnosti, která hovoří o instalaci více než 800 m2 ve čtyřech vyhřívaných pásech.

Vyhřívat přitom nemusíme jen silnice či parkoviště, ale i venkovní schůdky, nakládací plošiny či odvodňovací oblasti. Řešení se nabízí rovněž pro střechy, kde okamžité tání zabraňuje usazování sněhu a ledu a eliminuje tak hrozící nebezpečí pádu velkých kusů na chodníky.