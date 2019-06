Vypadá jako Lamborghini, Pirana je ale Jaguar! A nyní je zapomenutý vůz na prodej

Studio Bertone se v druhé polovině šedesátých let stalo dvorním návrhářem automobilů značky Lamborghini. Ne vždy ale jeho pracovníci navrhli tak originální auto jako Miuru. Rovněž slavná Espada totiž byla vlastně jen kopií dříve vzniklého Jaguaru Pirana, který též navrhlo Bertone. Jediný vyrobený kus tohoto konceptu bude letos nabídnut k prodeji, a to na aukci společnosti RM Sotheby’s při příležitosti srpnového Automobilového týdne v kalifornském Monterey.

Jaguar Pirana debutoval v roce 1967 na londýnské výstavě Earl’s Court Motor Show, tedy rok před zahájením prodeje Lamborghini Espada. Vznikl přitom velmi netradičním způsobem, jakožto vize ideálního automobilu.

Vytoužila si ho motoristická redakce britského deníku The Daily Telegraph. Editor John Anstey a jeho tým si vysnili postavit ideální auto pro aktivního playboye, který je sice dostatečně drzý na to, aby se vydal na společenské akce, zároveň si ale při svých toulkách nechce pomuchlat své sako. Mělo to být auto pro milovníky řízení, s moderní technikou i nejnovějšími bezpečnostními prvky, které však stále mělo dosažitelné.

Všechny použité komponenty měly být užity z prodávaných aut, případně se mělo jednat o prvky, které se tehdy už blížily na trh. Jen karoserie měla být specifická, pro její návrh novináři oslovili Nuccia Bertoneho.

Myšlenka ale byla jedna věc a realizace druhá. Podařilo se však přemluvit Sira Williama Lyonse, přezdívaného Mr. Jaguar, spoluzakladatele dnešní automobilky Jaguar, který dal k dispozici motor a útroby Jaguaru E-Type 2+2, podle novinářů ideální základ pro jejich dílo.

První návrhy, konkrétně hliněný model, vznikl v květnu 1967, do výsledného automobilu to následně trvalo jen pět měsíců. Pod tvary se podepsal Marcello Gandini, slavný to pracovník studia Bertone, autor Lamborghini Miura i dalších děl této italské značky. Výsledkem byl vůz s dlouhou karoserií a kabinou posunutou hodně vzad, jehož siluetu o rok později využilo i Lamborghini Espada. To má tak Jaguaru svým vzhledem blíže než konceptu Marzal z roku 1967, z něhož vycházelo.

Design sice vznikl v Itálii, samotná technika ale byla anglická. A to nejen, co se týče základu od Jaguaru. Speciální klimatizaci se vzduchem vanoucím ze stropní konzole dodala společnost Smiths, stejně jako rádio doplněné o kazetový magnetofon ve středové konzoli, které nejen přehrávalo hudbu, ale také umělo nahrávat. Sloužit tak mohlo třeba jako diktafon pro manažera pracujícího na cestách. Sedačky čalouněné perforovanou kůží dodalo Connolly.

Jakmile Jaguar Pirana absolvovalo výstavu Earl’s Court Motor Show a další motoristické show (v Turíně, Montrealu nebo New Yorku), bylo v květnu 1968 vydraženo na aukci Parke-Bernet Sotheby’s. Prodáno bylo do USA, kde zůstalo až do roku 2011. To ho koupil současný majitel, který se Piranu rozhodl vrátit do původního stavu. Vrátilo se čalounění kůží Connolly, kazetový přehrávač i čtyřstupňová převodovka, kterou v mezidobě nahradil automat. Auto také bylo přelakováno zpět do stříbrné barvy.

Dnes je Jaguar Pirana zajímavým sběratelským autem, který je díky svým logům netradičním mezistádiem mezi konceptem Lamborghini Marzal a sériovým Lamborghini Espada.