Vyrábí a půjčuje minináklaďáky: Vyzkoušeli jsme je i my!

Čtyřiačtyřicetiletý Zdeněk Kříž jako kluk koukal den co den na tátovu Tatru 148. Teď se po pětatřiceti letech na rok a půl zavřel do dílny a vyrobil si její zmenšeninu. Teda zmenšeniny.

K motorům přičichl Zdeněk Kříž už v předškolním věku. Jeho otec se za socialismu živil jako profesionální řidič. „Tatra 148 u nás byla zaparkovaná každé ráno před barákem. Když mě s ní občas vzal s sebou do práce, byl to zážitek, který mám pořád před očima,“ poznamenává Zdeněk před svým domem v Jindřiši nedaleko Jindřichova Hradce. O tom, že si ji jednou postaví, nikdy nepřemýšlel. „Jenže nuda má magickou moc a najednou to přišlo,“ usmívá se čtyřiačtyřicetiletý Jihočech a otevírá dveře dílny.

Nákresy na nákupech

Mohli jsme rovnou zajet na farmu, kde načančané minináklaďáky půjčuje. Bez návštěvy dílny, v níž to celé začalo, by byl však příběh poloviční. „Musím vás lehce opravit. Úplné počátky toho všeho jsou z kabiny mého kamionu. Povolání šoféra tiráku je tak nekreativní činnost, že jsem během cest vymýšlel koncept zmenšené tatrovky,“ svěřuje se Zdeněk. Na odpočívadlech tak trápil mozkové závity nad karoserií a doma kreslil, počítal a rýsoval. „Ne že by si koupil blok a tam to zaznamenával. Maloval dětem do sešitů, mně na druhou stranu nákupů, prostě všude. Takže se logicky stávalo, že jsem mu třeba vyhodila nákres převodovky,“ přiznává Zdeňkova choť Silvie.

Autíčka, přívěs a…

Pan Kříž je svéráz každým coulem. Nejenže čáral na ledacos, ale též letitá dílnička neodpovídá tomu, co vytvořil. „Chtěl jsem být hlavně doma. Když máte sen, nic vás nezastaví,“ hlásí nevysoký muž. I manželka byla ráda: „Aspoň nechodil na pivo a měla jsem ho pořád na očích.“ Hospodu si Zdeněk odpírá již pěknou dobu. Neb od roku 2002 po víkendech pořád něco tvoří. Zprvu šlapací autíčka, pak dokonce miniaturní obytný přívěs. Ty nám rovněž ukáže? „Ne, to je historie. Všechno jsem to prodal, abych se mohl vrhnout na vysněnou tatrovku. I když se mi to nějak vymklo z rukou. Ale to uvidíte za chvíli sami,“ velí k přesunu na kilometr vzdálenou koňskou farmu otec dvou kluků.

Hračka pro dospělé

U parkurových překážek si nehoví jedna, ale hned dvě báječné Tatrovky 148 v měřítku 1:3, jejichž stavba zabrala 530 hodin čisté dřiny a schramstla 102.000 korun. Zatímco modrá sklápěčka věrohodně kopíruje legendární model, u tomatově červené Zdeněk pustil uzdu fantazii. „Jako první jsem stavěl podle paměti a historických fotek modrou s přívěsem. Samozřejmě že hnidopiši najdou rozdíly od té skutečné. Lze si například všimnout větších zrcátek, aby malincí šoféři lépe viděli při couvání,“ vysvětluje.

Červená s návěsem se potom hitu sedmdesátých let podobá jen vzdáleně. „Byl to záměr. Chtěl jsem do toho vnést americký styl s vyvýšenou kabinou, a zároveň tím vytvořit dostatek prostoru pro dospělého člověka za volantem. Viděl jsem na tatíncích, jak smutně se tvářili, když se jejich ratolesti proháněly v té modré,“ říká Kříž.

Tatra 148 s přívěsem Motor benzinový čtyřdobý ze sekačky Zdvihový objem 120 cm3 Výkon 5 koní Převodovka jednostupňová Maximální rychlost 15 km/h Spotřeba 0,5 l/h Délka 293 cm Počet náprav 3 Délka s přívěsem 583 cm Šířka 85 cm Výška 100 cm

Soběstačný pracant

Stále nemůžeme uvěřit, že se do červeného tahače v klidu nasouká dospělý. „Uvidíte, že se tam vejdete královsky,“ nemá obavy sympatický čtyřicátník a nabádá nás, abychom se přesvědčili „na vlastní tělo“. Možnost zařádit si s duem tatrovek jako my za okamžik má na farmě v Jindřiši každý. Ceny výpůjčky jsou navíc dobrovolné. „Mně jde o tu dětskou radost a nadšení. Ta mi pumpuje energii,“ naklání Zdeněk kabinu pro naše nalodění, zatímco čtyřdobý benzinový motor ze sekačky s výkonem pěti koní už vrní. Mezi nohama se nám tyčí jednostupňová řadicí páka. Zatahujeme vpřed, sešlapáváme plyn a vyrážíme. Omezovač rychlosti sice povoluje maximální tempo 15 km/h, přesto jsme v totálním rauši. „Snížil jsem rychlost kvůli bezpečnosti. Před časem si sem nalezl cestu pětiletý klučina. Ztratil se z dohledu a pak vidíme, jak proboural dřevěný plot. Výsledek? Chlapeček bez zranění, tatrovka naprosto v pořádku, jen jedna díra, ale čert to vem,“ popisuje neplánovaný crash test s úsměvem Kříž.

Kouzelné tlačítko

Přestože se rodiče mohou také svézt, cílovou skupinou jsou především jejich potomci. „Děti to otestují ze všech nejlíp. Představují pro mě takový Dakar. Já se je na oplátku snažím vzdělávat,“ podotýká Zdeněk. Učí prcky kupříkladu správně couvat, odpojovat návěs či u modré „148“ sklápět až dvě stě kilogramů písku, který na korbě uveze. Vlastně to tady trochu připomíná autoškolu. Coby komisař se na místo spolujezdce Zdeněk nevejde.

Pokud ovšem někdo začne s jeho miláčky na čtyřech kolech dělat psí kusy, po stisknutí kouzelného tlačítka neposkočí ani o yard. „Vybavil jsem se dálkovým ovladačem na zapalování motoru. Koukejte!“ baví se Kříž na dálku 150 metrů zastavením jízdy svého dvanáctiletého syna Adama. Právě kvůli němu se pouští v dílně do třetí tatrovky.

A nebyl by to Zdeněk, aby makal pouze na jedné. „Jestli manželka zase nevyhodila podklady, těšte se brzy na čtvrtou,“ loučí se s námi.

Tatra 148 s návěsem Motor benzinový čtyřdobý ze sekačky Zdvihový objem 120 cm3 Výkon 5 koní Převodovka jednostupňová Maximální rychlost 15 km/h Spotřeba 0,5 l/h Počet náprav 2 Délka 293 cm Délka s návěsem 583 cm Šířka 85 cm Výška 120 cm

