Postavil si vlastní Tatru 603: Proč má atypickou barvu?

Letňany, Brandýs, Mlékojedy, Hříškov. Pro neznalé jen místa na mapě, zato pro otce a syna Heřmanovy místa veteránských srazů, kam už se svou tatrovkou zavítali a posbírali tam divácké ceny. Dokonce si vyslechli i nabídky ke koupi od zahraničních účastníků.

Ale nikdy prý svou limuzínu neprodají! Vždyť se kvůli ní nejednou pořádné pohádali. „Další auto už jsem mu zakázal,“ striktně kroutí hlavou Václav Heřman senior. Nazlobilo ho, když syn před lety dovezl prorezlou karoserii papalášské limuzíny s vidinou pár let pořádné dřiny před sebou. A těch peněz! Po utraceném půlmilionu přestal majitel auta počítat a o finální ceně nechce vůbec mluvit. Prozradí jen, že samotné chromy přišly na 150.000 Kč.

Šikovnost naštěstí Václavu Heřmanovi nechyběla. Možná si vybavíte jeho vlastnoručně vypiplané elektrické berlingo, o němž jsme psali před pěti lety. Netradiční elektromobil od té doby urazil 45.000 km a Václava už svrběly ruce po dalším projektu.

Záměr postavit si tatrovku svých snů však raději otci – který v 70. letech sloužil jako šofér Tatry 603 a 613 v ČKD – ani nechtěl říkat. Až maminka to nevydržela a prořekla se. Václav dovezl vrak z Kuřimi od předchozího majitele, který na něm roky pracoval, až mu došel dech. „Přivezl jsem skoro nekompletní karoserii a říkal si, že to spravím. Jenže to jsem ještě nevěděl, co všechno mě čeká,“ směje se dnes Václav nad dokončeným projektem. Prakticky celých 30 cm spodku auta musel šikovný klempíř vyrobit z ničeho. Trvalo to půldruhého roku, během něhož sháněl majitel chybějící součástky. Po celou dobu mu pomáhali další veteránisté tatrováci – zejména Vlastimil Urbanouc. Do finálního laku se pak Václav junior pustil sám. „Nechtěl jsem papalášskou černou, jakou mají všichni. Chtěl jsem tatrovku, jak mohla vypadat, pokud by vznikla v jiné době. Proto je střecha v odstínu slonové kosti a na zbytku červená perleť domíchaná z palety Fiatu,“ ukazuje, když se lak rozzáří na slunci. Nesmířil se ani se strohým dobovým interiérem, vysnil si tedy pravou kůži a dřevo. Když to vidí ortodoxní veteránisté, někdy kroutí hlavou nad svatokrádeží jejich modly. Ostatní diváci ale jásají s posteskem, že se tak vypiplaná tatra nikdy nevyráběla!

Václav je perfekcionista a proti předloze přidal třeba opěrky hlavy z modelu 613, které nikdy starší tatrovka nemohla mít. Stejně tak doplnil třeba chromované poklice nebo další detaily ze starších kousků. „Všechno je ale originál Tatra,“ klade pyšně důraz na značkovou linii tatínek Václav.

Vzduchem chlazený osmiválec je sám o sobě uměleckým dílem. Co na tom, že ventilová víka nikdy nebyla chromovaná? Václav to tak chtěl, a tak je má. A k tomu řadu vylepšení. Z jeho auta totiž nesmí kápnout ani slza oleje! Takže nechal udělat zápich na klice a doplnil simerinky, které v originálu obstarávala jen plsť. Podařilo se mu tak snížit notorickou spotřebu oleje osmiválce na solidní půllitr na 1000 km.

Václav junior už svou šikovnost předává dalším – v průběhu stavby se stal učitelem odborného výcviku mladých automechaniků. Tak šikovný vzor jinde můžou závidět!

Tatra 2-603 (1968) Motor atmosférický vzduchem chlazený vidlicový osmiválec Zdvihový objem [cm3] 2472 Největší výkon [kW/min] 77/4800 Točivý moment [N.m/min] 170/4000 Převodovka 4M Max. rychlost [km/h] 160 Normovaná spotřeba [l/100 km] 12,5 Rozměry (d x š x v) [mm] 4995 x 1895 x 1530 Rozvor náprav [mm] 2750 Pohotovostní hmotnost [kg] 1510

