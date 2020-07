Vyrazili jsme do Chorvatska na vlastní kůži: Zvládli jsme to!

Češi plus moře rovná se Chorvatsko. Tato rovnice bude platit také letos, i když tradičních vysokých čísel asi nedosáhne. Každopádně platí, že k Jadranu se můžete autem vypravit už teď – přehnané obavy z cesty nebo pobytu mít nemusíte.

Jak je to v Chorvatsku s pandemickými opatřeními?

Už při vstupu do země se doporučuje mít vyplněný formulář, který najdete na webu entercroatia.mup.hr (v různých jazycích včetně češtiny). Jeho úkolem je lépe dohledávat a kontaktovat cizince v souvislosti s covidem. My jsme ho při naší cestě nejen neměli, ale ani po nás nebyl požadován. Celník pouze pár sekund držel naše doklady a pak je vrátil, zdržení bylo v tomto směru nicotné. V samotné zemi jsme nikde lidi s rouškami neviděli: ani místní, ani turisty. Když budete pozorní, asi v každé provozovně najdete lahvičku s dezinfekcí, nikdo ji ale nepoužívá. Další doporučení se týká příznaků nemoci covid-19. Pokud je u sebe objevíte (třeba zvýšenou teplotu naměřenou teploměrem, který byste měli mít u sebe – rovněž nekontrolováno), měli byste zůstat v místě, kde jste ubytovaní, a kontaktovat místního lékaře.

Je turistů méně?

V polovině června to znát bylo, což potvrzovali i místní. Když už jsme slyšeli cizí řeč, byla to skoro pokaždé čeština.

Přináší menší obsazenost nějaké výhody?

V Makarské jsme zaznamenali větší klid a také čistotu. Šance na zaparkování je též větší, ale zase ne o tolik – některé odstavné plochy jsme zastihli zavřené nebo omezené razantní výstavbou a opravami, řada stavebních prací totiž teprve finišovala. Jednoduše řečeno: pro relaxační rodinnou dovolenou s malými dětmi je menší počet turistů výhodou, pro mladé lidi očekávající bohatý noční život spíše naopak. Přirozená centra měst ale dokážou udržet v klokotu i místní. Při naší výpravě jsme zaregistrovali příjemný benefit ohledně cen, respektive útraty. Prakticky ve všech podnicích, které jsme navštívili, jsme dostali něco „na podnik“: tu domácí šňaps, tu zmrzlinu nebo zajímavý předkrm. Vše přišlo samo od sebe, člověk tomu pomůže hlavně tím, že se nechová jako držgrešle.

Co nevýhody?

Pláže i promenády kolem nich měly do zalidněnosti daleko, některé hotely nebo restaurace byly zavřené. Také jsme narazili na řadu bankomatů mimo provoz. Ubytování ovšem najdete stejně jako místa, kde se najíst, nabídka je však proti očekávanému stavu menší. Také doprovodné programy a různá „neplážová“ povyražení se hledají obtížněji. V případě restaurací nemusí být k dispozici všechno, co je na jídelním lístku, případně nemusejí být k dispozici zcela čerstvé suroviny – nás ovšem na tento problém upozornila sama obsluha a doporučila něco jiného.

Jak to vypadá s cenami?

V případě ubytování nebo restaurací nám úroveň připadala podobná jako loni, za apartmán dáte 50-300 eur. Ceny paliv v červnu lehce stoupaly, na jeho konci se litr benzinu prodával za 8,76 kuny, a litr nafty za 8,40. Příznivé informace se týkají mýtného a trajektů – obligátní sezonní zdražení o deset,, respektive dvacet procent se letos o prázdninách nekoná, odpadl také poplatek za most na ostrov Krk.

Důležitá telefonní čísla Policie 192 První pomoc 194 Hasiči 193 (nebo vždy 112) Asistence Chorvatského autoklubu 1987 Konzulární jednatelství Rijeka (pouze od 1. 7. do 31. 8.) z českého mobilu: 00385 91 612 1560 z území Chorvatska: 091 612 1560 Konzulární jednatelství Split (pouze od 15. 6. do 15. 9.) z českého mobilu: 00385 91 612 1660 z území Chorvatska: 091 612 1660 Velvyslanectví ČR v Chorvatsku Záhřeb, Radnička cesta 47/VI zagreb@embassy.mzv.cz Telefon z českého mobilu: 00385 91 612 1533 z území Chorvatska - 091 612 1533

Kaleidoskop

V Chorvatsku je zakázáno převážet náhradní palivo například v kanystru

Usoudí-li policisté, že jedete ve stavu vyčerpání nebo nemoci, mohou vám zadržet řidičský průkaz až na 8 dnů

Povinná výbava: výstražné vesty pro celou posádku, náhradní žárovky, auto s přívěsem dva trojúhelníky, od věci není ani hasicí přístroj

Pokud při nehodě dojde ke škodě na vašem autě, volejte policii, abyste si od ní vyžádali potvrzení o poškození vozidla (potvrda o oštěćenju vozila). To se následně předkládá pří výjezdu z Chorvatska

Pro motorkáře platí povinnost denního svícení, pro automobilisty jen mezi posledními nedělemi v říjnu a březnu, ve Slovinsku je ovšem denní svícení povinné

Určitá omezení v rychlostních limitech a výkonu vozidla pro mladé řidiče do 24 let platí pouze pro Chorvaty, u alkoholu však pro všechny: do 24 let nulová tolerance, jinak 0,5 promile

O povinnosti usadit dítě do zádržného systému rozhoduje jen jeho výška: limitem je 150 cm

Značky s bílým i žlutým (starým) podkladem platí stejně

Stání vozidla na blikačkách je zakázáno

U některých bankovních skupin, respektive balíčků jejich služeb je výběr z bankomatů v Rakousku nebo Chorvatsku zdarma • Pitná voda teče z veřejného vodovodu v celém Chorvatsku

Ve Slovinsku platí nulová tolerance k alkoholu pro všechny, kdo mají řidičák méně než dva roky.

Ceny v Chorvatsku (v kunách, obchody) Coca-cola, 2 l 12,00 Meloun, 1 kg 3,50 Okurka, ks 3,50 Gouda, 10 dkg 3,30 Šunka, 10 dkg 6,50 Mléko, 1 l 5,70 Jogurt 2,00 Pivo, 0,5 l 8,50 Plavky 30-50

Dálnice k plážím

Přestože se letošní sezona nese ve znamení obrovského úspěchu Regiojetu s jeho vlakem do Chorvatska, většina Čechů zamíří na Jadran autem.

Také letos jsme pro vás prozkoumali trasu z Prahy do Dalmácie, konkrétně letoviska Makarska, které sousedí s podobnými přímořskými městečky Baška Voda, Podgora nebo Tučepi. Nejrychlejší trasa vede přes Brno, rakouská města Vídeň a Graz, slovinský Maribor, „schengenský“ hraniční přechod Šentilj a chorvatskou metropoli Záhřeb. Když nejsou objížďky, měří okolo 1200 kilometrů a zvládnout byste ji mohli už za jedenáct hodin, což ovšem není porce, kterou by měl v kuse absolvovat jeden člověk. Obecně sice platí, že zdravý a odpočatý řidič odkroutí až desetihodinovou jízdu, ovšem na bezpečnosti to nepřidá, navíc jsou potřeba přestávky: minimálně tři čtvrthodinové a jedna 30minutová. Příjemné je, že takřka celá trasa vede po dálnicích a největší patálie si odbudete hned na začátku v Česku.

Zaprvé se musíte prostříhat dálnicí D1 do Brna. Na ní je spousta omezení na osmdesátku, pořádně se rozjet prakticky není možné. Další trable pak přinášejí okresky v okolí Mikulova, kam nás zavedla objížďka série omezení trvajících až do prosince. V zahraničí to už je jiná káva, na konci června jsme po místních autostrádách svištěli bez problémů. Na kvalitní asfaltový koberec se proměnil i šotolinový úsek na slovinsko-chorvatské hranici, který nás šokoval loni.

Pokuty v Chorvatsku

Nižší pokuty se platí hned, a to v hotovosti. Řidiči-cizinci může policie zadržet cestovní doklad až na 8 dnů do vyřešení přestupku. Při nezaplacení pokuty hrozí vězení až na 60 dnů. Protokol o dopravní nehodě (zapisnik o očevidu) zasílá Ministerstvo vnitra Chorvatské republiky do dvou až tří měsíců na Velvyslanectví ČR v Záhřebu. Tam je možné o něj žádat třeba kvůli pojištění.

Výběr z pokut (sazby v kunách) Telefonování za jízdy 1000 Nepovolené předjíždění 1000 Jízda na dálnici v protisměru 10 000 až 20 000 (nebo 60 dnů vězení) V obci 30-50 km/h nad limitem 3000 až 7000 Tažení jiného vozidla po dálnici 1000 Trvalá jízda v levém pruhu na dálnici 1000 Jízda bez bezpečnostních pásů 1000 Nesprávné chování na přejezdu 3000 až 7000 Jízda pod vlivem alkoholu 0,5 až 1 promile 3000 až 5000

Praha - Brno - Mikulov - Vídeň - Graz - Maribor - Záhřeb - Makarska

Čas: asi 11 hodin

Dálnice: přes 90 %

Slušná nabídka objízdných tras, celkem atraktivní okolí

Poplatky: Rakouská dálniční známka stojí na deset dnů 9,40 eura. Slovinská pro osobní auto na týden (7 po sobě jdoucích dnů) 15 eur, na měsíc dvojnásobek. V Chorvatsku se platí na mýtných branách, při cestě na Makarskou dáte na dvou úsecích dohromady 252 kun (platit ale lze také v cizích měnách). Pokud si například přes web hac.hr pořídíte přenosný elektronický přístroj ENC (Elektronička naplata cestarine) za 122 kun, získáte na řadě úseků výraznou slevu v řádu desítek procent. Případně si lze dopředu koupit i určité kredity.

Limity V obci 50 km/h Mimo obec 90 km/h Na dálnici 130 km/h Na rychlostních silnicích 110 km/h Povolená hranice alkoholu 0,5 promile

Chorvatské důležité weby

Slovinské důležité weby

Rakouské důležité weby

Střední Dalmácie: Nejen slunce a moře

Dalmácie je jednoznačně největším turistickým regionem Chorvatska. Krásné pobřeží čítá vedle mnoha nádherných pláží i neuvěřitelných 926 různě velikých ostrovů a mořských hřebenů. Většina Čechů tedy míří právě sem, ti, co nechtějí cestovat až tak na jih, končí na Istrii. Hitem je pak střední Dalmácie, jejíž srdcem je Riviéra Makarska. Zde si najde každý to své – průzračné moře, místa pro šnorchlování, výtečné restaurace, sportoviště, noční život, malebné tržnice i historické pamětihodnosti. My vám přinášíme tipy na čtyři zajímavá letoviska.

Baška Voda

Ve srovnání s exkluzivnější Brelou jde o lidovější letovisko, často se mu říká město zeleně, zejména pak borovic. V okolí se pěstuje vinná réva, olivovníky, fíkovníky a višně maraska. Najdeme zde oblázkové i písčité pláže s celou řadou sportovišť. Nad městem s 3000 obyvateli stojí za návštěvu opuštěné vesnice Topići a Bast, kde je k vidění původní architektura – několik domů již prošlo rekonstrukcí a nabízí ubytování s exkluzivním výhledem do širokého okolí.

Náš tip: Vydejte se lodí na nedaleký ostrov Brač nebo Hvar.

Brela

Zdejší pláže jsou každý rok označovány za nejhezčí v Evropě. Pobřeží mořské úžiny je pokryto kamínky a z druhé strany lemováno fíky a borovicemi, které v parném létě skýtají příjemný stín. Vůbec nejznámější pláží je Punta Rata, kde je k vidění i známý šedý útes Kamen Brela. Městečko láká i na botanickou zahradu Kotišina, stejně tak řada stezek přímo vybízí k průzkumu pohoří s řadou zajímavostí, jako například ruinami Hercegovy tvrze.

Náš tip: Příznivci potápění nesmějí minout zátoku Vruja.

Tučepi

Proslulá kamínková pláž lemovaná mohutnými borovicemi se táhne až do sousední Podgory. Tučepi každý rok získávají vysoká hodnocení za kvalitu poskytovaných služeb. V obci s 1800 obyvateli je připraveno neskutečných 6000 lůžek. K příjemnému posezení jsou k dispozici desítky barů a restauraci na promenádě. Trochu historie lze pak nasát v Gornjích Tučepech, kde lze ochutnat domácí kulinářské speciality a výtečná bílá vína.

Náš tip: Skloubení gotiky a renesance najdete v kostele sv. Jiří ze 14. století.

Makarska

Typické středomořské městečko leží mezi poloostrovem Sv. Petar a mysem Osejava na úpatí pohoří Biokovo. Nejvýznamnější stavbou je Konkatedrála sv. Marka na hlavním náměstí, dále pak 500 let starý františkánský klášter. Za návštěvu stojí i Malakologické muzeum, kde je k vidění 3000 mušlí. Od přístavu a dále podél dlouhé městské pláže se táhne sympatická promenáda s restauracemi, bary a obchůdky.

Náš tip: Za ochutnání rozhodně stojí tradiční mandlový dort Makarana.