Před dvěma roky jsme v rámci 50dílného seriálu Poznejte Česko (k 100. výročí ČSR) zveřejnili také díl Fénixové z popela, kde jsme představili několik zámků zachráněných doslova z ruin. Hlavní sídlo rodu Lažanských, zámek Chyše, tam také patřil, ale zůstal „mimo“. Vybrali jsme ho nyní do gastroseriálu kvůli jeho populární zámecké „Pivovarské restauraci“ i komplexnosti areálu. Mimochodem, ačkoliv majitelé Marcela a Vladimír nesou jméno Lažanští, nerestituovali, nedědili a zámek i všechny další objekty si koupili a zvelebili.

Naším hlavním cílem byla ale zdejší „zámecká“ restaurace, která našla rozumný poměr „ceny a výkonu“, nebo jak se říká u aut, „value for money“. Evergreenem jsou tu pivovarské špalky se špenátem a bramborovými knedlíky. V hlavní turistické sezoně zde rozumně zužují výběr pokrmů na denní nabídku, ve které nechybí svíčková, pečené kachní stehno nebo chyšský pivovarský guláš, řízek a jídla z drůbežího masa.

Svět motorů 27/2020

Příprava pokrmů je zde poctivá a domácí. Vedle čerstvého masa z místních zdrojů sem patří i vlastní výroba knedlíků, bramboráků, marinovaných sýrů, utopenců. Na jídelním lístku tak nechybějí ani místní dobroty k pivu. Zámecký pivovar (varny) uvidíte hned vedle stolů v restauraci, přičemž současný sládek na někdejší tradici navazuje tím, že vaří podle staročeských receptů. Základní nabídka piv zahrnuje tři druhy – Prokop světlý (11°), jantar (12°) a tmavý (12°). Dále zde vaří sezonní speciály, které stočené do láhví (aktuálně Vídeňské červené – polotmavé nefiltrované) pomohlo překlenout koronavirové uzavření areálu i restaurace. V létě na nádvoří zámku pořádají kulturní akce, na léto tu chystají koncert skupiny ABBA CZ a 1. srpna divadlo Bez zábradlí.

Jako sladkou tečku si můžete dát fondán, ale třešničkou na dortu této zámecké „hostiny“ bude určitě prohlídka zámku. Kromě toho, že si můžete udělat představu, jak se kdysi stolovalo, tak budete obdivovat pečlivě zrestaurovanou nástropní olejomalbu největšího mistra českého baroka Petra Brandla, a nahlédnete do místnosti, kde prožil v roce 1917 několik měsíců spisovatel Karel Čapek jako domácí učitel. Parkování je možné přímo před Zámeckým pivovarem a bezplatně také na rozlehlém náměstí města Chyše, ze kterého je to do restaurace i zámku zhruba stovka kroků.

Samoobsluha v rokoku

Neobvyklou koncepci zvolili majitelé úchvatného rokokového zámku Nové Hrady, manželé Kučerovi, pro zdejší zámeckou restauraci. Najdete ji v pravé boční budově při příchodu (v levé je cukrárna). Funguje totiž jako samoobsluha. Host si vezme tác, u pultu si vybere jídlo a odnese ke stolku v příjemném interiéru restaurace nebo na zahrádku u zámeckého parku. „Vymyslel to pan Kučera. Každou hodinu po prohlídce přicházelo až 40 lidí najednou na jídlo. Obsloužit všechny rychle byl problém, ale takhle to zvládneme ve dvou během pár minut,“ vysvětluje nájemce Petr Novotný. Samoobslužný systém nemá žádný vliv na kvalitu jídel, chuť je vskutku „zámecká“ a porce poctivé. Největší zájem je o jelení svíčkovou. Kdo potřebuje oběd zakončit sladkou tečkou, tomu stačí přejít na druhou stranu vstupního parku do cukrárny, kde můžete ochutnat „povidloň“ upečený vlastnoručně zámeckou paní Magdou Kučerovou. Kalorie spolehlivě vydáte při prohlídce zahrad, farmy a dalších atrakcí zámku Nové Hrady. Příjezd do Nových Hradů je od Vysokého Mýta (č. 357) nebo Litomyšle (č. 358), parkování na náměstí (40 Kč) nebo zdarma u kostela a rybníčků.

Zámecká žebra

Byla by chyba nechat se zmýlit prvním dojmem. Zámek Choltice na Pardubicku by si zasloužil nový kabát, ale útulný dřevěný interiér restaurace a její terasa ho nepotřebují. Změnu nevyžadují ani zdejší „fajnová“ zámecká medová žebra, připravovaná podle starobylého receptu. „Žebra nám tradičně dodává pan Francouz ze Skupice, med je také od místních včelařů,“ přidala informaci o lokálním zdroji surovin nájemkyně restaurace paní Dušková. Žebra servírují originálním způsobem s chlebem a objednat si je můžete po celý rok, stejně jako zvěřinový guláš. V týdnu zde nabízejí i polední menu v cenách kolem stokoruny a proslulé jsou i zdejší koláče. Stejně jako „hospoda“ příjemně překvapí i zámek interiérem s kaplí sv. Romenia a barokní lékárnou, expozicí zbraní i dětským okruhem. Parkování bezplatně prakticky kdekoliv před zámkem i na „návsi“.

Perla s lidovými cenami

Mezi perly baroka u nás patří i zámek Manětín. Zdejší restauraci si uvědomíte možná již při prohlídce zámku, kdy z přízemí proniknou do některých zámeckých místnosti v patře „vůně“ z její kuchyně. Na rozdíl od mnoha pohostinství na zámcích to manětínské má zejména polední menu s lidovými cenami. Oběd zde pořídíte kolem stokoruny, přičemž pokud vyjde počasí, tak si ho můžete vychutnat na malé terase s výhledem do parku, o kterou je ještě větší zájem na večerní posezení. Vyhlášené jsou zdejší svíčková, kachní stehno, králík či tatarský biftek i čerstvé ryby (losos, pstruh). Parkování zdarma před zámkem, případně ve vyvýšené hlavní třídě městečka obroubené sochami.

Barokní skvost již není na petlici

Zámek Liblice leží u silnice č. 16 z Mělníka do Mladé Boleslavi a patří k perlám barokní architektury. Jako konferenční centrum Akademie věd ČR byl dlouho uzavřen veřejnosti. „S pověstí nepřístupnosti stále bojujeme,“ posteskl si nám jeho ředitel Michal Pšenko na terase restaurace, z níž je příjemný výhled do celodenně a bezplatně přístupného parku, za kterým je rozlehlá zámecká obora s naučnou stezkou Slatinné louky. Veřejnosti přístupná je i restaurace v hlavní dvoraně zámku, jejíž nabídka je cenově (ale také chuťově) nadstandardní (kulajda 85 Kč, candát 340 Kč, telecí líčka 350 Kč). „Zdejší šéfkuchař Roman Rendl a jeho tým využívají maximálně čerstvé, sezonní a lokální suroviny a také tradiční recepty v moderním pojetí zpracování. Mezi stálice naše jídelního lístku patří domácí paštika, srnčí hřbet z nedaleké honitby v Byšicích, stejně tak jako čerstvé ryby ze sádek z Byšic, oblíbená je i vepřová panenka s houbovými špecle, špenátem a smaženou cibulkou. Často pořádáme akce, kterými i chceme zvýšit povědomí o tom, že zámek již není uzavřený veřejnosti. Mezi oblíbené patří naše víkendové,“ objasnil koncepci liblické zámecké restaurace ředitel Michal Pšenko. Největší zdejší akcí je Dětský den, kdy auta zaplní zdejší bezplatné parkoviště (150 míst) i louky sousedního statku. Zámek Liblice stojí za kulinářskou zastávku.

U Rudolfovy krčmy

Zámek Zbiroh láká na výstavy, místnost, v níž Mucha vytvořil slavnou Slovanskou epopej, ale také gurmány do zámecké restaurace. K té se dostanete z rozlehlého parkoviště se skvělým výhledem na zámek vlastně po 200 metrech jen pěšky, pokud tedy nejste VIP nebo tu nebydlíte. Platí se ale jen 50 Kč. Úzké brány se nebojte, projede i dodávka, případně konzultujte s výběrčím. Existuje druhá brána pro hasiče a autobusy. Restaurace upravená v historickém duchu nese název U Rudolfovy krčmy a splní představu o zajímavém zámeckém prostředí. Jídelní lístek aktuální situace zúžila, ale čtyřchodové menu Tavelspitz Františka Josefa (590 Kč) zůstalo. Vyhledávané je i pečené koleno (290 Kč) a španělský ptáček s jasmínovou rýží.

Autor: Tomáš Pudil