Vyrazili jsme na nejlepší burgery. Není to jen móda!

Často o volbě jídla rozhoduje cena. „Za hamburger nebo cheesburger se platí řekněme dvacka, na „pravý“ burger v restauraci počítejte od 150 korun. U McDonaldu si k tomu dáte hranolky, kolu a další pochutiny, a budete rázem přes stokorunu. U nás za podobnou cenu dostanete kvalitní burger s výborným masem,“ nastiňuje rozdíl mezi pravým americkým burgrem a „konkurencí“ z rychlých občerstvení guru českých „burgráren“ Zdeněk Střížek, který přiznává, že zafixovaná představa burgerů jako levného rychlého občerstvení je pro „věrozvěsty“ jejich špičkové verze stále problém, nicméně počet těch, kteří dají přednost kvalitě, se zvyšuje. V jeho podniku Bejzment na pražském Smíchově si tak pomyslně můžete nasadit chuťovou laťku. Sice v ulici kousek od vltavského nábřeží nezaparkujete, ale obchodní centrum Nový Smíchov je 10 minut chůze s parkováním zdarma na tři hodiny.

„Nejlepší je doporučení od kamaráda nebo známého. Dobrý burger dělá maso, bulka, nejlépe pečená speciálně pro restauraci, a také to, na jakém ohni se připravuje. Plyn či elektřina tomu nedají ten pravý šmak. Existují sice plynové grily se šuplíkem na dřevěné uhlí, aby tam byl ten kouř, ale ani to není ono,“ tvrdil nám v podzemí Bejzmentu Zdeněk Střížek, zatímco roztápěl dřevěné uhlí a rozpáleným železem vyrážel na bulky „cejch“. „Pravý burger je třeba jíst rukama. Někdo si pomáhá tím, že ho před konzumací otáčí vzhůru nohama, to šťáva nateče do horní poloviny a není tedy tak náchylná k tomu se dostat mimo.“ To Zdeněk Střížek na rozdíl od konzumace příborem toleruje. Ale kvůli noži a vidličce vás nikdo od burgeru nevyhodí, jen se budou dívat skrz prsty.

Svět motorů 27/2020

Burgerfest na Výstavišti

Těžko říct, zda porotě závidět, nebo ji politovat. Podzimního Burgerfestu (9. ročník) na pražském Výstavišti se zúčastňuje 45-50 restaurací, které obesílají i soutěž. Porotci musí všechny burgery (mají ovšem jen 80 g a nemusí je sníst do posledního drobečku) ochutnat. Tuhle příležitost mají ostatně i tisíce návštěvníků, ale že by to někdo vzal v seznamu účastníků odshora dolů, to se snad zatím nestalo. „Burgerfest určitě bude, samozřejmě v podobě, jakou v té době povolí legislativa,“ říká Zdeněk Střížek, jeho zakladatel. Je to podle něho ideální šance poznat, kde všude po Česku dělají perfektní burgery, a vybrat si své favority.

V Podkrkonoší s minigolfem

„Nemohou-li výletníci chodit po horách, máme u nás vždycky plno,“ říká Martin Búš z podniku R Burger ve Svobodě nad Úpou, který najdete přímo u průjezdné silnice č. 296, při cestě od Trutnova hned za odbočkou na Janské Lázně a Černou Horu. Parkovat se dá hned na kraji silnice. Celá budova je pojmuta jako volnočasové zábavní centrum (Rýchorka), hodně sem míří rodiny s dětmi. Vedle minigolfového hřiště mají totiž i Krakonošovu pohádku s dětským koutkem. „Našimi častými zákazníci jsou právě motoristé. Ti oceňují filozofii našeho bistra, tedy dělat burgery nejlépe, jak je možno. Jsme rodinný podnik zaměřený na moderní produkty. Používáme jen suroviny prvotřídní kvality. Hovězí maso je správně vyzrálé plemeno Angus, housky si necháme péct v rodinné pekárně speciálně pro nás a podáváme místní pivo Hendrych. Vyrábíme si i vlastní majonézy, omáčky, směsi. Burgery jsou naše radost,“ uzavírá Martin Búš. Radost je zdejší burgery i jíst…

Nemají tu leháro

Pokud si v moravské metropoli chcete pochutnat na vynikajícím burgeru, musíte opustit střed města. To je pro motoristy příjemná zpráva, Brno v centru komplikuje parkování a od podzimu omezí i vjezd. Od Výstaviště pojedete na čtvrť Kohoutovice. Bistro Leháro po dvou kilometrech najdete hned u silnice, a jen 100 m je vzdálené velké sídlištní parkoviště. Plnou zahrádku mělo Leháro krátce po otevření, a takřka neustále někdo žádal o krabičku objednanou z domova. Důvod obliby? Vše chutné a kvalitní, a ačkoliv je nabídka zaměřená na burgery a tortily, je vstřícná i skupině, která nefavorizuje americkou klasiku. Zdejší specialitou kromě typických burgerů jsou například tortilla s trhaným vepřovým masem, Club sendvič s kuřecím masem, ale na denním menu najdete i „kohoutovický řízek“ plněný salámem a sýrem. (Kdybychom ho znali včas, bistro Leháro by se objevilo i v prvním dílu dílu gastroseriálu – řízky). Není divu, že sem „jezdijó“, jak říká šéfová Katka Andrešičová, odevšad, i z Prahy. „Naplňuje mne, že lidem chutná,“ říká rodačka z nedaleké Jedovnice, která po zkušenostech ve světě hledala, našla a vytvořila – společně s partnerem z JAR – vyhledávanou restauraci.

Stará koza od Kozy Rózy

Pokud máte rádi kozí sýr, pak budete nadšeni evergreenem podniku Koza Róza. Ten najdete v podzemí vedle okružní komunikace kolem Husova náměstí v Berouně, nedaleko Plzeňské brány. Kovové schody vedou do příjemné zahrádky. Podnik Koza Róza hned po vzniku v roce 2014 sbíral ceny na stupních vítězů Burgerfestu a oceněné burgery (mj. Angličan a Stará koza, 215, jako polední menu 159 Kč) najdete na jídelním lístku. „Burger Stará koza, to je hovězí maso s brusinkami, plátkem kozího sýra, piniovými ořechy, rukolou, medovou hořčicí a fíkovou majonézou v briošce Roza,“ přibližuje specialitu Josef Málek. Hitem je ale i kulajda a jídla z české klasiky. Parkovat se dá v Berouně i na náměstí (půl hodiny 15 Kč, pak 30 Kč/h), odkud je kousek i do restaurace Blackdogs, která také nabízí zajímavé burgery a sází na menu severo- a latinskoamerické kuchyně. „Jsme od sebe pár stovek metrů, ale nekonkurujeme si. Udělali si u nás i večírek,“ popisuje berounské vztahy J. Málek.

Delish i pro soutěživé

Burgery, steaky, saláty, omáčky, ale i „extras“, tedy přílohy, se kterými si podle sebe můžete doladit nabízenou variantu. V plzeňské restauraci Delish má devět ze 14 burgerů malou (150 g/od 165 Kč) a velkou (250 g (od 210 Kč) variantu. Specialita Octopus ovšem jen jednu. V menu tu najdete převážně nabídku americké kuchyně. Všechno je čerstvé, vlastně i maso, i když je míchané z několika druhů nejlepšího odleželého hovězího. V kombinaci s perfektní houskou, čerstvou či tepelně upravovanou zeleninou a domácími omáčkami je to pro burgery to nejlepší. V srpnu se zde můžete zúčastnit soutěže Master of Delish (za malý burger 1 bod, za velký (včetně Lucy) 1,5 bodu, nově 1,5 bodu za hovězí steak). Loni měl vítěz 30 bodů. Parkování přes ulici na parkovišti Stará synagoga nebo Pětatřicátníků (1h/20 Kč).

Autor: Tomáš Pudil