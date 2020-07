Vyrazili jsme za nejlepšími řízky: Kam na maso v trojobalu?

S řízkem na Blaník

Mistrů trojobalu je určitě hodně. Jako náš hlavní tip jsme vybrali klasickou restauraci pod Blaníkem, která svůj řízek nijak nepropaguje. Přesto právě za ním do Kondrace jezdí mnoho zákazníků.

Za Voticemi zvolte silnici č. 125 přes Jankov, Ratměřice, Zvěstov do Louňovic pod Blaníkem. Kochali jsme se tu i díky pohodlnému a cestovnímu modelu Citroën C5 Aircross jako Hrušínský v roli doktora ve filmu Vesničko má středisková, ostatně filmové Křečkovice jsou nedaleko. Zvlněná krajina střídá pole, lesy i rybníčky, roviny i vrchy. Spěchat není třeba, v poledne bývá U Matoušků plno, takže za Louňovicemi si před obědem (lépe než s plným břichem) klidně střihněte jako my výstup na Blaník (parkoviště, v sezoně 40 Kč jednotná sazba na den). Pak zpátky do Louňovic a po č. 125 na Vlašim do obce Kondrac.

Po poledni je tu také snazší parkování (zdarma před hospodou nebo kolem kostela, cca 25 míst). Pokud nemáte kde odstavit vůz, bude plno i v hostinci… Jídelní lístek najdete proti vstupním dveřím klasicky napsaný křídou na tabuli, ale číst ho nemusíte. Poručte si zdejší řízek (119 Kč) se salátem nebo bramborem. Přikryje celý talíř, ale velikost je jen jednou z jeho předností. Vepřová kýta z vlastních jatek rodiny Matouškových má nejen správnou tloušťku, ale je skvěle připravená – řízek je šťavnatý a chutný, kvalita stabilní. Pokud patříte mezi otesánky, pak jen pár kilometrů od Kondrace najdete někdejší Křížovský lom (u silnice malé parkoviště), který Geopark Kraje blanických rytířů upravil pro veřejnost. Je to jediné místo v širém okolí, kde můžete beztrestně rozdělávat oheň. I klacky na buřty tady najdete. Cestou k lomu se nejdřív však stavte v Domě přírody (také Geopark KBR, také bezplatný parking). Máte-li s sebou děti nebo dáváte přednost sladké tečce, tak se vraťte kus po cestě, kterou jste přijeli, a za Zvěstovem odbočte na Odlochovice. Ze zdejšího zámku, který slouží jako integrované centrum sociálních služeb, je přístupný půvabný park a také malá kavárna. Rakvička se šlehačkou 12 korun, espresso 25… Kde jinde najdete takové ceny? A pokud se budete vracet směr Votice, projedete starobylou alejí dubů, akorát na dva kočáry nebo jeden Citroën C5 Aircross. Ale výhybek mezi duby je tu dost a provoz minimální.

Svět motorů 27/2020

Nápady u kytiček

Kopretina nebo Pivoňka, to jsou poetické názvy restaurací spojených s hotely Romantick v Třeboni a Českém Krumlově, u nichž základ kulinářské nabídky tvoří řízky. Názvy jsou odvozeny od květinových pojmenování hotelových pokojů. „Chtěli jsme nabídnout poctivou českou kuchyni, ale to je široký pojem. V Třeboni, městě s rybí tradicí, jsme po otevření pořádali různé akce. K dnešnímu pojetí nás navedl jeden „řízkový“ víkend,“ říká šéfka třeboňské „řízkárny“ Monika Chvojková. Deset let tak už nabízejí nejen řízky přes půl talíře, ale také různá masa (telecí, vepřové, krůtí, kuřecí) v trojobalu se strouhankami obohacenými parmazánem, chilli, zeleným pepřem, modrým sýrem, šalvějí nebo v houbové krustě či pivním těstíčku.

„Friťák nám nesmí do kuchyně, smažíme na grilovací desce na oleji, sádle i másle,“ dodává Monika Chvojková. Řízkovým šlágrem je zde kromě telecího „velikána“ také krůtí medový řízek v kukuřičných, mandlových a dýňových lupínkách (150 g/145 Kč). Řidičům na zapití kromě místního nealkoholického piva Regent doporučujeme meduňko-mátový ledový čaj nebo zázvorovou limonádu s třtinovým cukrem. Populární u hostů je také talíř, na který nachystají poctivou porci miniřízečků různých vámi vybraných druhů. Co nesníte, to vám zabalí do krabice jako na pizzu s nápisem rizekprespultalire.cz. Včetně svého speciálního domácího chleba, pokud zvolíte tuto přílohu. V Třeboni je parkoviště pro zákazníky zdarma přímo u restaurace, v Českém Krumlově vedle hotelu veřejné placené (90 min/15 Kč).

Nomen omen

Dřevěnka na silnici ze Šumperka na Velké Losiny a Jeseník (jen kousek od Muzea silnic ve Vikýřovicích) má výmluvný název: U řízků. Navazuje na dočasnou přezdívku majitele Mikuláštíka. „Měli jsme na cestu na jih z domova řízky a v Itálii čekali celý den na trajekt. Manželka už po delší cestě a italské teplotě ke svým řízkům neměla důvěru, ale hladové okolí ano. Pak nám neřekli jinak než Řízkovi.“

Řízky z různých mas v Rapotíně U řízků (hospoda i penzion) v trojobalu dostanete zaručeně čerstvé a vybírat můžete z více než 10 různých variant, případně si dát plný talíř malých řízečků (400 g/219 Kč.) „Stále vymýšlíme, ale některé speciality byly slepá cesta. Třeba řízek na špejli plněný anglickou slaninou, který by se dal okusovat i za volantem, a také motořízek. To byly dva řízky s okurkou a další náplní mezi dvěma chleby,“ přiznává Jiří Mikuláštík. Parkování (15 míst) je u penzionu nebo „za rohem“ podél cesty. Všechna jídla si můžete nechat i dovézt, takže rozvoz během virového „zaracha“ měli natrénován. Hodil se jim letos až do začátku prázdnin: do 30. 6. byla k nim přilehlá polovina silnice I/33 rozkopaná.

Dvě varianty U Rybiček

Pořádnou porci chutných řízků si můžete dát také U Rybiček na D1. Podrobněji se tomuto motorestu budeme věnovat příště, ale zdejší řízek XXL za pouhých 119 korun stojí také za zastávku. Standardní řízek přijde na 95 Kč (včetně přílohy, např. bramborová kaše), ale pokud máte vlčí hlad, tak si dejte XXL. Na talíř naskládají tři patřičně velké řízky, jako přílohu můžete zvolit třeba krokety. Motorest U Rybiček najdete na D1 u Brtnice na 42. kilometru směrem na Prahu (denně 6.30 – 21 h), ale dostanete se tam i odzadu, ze silnice č. 111 na Český Šternberk. Parkoviště z obou stran.

Festival řízků

Maso v trojobalu má i své festivaly. Vždy v lednu tuto akci pořádá Bukovanský mlýn u Kyjova, na podzim (letos 12.-13. září) probíhá Festival řízků v Malé Morávce, Karlově pod Pradědem a blízkém okolí. Je to mladší a menší sourozenec Borůvkových hodů, na které bude pozvánka v červenci. „Do akce se stejně jako měsíc předtím s borůvkami zapojí cca 15 restaurací. Oblibu mezi návštěvníky v minulých letech si získaly klokaní řízky, které nabízeli mj. v penzionu Roháč,“ láká manažer Boris Keka. V nabídce se prý objevilo také pštrosí maso nebo žralok. Letos zatím nikdo nic nového neavizuje, ale je ještě 10 týdnů na vymýšlení. Na festivalu pod Pradědem nemusíte řízky vybírat jen z jednoho, ale cca 15 jídelních lístků.

Původ má v Miláně

Legenda praví, že byzantští obchodníci pojídali maso pokryté tenkými plátky zlata. Benátčané je chtěli napodobovat, ale církev jim takovou rozmařilost zakázala. Možná byla ve hře i lakota. Cenný kov nahradila zlatě vyhlížející strouhanka. Tuhle specialitu pod názvem Picata Milanese měl ochutnat velitel rakouské armády Jan Josef Václav Radecký z Radče. Recept na „řízek“ přivezl pak jako dárek císaři Františku Josefovi I. I tomu zachutnal a „vídeňský“ řízek v podobě plátku tenkého telecího masa nastoupil vítěznou cestu do světa. Hodně tomu jistě napomohly české kuchařky působící ve Vídni. Do trojobalu z mouky, vajíčka a strouhanky se zabaluje takřka vše. Aby to chutnalo, jsou třeba kvalitní suroviny a dobrý kuchař.

Hodně restaurací v lákání klientů sází i na velikost. Některé ji zdůrazňují a inzerují (řízek jako kráva, řízek jako kolo od vozu). Platí to částečně i na pražskou „řízkárnu“ na Smíchově, která má v jídelníčku jasně největší a nejtěžší řízek (3/4 m, 6000 g). Řízkové maximísy mají kilo (650 Kč), řízkoví jednotlivci 280 až 450 g (245 Kč). Finančně výhodná jsou tu polední menu (11-14 h, 125/145 Kč) pro pracovní dny. Nechybí ale ani nabídka menu na víkend s trojkombinací řízků, polévkou i dezertem (390 Kč). Často se řízek používá jako marketingový nástroj. Zkusila to restaurace Levsky v Ostravě („kolořízek“), ovšem nabídku konzumace zdarma tohoto obřího řízku (400 g) do 15 minut ostravští chachaři natrénovali a začali zneužívat. „Řízek jako kolo od vozu“ zůstal na jídelním lístku, ale zdarma ho už mít nemůžete.

Autor: Tomáš Pudil