Ta nejlepší česká kuchyně, kterou si vychutnáte kousek od Prahy

Na Pekárně píšou křídou

V řadě restaurací, které vsadily na českou klasiku, často nemívají jídelní lístek. Nabídku si přečtete na tabuli napsanou křídou. Když něco dojde, tak se to prostě smaže. V restauraci Na Pekárně v obci Čakovičky, kousek za hranicí Prahy, má známý kuchař Václav Frič denně i dvě různé nabídky. Když hosté hospůdku v poledne doslova vyjedí, navaří se jiná jídla.

Domek uprostřed obce není velký a uvnitř najdete na 50 míst u stolu (dalších 50 na zahradě). Pokud chcete mít jistotu, že si sednete, potřebujete rezervaci. Jsou tu sice vstřícní i k příchozím, ale někdy prostě místo není. Takže telefonujte, byla by škoda proplétat se okrajem Prahy zbytečně. Cesta je sem nejjednodušší z Prahy a od dálnice D8 po silnici I/8 a pak přes Zlonín, případně od Kostelce nad Labem po silnici č. 101 na Neratovice. Je to druhá odbočka za Kostelcem, a pozor, není značena! Malé parkoviště je přímo před restaurací, další za rohem a jinak stůjte, kde se dá, a nebudete překážet místním a provozu.

Trvalkou jídelníčku je divočák se šípkovou, polévky od dršťkové po kulajdu, dále kachna, rajská, svíčková a jedinečné ovocné knedlíky. Nejdražším jídlem na tabuli bývají flank steak a candát (350 a 320 Kč), ale výbornou hovězí rajskou pořídíte již za 155 korun. V souladu s názvem restaurace (Na Pekárně) se zde také peče. Skvělé kulaté chleby, vlastní housky, jako dezert můžete mít vynikající laskonky, kremrole nebo lívance či povidlové taštičky. Základní jídelní lístek i nabídka sladkostí jsou proměnlivé. Souhrn na závěr: skvělá kuchyně, perfektní obsluha, přátelský a osobitý majitel, proměnlivý jídelníček, který hned tak nezevšední, venkovní posezení s dětským koutkem pro omladinu. Jediný opravdový problém: oči by jedly, ale nelze si dát všechno. Tedy při jedné návštěvě. Při té ale těžko zůstanete.

Svět motorů 27/2020

Penzion mezi lány

Za plotem parkoviště pro cca 30 vozů se vlní lán obilí. Tahle restaurace má opravdu symbolický název: Penzion V polích. Do Malých Čičovic vás navede navigace z D7 (sjezd č. 5 u Robin Oil), uličkami obce pak správně rozmístěné tabulky. O auto se bát netřeba, vlastností SUV u reportážního Mitsubishi ASX jsme na cestu k penzionu nevyužili – nevede k němu polní cesta, nicméně při příjezdu k cíli v obci Malé Čičovice je třeba jet opatrně. Důvodem není kvalita silnice, ale její šířka mezi vesnickými domky a ohled na zdejší obyvatele.

Za původní branou usedlosti k cestou na parkoviště budete obdivovat půvabné venkovní sezení pod střechou, ale podle počasí možná dáte přednost útulně a zajímavě řešenému interiéru. Nabídku najdete i na tabulích venku i uvnitř napsanou křídou na tabuli, a je toho tolik, že se to tam skoro nevejde. „Vyhledávaný je telecí řízek se slovenským bramborovým salátem, klasická kachna a husí stehno se švestkovou omáčkou,“ sdělila nám preference manažerka Kristina Horáčková. Na husy jsou ve zdejším penzionu mistři, již léta v termínu sv. Martina pořádají husí hody. Zpočátku den, pak týden, dva týdny, nyní již tři neděle… Restaurace V polích není pro malé jedlíky, ty by ostatně nasytily již skvělé polévky: kulajda, zelňačka se smetanou nebo hovězí vývar, ale bylo by škoda neochutnat nabídku zvěřiny: kančí na tymiánu nebo jelení ragú. Jedinečné jsou zdejší špenátové karbanátky: vegetariánům je prý většinou snědí masožravci… Pokud chcete pojíst v klidu, vyhněte se víkendům, kdy tu bývá plno od oběda až do večeře.

Konec hádek v Kersku

Hájenku z filmu Slavnosti sněženek není třeba představovat, ale na toto „poutní“ místo stojí zavítat nejen kvůli ochutnání kance „se šípkovou“ nebo „se zelím“. S novými nájemci Pivnice-Hájenka, jak hlásá štít, „prokoukla“, zmodernizovalo se zázemí a zvětšila i kapacita pro hosty. Měsíčně tu zpracují metráky kančí kýty a krkovice (na kančí výpečky) od jednoho lokálního dodavatele. Podle současné nájemkyně Aleny Suchelové je zájem o „šípkovou“ a „se zelím“ rozdělen podobně jako ve filmu: půl na půl (stejná i cena – 185 Kč). Dělají tu i skvělé houbové halušky, mufloní guláš, jelení stroganov, svíčkovou, grilují.

Pokud si chcete vychutnat některou z typických pochoutek v klidu a pohodě, tak se do Kerska (cca 500 metrů od silnice č. 611 mezi Mochovem a Sadskou) vypravte ve všední den. O víkendu tu nejen parkoviště před hospodou, ale okraje cest zaplní automobily a až stovky bicyklů. Všichni návštěvníci chtějí do hájenky – stojí se i fronta, ačkoliv kapacita dosahuje 200 míst. Víkendový termín má ale jednu výhodu: současná „posádka“ hájenky peče vlastní housky a vdolky, a na víkend paní šéfová osobně žloutkové věnečky.

Otázku „šípkovou, nebo se zelím“ v Kersku zdánlivě vyřešili, není se třeba hádat. Od letošního jara nabízejí Talíř Hájenka, na kterém dostanete obě varianty (225 Kč). Tohle řešení lze doporučit jen těm, kteří se do Kerska dostanou výjimečně. Obě verze na jednom talíři totiž podle nás nedovolí dokonale vychutnat ani jedno z jídel.

Speciality i sedmidenní menu

Českou klasiku i speciality pro náročné, to nabízí Pivovarský dvůr Chýně nedaleko Pražského okruhu. Příjezd je sem přes Hostivice nebo rovnou od D0 přes silnici 605 a Rudnou, bezplatné parkoviště v areálu.

Mezi zdejší speciality pro náročně lze zařadit pečené koleno na pivu, pečená žebírka, steaky nebo tatarský biftek, ale v nabídce se objevují i jiné speciality. Pořádají zde nejrůznější gastronomické akce – staročeské a myslivecké hody, kachní a husí hostiny.

Myslí zde i na ty, kteří pospíchají. Denní menu (130 Kč) mělo na každý den ve 4. červnovém týdnu smažený řízek a polévku, včetně víkendu od 11 do 15 h (nebo vyprodání). Ve všední dny je k řízku na výběr další jídlo (guláš, špíz, vepřová pečeně se švestkami aj.). Tedy zase důraz na českou kuchyni.

Nejlepší znojemská na světě

Také v Kravařích na Českolipsku U Doušů se musíte před objednávkou oběda podívat na tabuli. Mají jich tu několik: před vchodem upozorňují na nabídku dne, často divočáka a mnohdy „nejlepší znojemskou na světě“.

Dcera mistra Douši a „šéfová“ odhaduje, že denně tráví psaním „jídelníčku“ dobře půl hodiny. Počet polévek a jídel se částečně řídí tím, kolik se jich vejde na tabuli. Zdejší kuchyni proslavil mistr kuchař Vráťa Douša, vyučený v Plzni u Rozenkrance, jak hlásí řada nápisů. Mistr Douša už rok vaří nebeskou manu, ale nástupce si vychoval v rodině i mimo ni, takže rozdíl mezi předloňskou a současnou znojemskou, divočákem na různé způsoby nebo svíčkovou nepoznáte.

Kravaře, známé zdejší Víseckou rychtou z roku 1797 (expozice lidového bydlení), mají nyní obchvat, ale kdo zná hospůdku U Doušů, kvůli výborné české kuchyni za přijatelné „vesnické“ ceny a zdejší rodinné atmosféře rád odbočí na starý úsek silnice I/15. Zajímavý je i interiér – stěny zdobí nejen diplomy, ale také fotky známých osobností s mistrem Vráťou, u stropu uvidíte zajímavou sbírku různých světových bankovek a v neposlední řadě jsou tu různé „retro“ památky včetně všech prezidentů a nástěnných tabulí. Parkovat se dá kousek od vchodu na malém parkovišti se zpevněným povrchem, a pokud je plno, tak na 100 m vzdáleném náměstíčku.

Svíčková bez šampionátu, husí slavnosti až za rok

Chtěli jsme doporučit návštěvu tradičního Mistrovství světa ve svíčkové, které se pravidelně koná od roku 1995 na zámku Červený Hrádek u Jirkova, jenže další ročník soutěže amatérů i profesionálů bude nejspíš až v září 2021.

Další typickým tradičním českým pokrmem je pečená husa a tradiční jsou také Husí Slavnosti v Boskovicích, připomínající někdejší proslulost boskovických husí, ceněných zejména na trzích ve Vídni. I zde se akce odkládá na rok 2021. Začátkem listopadu, v době svátku sv. Martina, ale husu najdete v nabídce mnoha pohostinství, a řada restaurací specializujících se na českou kuchyni má husu na jídelníčku celoročně.

Autor: Tomáš Pudil