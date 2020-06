Výroba benzínu ze vzduchu? Do projektu už investovalo i BMW

Myšlenkou zachycování CO 2 z atmosféry a jeho přeměnou na paliva se v současnosti zabývá řada subjektů. Energetická společnost Prometheus Fuels už ovšem připravuje i dodávky svého uhlíkově neutrálního benzínu k veřejným čerpacím stanicím.

Ceny paliva, které se de facto částečně vyrábí ze vzduchu, by přitom měly být srovnatelné s cenami konvenčních fosilních paliv. Společnost Prometheus Fuels si tak dokázala získat pozornost automobilky BMW, která se do ní rozhodla investovat prostřednictvím dceřiné společnosti BMW i Ventures částku 12,5 milionu dolarů (cca 292,3 mil. Kč).

„Možnost vytvářet benzín ze vzduchu cenově srovnatelný s fosilními palivy, naprosto mění hru,“ uvedl v tiskové zprávě Greg Smithies, partner v BMW i Ventures. A proč se vůbec BMW zabývá investicemi do uhlíkově neutrálního benzínu v době, kdy se připravuje na představení nových elektrických a elektrifikovaných modelů? Odpověď je jednoduchá.

„Průměrný automobil zůstává na silnicích okolo osmi let, což znamená, že i kdyby se celý svět rozhodl od zítra přejít 100% na elektromobily, stále by trvalo necelé desetiletí, než by vozy se spalovacími motory zmizely ze silnic. A my se navíc rozhodně nechystáme od zítra přesedlat na 100% elektromobilitu.“

„Díky vytvoření uhlíkově neutrálního paliva vyrobeného z CO 2 zachyceného v atmosféře, umožňuje společnost Prometheus Fuels výrazně zmírnit dopady, jaké mají dnešní spalovací motory na klima,“ uvedl Smithies.

Společnost Prometheus Fuels plánuje zahájit dodávky uhlíkově neutrálního benzínu k čerpacím stanicím již koncem tohoto roku, čímž dá zákazníkům vůbec poprvé šanci tankovat benzín, jehož spalováním se do atmosféry neuvolní žádné další CO 2 . Ceny by přitom měly být srovnatelné s běžnými palivy.

Úplné nahrazení běžných fosilních paliv uhlíkově neutrálními palivy by přitom podle Prometheus Fuels mohlo vést k omezení roční světové produkce emisí CO 2 až o 25 procent. V současnosti by se tak mohlo jednat o jednu z největších zbraní v boji s klimatickými změnami.