Výrobce klimatizací prý našel způsob, jak prodloužit dojezd elektromobilů o 50 %

Při jízdě v extrémních teplotách může systém klimatizování či vyhřívání kabiny ukrojit pořádný kus z dojezdu elektromobilů. Japonská společnost Daikin, přední lokální výrobce klimatizací, se však pochlubila novým objevem, který by mohl dojezd elektromobilů prodloužit až o 50 procent.

Společnost se totiž pochlubila speciálním chladivem pro klimatizační systémy, které by mělo výrazně omezit energetickou náročnost. Nové chladivo má totiž bod varu pří -40 °C, což je o cca 10 až 15 °C méně, než v současnosti používané konvenční produkty, jak dodává web Nikkei Asia.

Klimatizační systém tak potřebuje pro proces komprese chladiva méně energie, kterou je tak možné využít k pohonu samotného vozu. Společnost Daikin přitom věří, že elektromobil se zapnutou klimatizací využívající její chladivo by mohl mít v městských oblastech Japonska až o polovinu vyšší dojezd na jedno nabití. Například vozy s dojezdem 200 km by tak rázem nabídly dalších 100 km.

Společnost Daikin už má nové chladivo vyvinuté a nyní čeká, až budou jeho vlastnosti ověřeny za běžných provozních podmínek společností SAE Internationall. S uvedením na trh se pak počítá pravděpodobně v roce 2025.

Pro společnost, která je podle prodejů největším světovým výrobcem klimatizací a předním výrobcem ledniček, půjde o první vstup do světa automobilového průmyslu. A pokud by se vlastnosti nového chladiva potvrdily, mohl by to být velmi úspěšný vstup.

Zvýšit totiž dojezd elektromobilu o 50 procent dnes obvykle vyžaduje i zvětšení kapacity baterií, což je ale komplikovaný a především nákladný proces. Společnost Daikin si proto dobře uvědomuje, že by výrobci elektromobilů mohli mít o její nový produkt zájem i navzdory vyšší ceně chladiva.