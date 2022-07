Výrobci supersportů mají výjimku! EU jim dá více času v boji s CO2

Bez jakékoliv výjimky mělo být povinností jednotlivých automobilek do roku 2029 snížit produkci emisí CO 2 o 55 % vůči hodnotám CO 2 z roku 1990. Tedy až doposud. Evropská Unie se rozhodla udělit výjimku automobilkám, které v Evropě prodají za rok méně než 10.000 vozů. Automobilky jako Ferrari, Lamborghini, Bugatti nebo McLaren se nyní o takové snížení emisí skleníkových plynů musí zasloužit do roku 2035, do něhož rovnou spadá také zákaz prodeje vozů se spalovacím motorem.

O změnu se zasazovala zejména Itálie, což je vzhledem k počtu výrobců supersportů pocházejících z této země zcela logické. Mimo několik států, které proti těmto nařízením Evropské Unie hlasitě bojovaly, byla slyšet také European Small Volume Car Manufacturers Alliance (ESCA). Již z názvu vyplývá, že součástí ESCA jsou automobilky prodávající v malém objemu. ESCA zastupuje značky McLaren, Aston Martin, Pagani, Bugatti, Ineos, Rimac a Koenigsegg.

Tato aliance tvrdí, že k výrobcům supersportů se z hlediska splňování emisí CO 2 musí přistupovat naprosto jiným způsobem. Životní cyklus těchto vozů je delší, jsou méně využívána a automobilky vyrábějící tyto vozy zároveň disponují omezeným rozpočtem vůči velkým hráčům ve světě automobilového průmyslu, jako jsou třeba Volkswagen nebo Toyota.