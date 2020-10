Vyzkoušeli jsme sdílené elektrické skútry BeRider. Ukážeme vám, jak na to!

Možnosti alternativní dopravy po Praze rostou. Jednou z nich jsou i sdílené elektrické skútry BeRider. Jak to celé funguje? Pojďte s námi nasednout, rádi vám to ukážeme.

Od září loňského roku jsou v ulicích Prahy k vidění zelené sdílené skútry BeRider. Nový mobilitní projekt z inovačního centra Škoda Auto DigiLab má ulevit dopravní situaci v hlavním městě a zákazníkům přinést zajímavou alternativu ve chvíli, kdy zrovna nemají k dispozici vlastní vůz. Podívali jsme se, jak celá služba funguje a co všechno je potřeba, než na skútr usednete poprvé.

Stačí telefon a doklady

Pro používání služby BeRider je klíčová mobilní aplikace pro chytré telefony, kterou stáhnete pro zařízení Apple i Android. Po stažení je nutná registrace, která však zabere nanejvýš několik minut. Vyplníte o sobě základní údaje, ofotíte občanský a řidičský průkaz a přidáte platební kartu. To abyste v aplikaci posléze snadno kupovali balíčky s minutami jízdy. Nemusíte se ničeho bát, veškeré doklady a osobní údaje jsou v bezpečí a chráněné v souladu s GDPR.

Teď už stačí jen počkat na schválení účtu. Zpravidla to trvá něco kolem 15 minut, maximem je 24 hodin. Následně váš účet dostane “zelenou” a vy můžete vyrazit k nejbližšímu skútru. Jako bonus navíc na účtu máte prvních 15 minut na skútrech zdarma. Skútry si tak můžete osahat, aniž byste utratili jedinou korunu. Ceny balíčků najdete v samostatné záložce v aplikaci. Za 100 minut dáte aktuálně 420 Kč. Čím více minut v balíku zvolíte, tím levnější cenu za jednu minutu získáte. S největším balíčkem nyní dáte 2,90 Kč za minutu.

Pozor na zóny

Ještě před první cestou doporučuji otevření mapy a zobrazení takzvaných BeRider zón. To jsou místa, kde můžete skútr vyzvednout a posléze i vrátit. V rámci zóny tak lze učinit na jakémkoliv veřejném parkovišti, včetně modrých, fialových a oranžových zón. Nemějte obavy, zóny jsou velké a jsou v nich zahrnuta veškerá významná místa hlavního města. Přesto se před jízdou raději podívejte, jestli se vaše cílová destinace nachází v zóně. V opačném případě hrozí, že tu jízdu budete moci pouze “pauznout” (za 20 % ceny minutové sazby) a poté najít místo, kde lze skútr vrátit a jízdu ukončit. Dobrou zprávou je, že při samotné jízdě můžete zóny opustit a poté se do nich zase vrátit.

Ve stejné mapě samozřejmě vidíte svou polohu a skútry v nejbližším okolí. U jednotlivých strojů si navíc můžete zobrazit dojezd. To abyste věděli, jestli do vámi požadované destinace dojedete. Ale nebojte, na mapě nikdy neuvidíte skútr s dojezdem jen pár kilometrů. Když kapacita akumulátoru klesne pod určitou hodnotu, skútr z mapy zmizí a čeká na servis. Obsluha přijede, baterky vymění, zkontroluje stav skútru, vydezinfikuje jej a během chviličky je opět připraven k užívání. Uživateli tak odpadají jakékoliv strasti s dobíjením.

Odemknout a jet

Skútr si můžete 15 minut před jízdou zarezervovat, aby vám ho někdo jiný nevyfoukl před nosem. Když se přiblížíte na dostatečnou vzdálenost, můžete jej skrz mobilní aplikaci odemknout a telefon umístit do stojánku s USB nabíjením. Díky tomu nehrozí, že by se vám smartphone během jízdy vybil a vy pak museli řešit, jak ji ukončit.

Ve schránce vzadu najdeme dvě přilby (velikost M a L, skútr uveze až dva cestující) a jednorázové hygienické síťky na vlasy. Namísto přilby sem můžete umístit třeba svůj batoh, abyste jej při jízdě neměli na zádech. Pak už stačí naskočit a vydat se na cestu!

Nebojte, není to nic složitého a zvládne to i úplný nováček, jak ostatně ukazuje Standa ve výše přiloženém videu. A kdybyste si náhodou nevěděli rady, aplikace vám krok za krokem napovídá. Skútr pohybem vpřed sundáme ze stojánku, zapneme režim jízdy, stiskneme brzdu (kroky jsou popsané číslicemi přímo na skútru) a přidáním plynu můžeme vyrazit vstříc dobrodružství. Podobně jednoduché je to i po skončení jízdy. Pohybem vzad skútr opět umístíme na stojánek, vrátíme helmy na svá místa a v aplikaci ukončíme jízdu. Pokud stojíme v BeRider zóně a řádně jsme zavřeli zadní schránku, během chviličky je hotovo. Tak snadné to je!

Služba BeRider ve zkratce

BeRider je v provozu od 3. září 2019

Za rok existence hlásí 80.000 stažení své aplikace

Během roku najezdili uživatelé přes 500.000 kilometrů

Po úspěšné registraci získá uživatel 15 minut zdarma

BeRider dlouhodobě edukuje uživatele o správném parkování skútrů, tedy tak, aby nezabírali místa pro auta, neparkovali na chodníku atp.

Skútry jsou elektrické a negenerují žádné lokální zplodiny

Skútry BeRider v číslech