Vzácná Škoda Rapid má i protektorátní techničák. Už brzy se bude dražit od 350 tisíc

V českých inzercích se pravidelně objevují klasické škodovky po až dokonalých renovacích, ale žádná z nich nikdy nebude mít atmosféru autentických originálních aut. Automobily v zachovalém původním stavu mají nezaměnitelné kouzlo, a když do nich usednete, začnete přemýšlet o životech předcházejících majitelů. Kdo byli, co dělali a co se svou historickou škodovkou zažili?

Jsou to otázky, na jaké můžete hledat odpovědi i v následujícím unikátu. Už brzy se na aukci v Česku bude prodávat až nečekaně zachovalá předválečná Škoda Rapid, která je stále v původním originálním stavu. Po dlouhodobém odstavení a pětadvaceti letech v uskladnění v uzavřené a dobře ventilované garáži znovu vyjela na světlo světa, aby prošla základní oživovací kůrou – nově je kompletně vyčištěna a opět zprovozněna.

Pro sběratele je zajímavá i kompletní dobovou dokumentací, včetně platného a přepsatelného československého technického průkazu a okresních registračních značek. Jedinečnost tohoto veteránu podtrhují i dochovaný protektorátní technický průkaz, originální návod k obsluze, osvědčení o způsobilosti vozidla k jízdě z roku 1938 nebo pečlivá evidence jízd posledního pana majitele.

Není pochyb o tom, že všechny tyto dokumenty a unikátně zachovalý technický stav s výrazným červeným interiérem, dřevěnou palubní deskou a neponičenou stropnicí dělají z předválečného Rapidu jednu ze sběratelsky nejvýznamnějších škodovek v dnešních inzerátech. Historická Škoda Rapid se však neprodává standardním způsobem, ale už brzy ji získá zájemce s nejvyšší nabídkou.

Škoda Rapid z roku 1938 se bude dražit na tradiční aukci historických vozidel Retro Garáž už v sobotu 11. listopadu 2023. Vyvolávací cena v aukci je 350 tisíc korun. Na závěr už jen připomínáme, že vůbec první Škoda Rapid se vyráběla v závodě AZNP Mladá Boleslav v letech 1934 až 1947. Celkem bylo vyrobeno 6841 vozů všech verzí.