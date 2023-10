Víc aut s kontroverzním rámem: Policie jako postrach chodců

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Automobilka Škoda nedávno předala na polygonu v Úhelnici policii prvních padesát vozů modelu Kodiaq vybavených na přídi trubkovým rámem. Celkem sbor dostane takových aut 289. Zaplatí za ně přes 450 milionů korun. Policie ČR je jediná v Evropě, která používá trubkové rámy pro PIT manévry. V zámoří se s pitováním setkáme v některých státech USA.

Samotný manévr je při správném postupu relativně bezpečný. Problém je ale s rámem. Ten v případě nehody může vážně zranit, nebo dokonce zabít chodce, cyklistu či jezdce na motocyklu. Policie si ale pochvaluje, že rámy vydrží nespočet nárazů bez poškození. „Je to zážitek,“ pochvaloval si pitování ministr vnitra Vít Rakušan, který měl možnost cvičný manévr zažít na sedadle spolujezdce v zasahujícím vozidle.

Homologace proti chodcům?

Rámy se už objevily u zhruba pěti stovek policejních oktávek. Jak upozornil spolek Kverulant, rámy nejsou homologované. Ty nové na vozech Kodiaq mají dle vyjádření výrobce – tedy automobilky Škoda – homologaci. A to jako speciální policejní vozidla. Na otázku Světa motorů, jak je ochráněn chodec při případné nehodě, odpověděl člen představenstva Škody Auto Martin Jahn takto: „Ty vozy jsou konstruovány tak, aby při PIT manévru došlo k minimální škodě na vozu policie, ale i k minimální škodě na těch zastavovaných vozech. A co se týče chodců, tam je to samozřejmě něco jiného.“

Jahn tak přiznává, že ochrana nejslabších účastníků provozu je problematická – nebo spíš žádná. Ke střetu s pěším nebo cyklistou přitom může dojít kdykoliv. Nemusí se jednat o násilné zastavování vozidla. Může to být docela obyčejná nehoda, která by bez rámu možná skončila jen pár škrábanci. S rámem můžou být následky daleko horší. Takovýchto aut přitom budou už brzy jezdit po našich silnicích dnem i nocí stovky.

Video se připravuje ...

Za den šerifem

Policie slibuje, že PIT manévry budou dělat jen proškolení příslušníci. Lektoři byli pro know-how u kolegů v USA. Od nich se tak dozvěděli, že se nemají pokoušet pitovat těžší ani větší vozidla. Podle amerických šerifů by manévr neměl probíhat v rychlosti vyšší než 40 mil za hodinu, což je něco málo přes 60 km/h. Češi ho ale vyzkoušeli i při vyšších rychlostech.

Školení trvá jeden den. Někteří frekventanti mají zpočátku strach narazit do druhého auta. „Je potřeba ten blok překonat. Nejdřív se tak cvičí dotknutí se cizího auta, touch and go,“ popisuje metodik výcviku David Varchola. Pak následuje nespočet PIT manévrů z levé i pravé strany. Vyvrcholením je pitování v zatáčce.

Správně by policisté neměli tento manévr používat na cyklisty ani motocyklisty. Bohužel ale i k takovým případům dochází. V lednu 2021 policisté na Plzeňsku najeli rámem do cyklisty, který se jim prý za mrazivé noci snažil ujet. Možná jen vzhledem k absenci zrcátek na kole neviděl, že za ním na policejním voze bliká nápis Stop. Protože řidič jízdního kola na výzvu nezastavil, muž zákona za volantem proti padouchovi šlapajícímu do pedálů použil prostředek k násilnému zastavení vozidla. Přeloženo z řeči paragrafů do normálního jazyka: Rámem narazil do zadního kola bicyklu. Řidič ztratil rovnováhu a spadl.

V jižních Čechách podobným způsobem policisté pomáhali a chránili řidiče motorky. I ten ztratil rovnováhu a spadl.

Stíhačky pro policii

Na rozdíl od F-35 pro armádu silniční stíhačky vyjdou „jen“ na necelé dva miliony korun za kus. Policie si na polygonu Škodovky v Úhelnici slavnostně převzala prvních 50 kodiaqů se zážehovými motory 2.0 TSI o výkonu 180 kW. Vybavené jsou pohonem všech kol a automatickými převodovkami. Policisté se tak plně můžou soustředit na PIT manévr a nemusí při tom řadit ručně. Někteří mladší policisté totiž už nejsou na auta s manuálem zvyklí, a tak jim automat přijde vhod.

Už z výroby jsou auta vybavená majáky, vysílačkami, schránkou pro uložení zbraní a trubkovým rámem. Kodiaqy nahradí u pohotovostních jednotek především dosluhující oktávky, které mají často najeto už přes 200.000 km. Celkem ministerstvo vnitra objednalo skoro 300 těchto aut. Postupně se tak budou tyto silniční stíhačky prohánět po silnicích všech okresů republiky. Jistý si tak před nimi nemůže být už nikdo.

23.000 škodovek pro PČR

Za celou dobu své existence nakoupila Policie ČR u českého výrobce s okřídleným šípem přes 23.000 aut. Další tisíce pak od mladoboleslavské automobilky pořídil předchůdce dnešní policie: Sbor národní bezpečnosti.

Problematická homologace

Škoda Auto se chlubí tím, že trubkové rámy mají homologaci pro speciální policejní vůz. Jak policie, tak automobilka u nich vyzdvihují, že se změnilo uchycení, takže se zasahující vozidlo nepoškodí. Problém je ale s bezpečností chodců, cyklistů a motorkářů při případné nehodě. Zatímco karoserie aut se dělají tak, aby chodec měl šanci srážku přežít, u rámů hrozí vážné zranění.