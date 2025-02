Vzpomínáte na Maserati Merak? Neptunova placka se dělala 11 let, přesto je vzácná

Kdykoliv se představí nový model s logem Maserati, jde o obrovskou událost. V minulosti však přepychová italská značka s Neptunovým trojzubcem ve znaku chrlila novinky mnohem častěji. Právě před padesáti lety přitom odhalila model, který dodnes téměř upadl v zapomnění. Tak schválně, vzpomenete si dnes na jméno Merak?

Sportovní model se přitom vyráběl dlouho, a to v období 1972 až 1983. Přesto bylo za jedenáct let vyprodukováno pouhých 630 kusů, tudíž jde v současnosti o značnou raritu. Proto když máme možnost otevřít dveře placatého kupé na malebné podzimním listím zapadané jihočeské návsi, téměř se nám podlamují kolena. A zdaleka to není jen tím, že se při nasedání musíme uctivě a pokorně uklonit až téměř k zemi.

Rok 1972 ve znamení kupé

Představení novinky bylo stejně jako její ambice velkolepé. Pátého října 1972 se podevětapadesáté otevřely brány pařížského výstaviště návštěvníkům gigantického autosalonu, tradičně plného novinek z celé planety. Přestože domácím motoristům tehdy nejvíce učarovala světová premiéra malého, lidového Peugeotu 104, na přehlídce se objevila i spousta nových sportovních kupé koncepce 2 + 2. V Paříži se tak v roce mnichovské olympiády veřejnosti představila první maketa Alpine A 310, Pininfarinovo sériové Ferrari 365 GT/4, malé cenově dostupné kupé DAF 66 Marathon, japonský prototyp kupé Mazda RX 510 s Wankelovým motorem nebo šestiválcové Porsche 911 Carrera RS.

Stranou však tehdy nezůstalo ani Maserati Merak. Zvučné jméno modelu významově odkazuje na hvězdu v souhvězdí Velké medvědice. Tato hvězda spolu tvoří součást zadních kol Velkého vozu. Jak symbolické – rovněž Maserati Merak má poháněna zadní kola.

Karoserii nového italského kupé navrhl mistr Giorgetto Giugiaro. Ten čtyři roky před odhalením meraku založil své vyhlášené studio Italdesign, a to po odchodu z neméně slavné designérské společnosti Ghia.

Technickým základem meraku se stalo pouhý rok produkované kupé Bora. Navenek byste přitom od sebe boru a merak nerozeznali. Hlavní rozdíl mezi oběma modely totiž představoval motor – zatímco původní bora sázela na V8 o zdvihovém objemu 4,7 a později 4,9 litru, o něco dostupnější merak poháněl výhradně třílitrový vidlicový šestiválec.

Zvenčí Giugiaro, uvnitř Alfieri

Boloňská automobilka Maserati procházela v polovině šedesátých let zvláštním obdobím. Rozhodující podíl ve firmě tehdy získala britská společnost Chipstead Group, která se v roce 1968 s původními majiteli – tehdy už jen spolumajiteli – Orsiovými dohodla na odprodeji italského výrobce sportovních modelů francouzskému Citroënu. Z této spolupráce vzešel především dnes velmi žádaný Citroën SM, kombinující techniku obou značek. Nechybělo však mnoho a nešťastná fúze málem značku Maserati finančně pohřbila. Nakonec se však italská automobilka v roce 1975 z francouzského područí naštěstí vymanila.

Čtyři léta před svou záchranou ještě stačila představit svůj první model s motorem V8 uloženým před zadní nápravou. Karoserii osmiválcového kupé Bora poté Maserati použilo pro zmíněný typ Merak s agregátem V6. Oba automobily technicky vytvořil legendární konstruktér Giulio Alfieri, jehož rukama prošlo každé maserati z produkčního období 1957 až 1974. Vidlicový osmiválec využil také pozdější model Khamsin, jenž nahradil původní ghibli. Zde však byl motor uložen tradičně vpředu.

Krása v detailech

Na osobní seznámení se zapomenutým padesátiletým italským klenotem se vydáváme do jižních Čech. V malebných Křenovicích nás v deštivém dni vítá usměvavý a velmi ochotný Patrik Máchal, šéfmechanik společnosti Veteráni na Truc. Ve velké hale napěchované krásnými klasickými modely, z nichž si můžete kterýkoliv zakoupit, nás vede k čerstvému oslavenci. Připadáme si zde jako v automobilové síni slávy. Rudému jižanskému klenotu totiž dělají v obrovské garáži společnost soudobí kolegové značek Ferrari, Jaguar, Cadillac, Mercedes-Benz či Triumph.

Patrik startuje benzinový šestiválec a už couvá do garáže, aby nám auto v plné kráse předvedl. Poté zvedá obrovskou zadní kapotu a motor se před námi v plné kráse rozevírá. Ačkoliv jde o úchvatnou podívanou, stejně nás pohled na V6 za chvilku omrzí ve prospěch kabiny. Tohle auto je neopakovatelné v každém detailu, což si ověřujeme při rozvalení v předních sedačkách – pardon, spíše lehátkách.

Ačkoliv jde o sportovní model, v těchto pohodlných křeslech bychom klidně vydrželi spát celou noc. Sedíme jen maličký kousek nad zemí a nemůžeme se vynadívat na monumentální palubní desku s mnoha kruhovými ukazateli, do jejichž designu Giugiaro zakomponoval dokonce i krajní výdechy ventilace. Diskžokejem je tu výhradně řidič, a proto má šuplík autorádia umístěn po své levé ruce. Levačkou nezvykle ovládá rovněž táhlo ruční brzdy. Mezi cestujícími se rozprostírá vysoký středový tunel, řadicí páka je tak v příjemné a přirozené pozici. Navzdory nizoučké karoserii máme dopředu skvělý výhled. O koncepci 2 + 2 nás utvrzuje pobyt vzadu – tamní sedačky jsou v meraku vážně jen do počtu. To už ale předáváme pozici za volantem Patrikovi, který po zabouchnutí kapoty opět roztáčí motor a vyjíždí z vrat na zdejší náves. Abychom však nebyli o zážitky ochuzeni, následujeme jej v osmiválcové limuzíně Lancia Thema 8.32, jediném sériovém sedanu s motorem Ferrari.

Rozbouřený venkov

Na jihočeském venkově v obklopení staršími fabiemi a sandery působí křiklavě červené kupé navzdory kompaktní délce monstrózně, s nadsázkou jako lehce zmenšené Bugatti Veyron. A co teprve když se uprostřed návsi z útrob vozu znovu rozezní mohutný vidlicový šestiválec!

Čtveřice výfukových trubek pod chromovaným zadním nárazníkem rozráží sychravý podzimní vzduch a centrum obce se pod hřmotným burácením rázem vylidní. Teprve se správným ozvučením dostává plochý bolid pořádnou šťávu. Tohle auto však není stvořené na venkovské promenády, a tak je vyzkoušíme i v běžném provozu. Na hlavní silnici vzbuzujeme poprask, otáčejí se po nás úplně všichni. Hřmotný motor i dynamická karoserie budí všude respekt.

Přestože nemáme za deštivého podzimního počasí žádné ambice ke kdovíjak zběsilé jízdě ani svižnému předjíždění, řidiči aut před námi vesměs ochotně uhýbají k levému okraji vozovky a bedlivě sledují počínání rudého bolidu v zrcátku. Děti sedící v autech vzadu se otáčejí a za vášnivé diskuse na nás ukazují drobnými prsty, připadáme si jak za povzbuzování fanoušků na závodní dráze. Tohle auto řidiče burcuje – i když s ním nechcete být provokováni, okolnosti vás neustále nutí předvádět ostatním jeho obrovský potenciál.

Stabilita nízkého a doširoka rozkročeného maserati je na svoji dobu skvělá, zejména na kluzkém povrchu však musíte brát vždy ohled na koncepci vozu se zadním pohonem a hmotným motorem pokrývajícím celou záď. Za volantem nám tleská práskání výfuku z obou dvojic koncovek v rozích zadního nárazníku. Tenhle zážitek je neopakovatelný a doporučujeme ho vyzkoušet každému, kdo má rád rychlá auta ze sedmdesátých let. Maserati Merak si ani po půlstoletí pád v zapomnění nezaslouží.

Vzácnost s věhlasným logem

Do velké jihočeské garáže plné skvostů určených k prodeji jsme původně vyrazili uskutečnit porovnání dvou historických generací Fordu Escort. Nakonec jsme zde strávili celou deštivou sobotu a jako jeden z největších zážitků si odvezli vzpomínku na Maserati Merak 3.0 V6. Zdejší červený bolid po službách u dvou majitelů jste si odsud mohli dokonce odvézt domů, a to za 1,4 milionu korun. Za tu cenu byste záskali unikát, jeden z celkem 630 vyrobených kusů. Týden po tomto milém setkání jsme pochopili, že není zase tak zle. Na autosalonu Auto Moto d´Epoca v severoitalské Padově jsme potkali další merak, tentokrát v působivé zelené metalíze. Byl však už prodaný…