Wiesmann uklidňuje fanoušky, model s V8 od BMW je stále v plánu

Značka Wiesmann ubezpečuje fanoušky, že nezanevřela na spalovací motory. Práce na projektu Gecko stále pokračují a odhalen by měl být již brzy. Pod kapotou by mohl zůstat V8 od BMW.

Německý výrobce sportovních vozů Wiesmann se letos vrátil po pauze způsobené finančními potížemi. Pod novým vedením představil projekt Thunderball – vzhledově typický Wiesmann, jen s elektrickým pohonem. Nabídne kolem 670 koní a 1.100 Nm, stejně jako dojezd až 500 kilometrů. Že to ale není ten pravý Wiesmann, říkáte si? Německá značka nás ubezpečuje, že se dočkáme i sporťáku se spalovacím motorem.

Video se připravuje ...

Původně se měla značka Wiesmann vrátit již v roce 2020, ale svět se místo toho dočkal něčeho, co není třeba rozebírat. Každopádně modelem, se kterým se chtěl výrobce vrátit, neměl být elektromobil. Značka pracovala na sporťáku s osmiválcem od BMW M, kterému říkala projekt Gecko. Představením projektu Thunderball však nebyl projekt Gecko zrušen. Vývoj pokračuje dál.

První upoutávka na projekt Gecko byla zveřejněna již v roce 2019 a v témže roce byl na silnicích poprvé přistižen maskovaný testovací prototyp. Po různých zdrženích bychom se však odhalení vozu, jehož produkční název někteří odhadují na MF6, měli dočkat již letos. Stát zřejmě bude na upravené platformě projektu Thunderball, která zaručí rozložení hmotnosti mezi nápravami v poměru 50:50.

Project Thunderball s baterií a elektromotory váží kolem 1.700 kilogramů, což na sportovní auto není skvělá hodnota. S klasickým spalovacím motorem, by se ale mohlo jednat o relativně lehké auto. To zní pro projekt Gecko slibně. Ještě lepší zprávou je, že by pod přední kapotou měl pracovat motor od BMW M, stejně jako ve starších Wiesmannech. Konkrétně se očekává dvojitě přeplňovaný V8 o objemu 4,4 litru, který bude ke kolům zadní nápravy posílat výkon zhruba 600 koní.

Interiér vozu by měl být oproti starším Wiesmannům výrazně kvalitnější, což naznačuje i interiér v dubnu odhaleného projektu Thunderball. V něm nechybí ani digitální přístrojová deska či dotyková obrazovka infotainmentu, která je ovšem usazena mimo zorné pole řidiče. Současný majitel značky Wiesmann, Roheen Berry, o projektu Gecko řekl: „Má vzhled klasických Wiesmannů a ohromující jízdní výkony Wiesmannu díky perfektnímu rozložení hmotnosti 50:50. Jako každý Wiesmann vás nechá beze slov.“

Neznáme tedy podobu auta (pokud nebude přímo vycházet z projektu Thunderball), ani jeho technická data či produkční jméno. Zatím si vystačíme alespoň s vědomím, že projekt Gecko nebyl zrušen a že bychom se odhalení mohli dočkat ještě letos.