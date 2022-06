Wiesmann zvažuje rozšíření nabídky, sporťáky zřejmě doplní elektrická SUV

Společnost Wiesmann se v minulosti proslavila výraznými sportovními roadstery a kupé, které v sobě kombinovaly retro vzhled s moderní technikou, výkonnými motory a zajímavými jízdními vlastnostmi. V budoucnosti ale značku zřejmě čeká transformace, díky které by se mohla zaměřit na luxusnější modely, včetně elektrifikovaných SUV.

Vizi nové éry přitom nastartovala změna vlastníka, díky které se značka dostala ke zcela novým technologiím, včetně elektrických pohonných systémů. V roce 2015 totiž automobilku koupila mezinárodní technologická společnost Contec Global a do jejího čela se postavil nový CEO Roheen Berry.

Ten v exkluzivním rozhovoru pro britské kolegy z Autocar prozradil, že nedávno představený čistě elektrický roadster Wiesmann Project Thunderball představoval ukázku zcela nové nabídky, která by se měla s plánovaným návratem značky na výsluní rozrůstat, a měla by být elektrifikována.

„Thunderball má světu ukázat, co dokážeme. Ve srovnání s ostatními vozy, které dělají totéž, je to skutečně neuvěřitelné auto, navíc za zlomek ceny,“ citují britští kolegové slova šéfa značky. Právě elektrifikace by přitom značce měla dovolit navýšit její produkci a rozšířit portfolio. „Nechci říkat, že vyrábět elektromobily je snazší, ale rozhodně je to rychlejší, díky čemuž bychom měli být schopni postavit více aut v rychlejším tempu.“

Jedním z nových modelů v rámci expanze by se přitom mohlo stát i prémiové elektrické SUV, které by mělo konkurovat elektrickým SUV modelům značek jako Bentley, Rolls-Royce nebo Aston Martin. Model by se přitom mohl zaměřit především na americký a čínský trh, kde se prý projekt Thunderball setkal s nadšeným přijetím.

Berry sice zatím nepotvrdil, že se SUV stane nevyhnutelnou blízkou budoucností značky, naznačil však, že je to docela pravděpodobné. „Uvidíme, jak se bude trh s SUV vyvíjet,“ citují šéfa značky kolegové z Autocar. „Utratili jsme spoustu peněz za vývoj této platformy a software, a získáváním maxima z obojího. Nespěcháme, ale pokud budeme mít dostatek zákazníků a bude poptávka, neměl by to pro nás být obtížný přechod,“ uvedl Berry.

Připomeňme, že elektrická platforma pro Project Thunderball byla vyvinuta ve spolupráci s německou společností Roding, která se podílela také na vývoji platformy pro speciál Audi E-Legend EL1, inspirovaný ikonickou Audi Quattro.

Při jejím vývoji byl kladen důraz na zachování dynamiky typické pro vozy značky a také vysokou funkčnost. Platforma tak nabízí například variabilní regenerativní brzdění, které připomíná klasickou převodovku, nebo nabízí podporu rychlonabíjení při výkonu až 300 kW.

SUV postavené na této platformě by tak zřejmě nabízelo jisté sportovní dovednosti v kombinaci s prémiovým přístupem značky. Berry měl ostatně v rozhovoru zmínit, že cílem bylo ponechat Wiesmann luxusní značkou. „Nechceme jít na veřejnost a vyrábět tisíce vozů. Chceme zachovat pocit komunity. Chceme, aby značka byla na prvním místě. Nejde o to jít a dělat obrovské zisky. Jde o to skutečně obnovit značku a udržet ji navždy přítomnou.“

„Myslím, že se dočkáme pár SUV. Uvidíme, kde bude trh, zda bude poptávka, a zda se chceme posunout do tohoto prostoru,“ uvedl Berry. Kromě toho se prý také zvažuje druhá generace sportovního modelu MF3, který by měl představovat kompaktní a agilní vstup do světa značky. Zatím však není jasné, zda dostane spalovací motor, nebo elektromotor.

Zejména s ohledem na elektrifikaci by pak podle Berryho mohlo dávat smysl i menší a do města určené sportovní auto. Wiesmann by tak podle jeho slov mohl uvést ještě dostupnější verzi modelu MF3. Značka už má mít dokonce i dva hotové prototypy, rozhodnutí o pohonných jednotkách však bude závist na vývoji emisních limitů.

Vedle čistě elektrického pohonu tak ve hře zůstává i spalovací motor, který by podle všeho opět mohla dodat automobilka BMW, která je dlouhodobým technickým partnerem značky Wiesmann.