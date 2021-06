WRC zatím marně hledá dalšího účastníka šampionátu. Jakou značku byste v rallye zase rádi viděli?

Světový šampionát v rallye (WRC) v roce 2022 čeká zásadní změna pravidel, v nové vrcholné kategorii nazvané Rallye 1 budou totiž nově startovat vozy s hybridním pohonem. Organizátoři věří, že elektrifikovaný pohon reagující na moderní trendy v automobilovém průmyslu, přiláká nové účastníky. Zatím se ale další značka nenašla.

Ředitel rallye ve FIA Yves Matton tvrdí, že automobilky zkoumají možnosti nových pravidel. „Mohu říci, že někteří další výrobci se dívají na předpisy a prozatím je studují. Nenavrhují auto, spíše chtějí pochopit, jak by se tyto nové vozy mohly hodit do jejich marketingového plánu,“ uvedl v rozhovoru pro server Autosport.

I vzhledem k nutnému vývoji nové techniky však Matton nepředpokládá, že nová značka doplní světový šampionát v rallye dříve než v roce 2024. Podle jeho názoru automobilky potřebují minimálně dva roky na přípravu nového speciálu.

To by znamenalo, že i v následujících dvou sezonách ve vrcholné kategorii WRC uvidíme výhradně závodní speciály tří značek, Hyundaie, Toyoty a Fordu, který je v šampionát zastoupen prostřednictvím týmu M-Sport. Ty už potvrdily, že v sérii pokračují a aktuálně vyvíjí nové speciály podle nových „hybridních“ pravidel. Hyundai jej postavil na bázi nové i20 N, u Toyoty se očekává nasazení GR Yarisu a Ford zatím jezdí s mulou na bázi Fiesty, u níž není vyloučeno nahrazení její karoserie tvary crossoveru Puma. To podle Mattona souvisí s tím, že americká značka je tentokrát více zapojena do vývoje a chce potenciál výrazněji využít.

Vedení WRC přitom již dříve přiznalo, že sonduje zájem i mezi čínskými značkami. Ty sice se světovou rallye scénou zkušenosti nemají, Čína je ale perspektivní trh, a tak by nasazení vozu z Říše středu jistě zaujalo tamější diváky.

Nasazení elektrifikovaných speciálů bylo přitom podle Mattona klíčové, aby si šampionát udržel alespoň stávající účastníky. „Jsem přesvědčen, že bez hybridního pohonu by žádný ze stávajících účastníků neměl skutečný zájem o zapojení se do budoucna. Potřebují tuto hybridní technologii, aby rallye zachovali jako dobrý marketingový nástroj,“ prohlašuje Matton.

Právě dnes tak podporovaný hybridní pohon má lákat i další značky, pro něž by WRC mohlo být opět zajímavé. Nabízí se třeba Mitsubishi (ve WRC skončilo v sezoně 2005), které je dnes velkým propagátorem hybridů. Naopak pro Volkswagen nebo Alpine propagující plně elektrický pohon může být tato elektrifikace „málo“. A Audi se chce v následujících letech angažovat na Rallye Dakar.