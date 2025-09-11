Pokořitel rekordů naživo: Mercedes-AMG GT XX má na nabíječce troufalý nápis
Koncept Mercedes-AMG GT XX je plně elektrický hypersport. Slouží jako demonstrace schopností platformy AMG.EA i jako testovací základ pro budoucí sériové vozy AMG.
Mercedes-AMG GT XX jako první vůz značky překonal hranici 1 MW nabíjecího výkonu. Konkrétně šlo o 1041 kW, dosažených díky spolupráci s firmou Alpitronic a použití prototypového CCS kabelu schopného přenášet přes 1000 A.
Tento výkon byl ověřen v praxi a zaznamenán při reálném nabíjecím cyklu, nikoliv jen v laboratorních podmínkách, což je ve světě stále rarita.
Pod karbonovou karoserií se ukrývá platforma AMG.EA s trojicí elektromotorů s axiálním tokem – dvou na zadní nápravě a jednoho vpředu. Oproti běžně používaným radiálním motorům jsou kompaktnější, mají kratší magnetický tok a dosahují vyšší hustoty výkonu, takže z menší hmotnosti dokážou získat více síly.
Každý motor má vlastní kapalinový chladicí okruh, který odvádí teplo přímo z vinutí i statoru. Díky tomu zůstává teplota stabilní i při dlouhodobém využití maximálního výkonu, například při jízdě vysokou rychlostí nebo opakovaném akcelerování na okruhu.
Baterie snese peklo
Baterie používá válcové články s chemií NCMA (nikl-kobalt-mangan-hliník) a napětí přes 800 V. Každý článek má individuální kapalinové a olejové chlazení, aby zvládl nejen extrémní teploty při rychlonabíjení, ale i dlouhodobé zatížení při vysoké rychlosti. Tento systém chlazení umožnil vozu jet po dobu několika hodin rychlostí přes 300 km/h bez ztráty výkonu nebo nutnosti zpomalovat kvůli teplotním limitům.
Rozvody chladicí kapaliny jsou vedeny přímo k jednotlivým článkům, což minimalizuje teplotní rozdíly uvnitř baterie. Taková teplotní stabilita zároveň umožňuje opakovaně využívat vysoký nabíjecí výkon bez degradace parametrů akumulátoru.
Rekordy
Na zkušební dráze v Nardò (Itálie) GT XX dokázal:
- 5479 km za 24 hodin při průměrné rychlosti nad 300 km/h (mimo zastávky).
- 40.000 km za 7,5 dne, což odpovídá délce rovníku – symbolické „obkroužení světa“.
Během těchto jízd se vůz nabíjel na prototypových ultrarychlých stanicích Alpitronic přímo v areálu okruhu. Průměrný výkon nabíjení dosahoval okolo 850 kW, což minimalizovalo délku zastávek. Přitom se teploty baterie i proudy držely v bezpečných mezích pro její dlouhou životnost.
Design a aerodynamika
GT XX vychází z proporcí tradičních dvoudveřových kupé AMG, ale karoserie je přizpůsobená požadavkům elektrického pohonu – má zakrytovanou podlahu, aktivní aerodynamické prvky a optimalizovaný průtok vzduchu k chlazení baterie a motorů. Karbonové panely snižují hmotnost a některé z nich, například kapota a části nárazníků, mají integrované ventilační kanály pro odvod tepla.
Interiér je řešen funkčně: digitální přístrojový štít zobrazuje i data z telemetrie, sedadla a volant mají prvky z Alcantary pro lepší úchop a odolnost při sportovní jízdě. Celá karoserie byla laděna v aerodynamickém tunelu tak, aby při rychlostech nad 300 km/h zůstával vůz stabilní a přítlak nepůsobil na úkor dojezdu.
Provokativní nápis
Na mnichovském autosalonu byla hned vedle vozu nabíječka s nápisem SO AMG, navíc sprejerským písmem. Jde o moderní heslo divize AMG. Objevilo se i během megawattového nabíjení na displeji prototypové stanice. Podle lidí z projektu šlo o záměrnou součást prezentace, která má upozornit, že i plně elektrický vůz může splňovat interní technické standardy AMG pro výkon, odezvu a ovladatelnost.
AMG je tradičně spojeno s benzinovými motory, takže přenesení označení do kontextu elektromobility má být jasným signálem, že značka počítá s vysokovýkonnými elektromobily jako s plnohodnotnou součástí své budoucí nabídky.
Mercedes-AMG GT XX v číslech
Výkon: 1000 kW (1360 k)
Max. rychlost: 360 km/h
Motory: 3× elektromotor s axiálním tokem
Baterie: NCMA, > 800 V, individuální chlazení článků
Nabíjení: 1041 kW
Zdroj: Autorský text, AMG Foto: auto.cz a Mercedes-Benz