Xpeng G9 je nejrychleji se nabíjející SUV světa. Prodávat se bude i v Evropě

Čínská automobilka Xpeng oficiálně představila svou novou vlajkovou loď, která se zároveň stává čtvrtým modelem značky – elektrické SUV G9. Xpeng slibuje, že jde o nejrychleji se nabíjející SUV světa. Stejně tak má jít o auto stojící na první čínské sériově vyráběné 800V platformě. Na čínský trh vstoupí ještě letos, následně se chystá do Evropy.

Platforma pracující s napětím 800 V využívá baterii z karbidu křemíku, což je prý první takové řešení v sériové výrobě na čínském trhu. Konkrétní kapacitu baterie Xpeng neuvádí, ale auto prý podporuje nabíjení výkonem až 480 kW, a to na nabíjejících stanicích značky. Výrobce slibuje, že v nejlepším případě nabití z 10 na 80 % kapacity baterie proběhne za 15 minut. Nabíjení po dobu 5 minut má přidat až 200 kilometrů dojezdu. I v případě využití cizích rychlonabíjecích stanic má být nabíjení nadprůměrně rychlé.

Model G9 dle metodiky CLTC (čínská obdoba WLTP) nabídne dojezd až 702 kilometrů na jedno nabití. Bavíme se o provedení s pohonem zadních kol a pravděpodobně větší baterií. V případě verze s pohonem všech kol jde až o 650 km. Se (zřejmě) menší baterií zadokolka ujede až 570 km. Prodloužení dojezdu má pomáhat i aerodynamicky optimalizovaná karoserie vozu.

Kromě rychlého nabíjení a nadprůměrného dojezdu má G9 nabídnout druhou generaci asistenčních systémů značky. Za tímto účelem je novinka vybavena 31 senzory, přední kamerou a dvojicí laserových senzorů LiDAR. To se týká vrcholných provedení, nižší výbavy dostanou vylepšenou první generací asistenčních systému Xpeng.

Uvnitř je Xpeng G9 vybaven novým hlasovým asistentem, který i bez přístupu k internetu zvládne ovládat přes 600 funkcí vozidla a reagovat v řádu milisekund. Značka se dále chlubí novým 3D digitálním prostředím, a to včetně 3D mapových podkladů, které se v reálném čase aktualizují a promítají na 14,96palcovou dvojitou obrazovku na vrcholu palubní desky.

Multimediální systém Xpengu se nazývá Xopera a dokáže nabídnout až 18 reproduktorů a podporu Dolby Atmos. Kromě reproduktorů G9 zapojuje i vibrační jednotky v sedadlech, změny ambientního osvětlení či klimatizace a vypouštění vůně do ventilace, aby při relaxování, sledování filmů či poslechu hudby vytvořil něco, čemu Xpeng říká „pohlcující 5D zážitek“.

Zůstaneme-li ještě uvnitř vozu, zavazadlový prostor nabídne 660 litrů objemu a až 1.576 litrů v případě sklopení opěradel zadních sedadel. Když se přesuneme k exteriéru, Xpeng G9 na délku měří 4.891 milimetrů, na šířku 1.937 mm a na výšku 1.680 mm. Pro srovnání, Xpeng G9 je o téměř 24 centimetrů delší než Škoda Enyaq iV a o necelých 6 centimetrů širší a vyšší.

Na výběr je mezi pohonem zadních nebo všech čtyř kol. Zadokolky jsou nabízeny ve třech verzích (570G, 570E a 702E), přičemž stejný počet provedení nabídne také čtyřkolka (650E Performance, 650X Performance, 650X Launch Edition) – číslo v názvu odkazuje na dojezd vozu v kilometrech dle CLTC.

Všechna provedení mají maximální rychlost omezenou na 200 km/h. Zadokolky z 0 na 100 km/h zrychlí za 6,4 sekund a čtyřkolky za 3,9 s. S pohonem zadních kol se pojí maximální výkon 230 kW a točivý moment 430 Nm. U čtyřkolky se přidává přední elektromotor nabízející 175 kW a 287 Nm – kombinované hodnoty Xpeng neuvádí. Čtyřkolky dále mají ve standardní výbavě vzduchové odpružení.

První zájemci v Číně se vozu dočkají v říjnu letošního roku. Základní ceny bez příplatků se budou pohybovat od 309.900 do 469.900 čínských jüanů, tedy v přepočtu od 1,1 do 1,7 milionu korun. Xpeng však také počítá s dovozem modelu G9 do Evropy, přičemž konkrétní evropské specifikace se teprve dozvíme.