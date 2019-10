Yamaha chtěla dělat auta pod vedením designéra F1. Nakonec z toho nic nebude

Před dvěma lety se společnost Yamaha připravovala na vstup do světa automobilismu. Už tehdy měla na svém kontě tři netradiční koncepty. Ukázala pick-up Cross Hub, vizi malého sporťáku Sports Ride Concept a v neposlední řadě i koncept malého městského vozu Motiv.e. Nešlo přitom o ledajakou čmáranici, vždyť na obou projektech se podílel Gordon Murray, designér monopostů formule 1 a samotného McLarenu F1.

Murray tehdy dva ze tří vozů navrhl na zbrusu nové platformě iStream, která se soustředila na co nejnižší hmotnost pomocí technik vyvinutých ve formuli 1. Murray na svém oficiálním webu uváděl, že architektura je vhodná pro různé typy pohonných jednotek i karosářských provedení.

Teď se ale zdá, že projekt automobilů značky Yamaha je u ledu a jen tak se to nezmění. V rozhovoru na tokijském výstavišti to prozradil Naoto Horie, mluvčí společnosti: „V našich dlouhodobých plánech už auta nefigurují, je to rozhodnutí nejvyššího vedení. Nenašli jsme způsob, jak vyvinout auto, které by vyniklo v tak silné konkurenci,“ uvádí.

Murray měl přitom s platformou hodně slibné plány. Ještě před časem uváděl, že iStream může být použit na produkci 1000 až 350.000 automobilů. Nakonec se ale zdá, že zůstane pouze u jednorázových konceptů.

„Zejména sportovní vůz pro nás – nadšence rychlého svezení – představoval obrovskou výzvu, ale uspět na dnešním trhu je velmi obtížné. Teď vidíme příležitosti jinde a chceme se soustředit na jiné projekty,“ prozradil dále mluvčí.

Spekuluje se, že si Yamaha malovala příliš růžovou budoucnost. Očekávala, že svými koncepty a silným jménem Murray zaujme potenciální investory či partnery, nic takového se ale nestalo a na stavbu automobilů by tak byla zcela sama. A do takového rizika se ji z pochopitelného důvodu vstupovat nechtělo. Tyto informace ale vyplývají z neoficiálních spekulací. Buď jak buď, Yamaha mohla rozvířit vody japonských sporťáků či užitkáčů, minimálně vzhled konceptů byl hodně působivý.