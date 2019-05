Yamaha kdysi zvažovala supersport s V12 z F1. Jeden ze tří úžasných prototypů je teď na prodej

Pro začátek příběhu se musíme vydat do roku 1989, kdy Yamaha začala dodávat vlastní motory do formulí 1. Jenže japonská společnost chtěla víc, toužila atmosférický dvanáctiválec dostat do auta, s nímž by se dalo jezdit po běžných silnicích.

Tak se zrodil projekt OX99-11, pojmenovaný po motoru z F1 sezóny 1991 o maximálním povoleném zdvihovém objemu 3498 cm3. Konkrétně šlo o pětiventilový vidlicový dvanáctiválec DOHC s úhlem rozevření 72 stupňů.

V květnu 1992 se světu ukázal první prototyp s mnoha zajímavými řešeními. Uprostřed umístěný motor dával 300 kW (408 k), ovšem při takřka motocyklových 10.000 otáčkách. Místo našel uprostřed, jak se na takový stroj sluší a patří. Červené pole otáčkoměru navíc začínalo ještě o tisíc obrátek výše. Někdy se mimochodem udává výkon ještě vyšší, dokonce 450 koní (331 kW). Nejvyšší točivý moment 390 N.m/8000 min-1 posílala šestistupňová manuální převodovka přes vícelamelovou spojku AP Racing výhradně dozadu.

A protože kompaktní sporťák vážil jen 1150 kilogramů, dokázal na stovku zrychlit za 3,2 s, dvojnásobek pokořil za 8,8 s a třístovkou upaloval po 21,5 s. Maximální rychlost vrcholila číslem 352.

Jestli vás zajímají detaily, určitě si přečtěte starší článek Aleše Dragouna, který je plný zajímavých informací.

Pro nás je důležité, že se nadějný supersport do výroby nedostal, zejména kvůli japonské ekonomické krizi. Vznikly tedy jen prototypy, celkem byly tři.

A právě jeden z nich se objevil v nabídce společnosti JP Trade. Ta za něj požaduje 1,3 milionu dolarů, tedy asi 30 milionů korun.