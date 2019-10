Z létajícího taxíku Audi zřejmě nic nebude. Značka přiznala, že realizace je příliš složitá

Automobilka Audi svému konceptu létajícího taxíku věřila, zdroj Auto News Europe ale nyní přichází s informací, že v Německu plány přehodnocují a z konceptu, který uměl cestovat ve vzduchu i po silnici, nakonec nejspíš nic nebude. Čtyři kruhy teď řeší, jestli a jak bude partnerství navázané se společností Airbus pokračovat.

„Víme, že bude trvat ještě hodně dlouho, než se takový projekt dostane do sériové výroby, aniž by nebylo nutné přesedat do jiného stroje,“ říká Audi o konceptu Pop.Up Next, který vznikal společně se studiem Italdesign a představil se na ženevském výstavišti. Prvně už v roce 2017, o rok později dorazila sofistikovanější verze s jiným interiérem a celkově lehčí konstrukcí.

Audi naráží na nevšední koncepci, kterou před časem ukázalo světu. Vize společnosti se totiž skládala z ultralehké dvoumístné kabiny, která se připevnila buď k automobilu, nebo letovému modulu, aniž by posádka musela kabinu opouštět. Zní to jako sci-fi, nicméně v Ingolstadtu investovali do výzkumu a vývoje nemalé prostředky, aby tento koncept uvedli v život.

Modul pro silnice byl vlastně takovou skateboardovou platformou, jejíž součástí byl akumulátor s kapacitou 15 kWh a dva elektromotory, které přinášely výkon 60 kW. Koncept tak na jedno nabití zvládl cestovat až 130 kilometrů. Podstatně zajímavější byla pochopitelně letecká technika, která slibovala maximální rychlost letu až 120 km/h, ale už po 50 kilometrech žádala dobití 70kWh akumulátoru.

Uvidíme, jestli je projekt mrtvý definitivně, minimálně v příštích měsících ale žádné zásadní novinky očekávat nemáme. Nezdá se ale, že by koncern Volkswagen zcela zanevřel na kooperaci s velikány letového průmyslu. Jen připomeňme nedávno uzavřené partnerství mezi firmami Porsche a Boeing.