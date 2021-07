Za řidítky Aprilie RS 660: Obratná, pohodlná a za adekvátní cenu!

Novou Aprilii RS 660 jsme poprvé zvědavě okukovali na podzim 2019 na motosalonu EICMA v Miláně. Stála tam po boku střídměji oblečného tuona a na první pohled bylo jasné, že Italové to myslí s obrodou střední třídy zatraceně vážně.

Dospělý superbike RSV4 se nám před lety nesmazatelně zapsal do paměti a nesmírně nás zajímalo, jestli v Noale dokážou nacpat jeho charismatické DNA i do menší kubatury.

Bellissima ragazza

Design sice nejezdí, ale rozhodně dotváří charakter mašiny. Aprilia navrhla pro RS 660 zatraceně sexy minišaty. Kapoty nechávají koketně nahlédnout na techniku, vyvedení krátkého výfuku pod motorem dává vyniknout štíhlému pozadí. Honda CBR a Kawasaki Ninja pukají závistí a třídní kráska Yamaha R6 o sobě začíná pochybovat, když potká tuhle nádhernou dívku.

Půl srdce stačí

Kořeny nového motoru určeného pro škálu chystaných strojů střední třídy musíme hledat ve zmíněném RSV4. Zjednodušeně si představte, že inženýři vzali jeho jedenáctistovku, vidlicový čtyřválec rozkrojili a z přední části vytvořili řadový dvouválec nové RS 660. S větší strojovnou se shodují hlavy, písty, sání i vrtání 81 mm. Motor sedí ve zcela novém hliníkovém rámu a tvoří jeho zadní nosný prvek, takže čep vidlice najdeme přímo v něm. Díky přesazení ojničních čepů a intervalu zapalování o 270° získal motor zvuk a charakter blízký véčkovému uspořádání, krásně se točí až do 11.500 min-1 a vy si můžete v menu palubního počítače nastavit, v kolika na vás mají začít varovně blikat kontrolky.

Hodnoty 73,5 kW a 67 Nm nevypadají na papíře nijak dramaticky, ale svezení nabídnou parádní. Aprilka váží skromných 183 kg, skoro ji pod sebou nevnímáte a už ve čtyřech tisících otáček máte k dispozici 80 % krouťáku. Na razantní povel plynu se vás nesnaží ve vteřině sundat ze sedla, ale krásně to rozbalí, v sedmi tisících odhodlaně zabere a pádí vstříc maximálce 230 km/h. A vy tam jen kopete kvalt za kvaltem, hezky natvrdo bez spojky, protože RS má standardně rychlořazení nahoru i dolů.

Výbavou ční

Unikátem ve střední třídě je rozsáhlá elektronická výbava, převzatá víceméně z velké RSV4. Co všechno obsahuje, to si můžete přečíst v samostatném bloku. My si teď přiblížíme to hlavní: pět jízdních režimů.

Pro většinu každodenních situací jsme používali Commute, v němž je aprilka perfektně vyvážená. Mód Dynamic je citelně ostřejší na plynu a palubní elektronika nás pustí ve všem dál. V režimu Individual si zkušenější jezdci mohou namíchat aktivitu asistenčních systémů podle svého.

Aprilia samozřejmě myslí i na příležitostné návštěvy okruhu, pro něž vytvořila dva speciální módy. Challenge v maximální možné míře využívá potenciál stroje, Time Attack pak přidává možnost kompletního nastavení elektroniky v honbě za co nejlepším časem.

Překvápko na závěr

Možná teď máte pocit, že testujeme další z nepoužitelných ryzích sporťáků. Jenže RS 660 skrývá obrovské překvapení. Je totiž nečekaně univerzální a pohodlná.

Neradi citujeme tiskové zprávy, ale tady to nejde jinak – ergonomie je vážně dokonalá. Jezdec vysoký 178 cm do motorky zapadne jak chybějící dílek puzzle a splyne s ní. Trojúhelník sedlo-stupačky-řídítka za nás nemá chybu. Při běžných cestách jezdec sedí dostatečně pohodlně. Když za to chce vzít, stačí se trochu odsunout, zapřít se o hranu sedla, schoulit se do prolisů kolem nádrže a vyrazit.

Lehoučká přední kapotáž bohužel postrádá pevnost, takže kolem stovky rozkmitá zrcátka tak, že v nich vidíte jen mazaninu. To spolu s nenastavitelnou páčkou spojky představuje jediné pihy na kráse italské krásky.

Pokud jste mezi minusy čekali ještě tvrdý sportovní podvozek, vyvedeme vás z omylu. I ten je totiž neuvěřitelně univerzální. Dostatečně tuhý a hravý v zatáčkách, přitom komfortní ve městě i na rozbitých okreskách. A aby toho nebylo málo, tak je ještě stabilní na dálnici. Vážně pecka!

Fér nabídka

Cena 299.900 Kč nám připadá adekvátní. Je sice o třetinu vyšší než u konzervativnější hondy nebo kawasaki, ale také o padesát tisíc nižší než u yamahy. Platíte za dospělou elektroniku, italský design a skvělý podvozek. Polokapotované Tuono 660 stojí 279.900 Kč.

Slušný základ

Mezi sportovními šestistovkami aprilka vyniká elektronickou výbavou na úrovni špičkových superbiků. Soubor systémů pro řízení jízdní dynamiky se jmenuje Aprilia Performance Ride Control, zkráceně APRC:

ATC (Aprilia Traction Control): kontrola trakce s osmi režimy a možností vypnutí

AWC (Aprilia Wheelie Control): zamezení zvedání předního kola

ACC (Aprilia Cruise Control): tempomat

AQS (Aprilia Quick Shift): rychlořazení nahoru i dolů bez použití spojky

AEB (Aprilia Engine Brake): intenzita brzdění motorem při zavření plynu

AEM (Aprilia Engine Map): jízdní režimy motoru

ABS (Anti-lock Braking System): protiblokovací systém brzd s náklonovou funkcí a třemi úrovněmi intenzity zásahu

Plusy

Točivý, charakterní dvouválec

Nízká spotřeba

Výborné brzdy

Skvělý podvozek

Přirozený posez

Překvapivý komfort

Parádní design

Elektronická výbava

Minusy

Vibrace zrcátek

Nenastavitelná páčka spojky