Za volantem Fiatu Grande Panda Hybrid: Neohrožený druh

Není to tak dávno, co jsme v severoitalském Turíně projeli zbrusu nový, první generací inspirovaný elektrický Fiat Grande Panda. Vrátili jsme se na místo činu a zjišťujeme, jak jezdí jeho hybridní verze, stěžejní pro globální úspěch modelu.

Fiat to s elektrifikací svých hlavních modelů myslí vážně, ostatně jeho model 500e je jedním z prvních pouze elektrických vozů na evropském trhu. Člověk sice míní, ale pak také často mění a najednou se k nám dostávají zprávy, že hybridní varianta doposud zarytého elektromobilu je za dveřmi.

Tak jako ostatní automobilky, i Fiat pochopil, že stejně jako to nepůjde bez elektrifikace, alespoň prozatím to nepůjde ani bez spalováků. A přesně proto je tu nová Panda Hybrid, navržená tak, aby se vešla do všech životně důležitých unijních tabulek, a zejména přání zákazníků. Ti totiž minimálně hybridní pohon vyžadují a koncern Stellantis jeden vhodný na skladě náhodou má.

Velké plány

Zástupci automobilek na prezentaci nešetřili bombastickými prohlášeními a velikými ambicemi. Aby také ne, pandu má v Itálii rád snad každý, a tak náležitě zdobí ulice v jakémkoliv městě – v jakémkoliv stavu. Grande Panda, jak už název napovídá, je ale v přímém srovnání daleko větším vozem. Ono se to sice na první pohled nezdá, ale s délkou bez jednoho milimetru 4 metry, výškou 1570 mm a šířkou 1760 mm jde už téměř o vstupní bránu do světa rodinných aut. To potvrzuje i 2540mm rozvor.

Grande Panda totiž stojí na základu Smart Car Platform, sdíleném se sedmimístným Opelem Frontera či Citroënem C3 Aircross, a dle toho to také vypadá. Na první pohled zaujmou vysoký ponton karoserie a tolik proklamovaný zadní světlomet sloužící coby polička na espresso, na hranatou siluetu navazuje i obdélníkový motiv v čelní masce. Embosovaný nápis „PANDA“ na bočních dveřích zůstal na svém místě – elektrická panda je tak od té spalovací takřka nerozpoznatelná.

Fiat Grande Pande Hybrid • Zdroj: Fiat

Místa tady je

Nějaké rozdíly proti elektrice najdeme uvnitř. Vůz si nyní s sebou nevozí velikou baterii, takže se uvolnilo několik vzácných centimetrů, zejména pro chodidla zadních pasažérů. Do tohoto malého vozu si tak sedne i 181 cm vysoký redaktor za sebe tak, že se jeho kolena nedotýkají přední sedačky, což chválíme.

Líbí se nám jak design, tak i kvalita zpracování a materiálů v kabině – speciálně bychom rádi upozornili na to, že se ve všech verzích vrátilo modré provedení interiéru. Designéři se odvázali i při volbě materiálů do čela palubní desky, průsvitný zelený plast rozhodně není standardem segmentu. Jiná barva k dispozici bohužel není, takže mít červenou pandu s modrým interiérem a zelenými akcenty asi nebude pro každého. Nyní to může vypadat zajímavě, uvidíme, jak bude stárnout. Jedna věc nás ale potěšila – panel klimatizace je separátní, a k jejímu ovládání tak nepotřebujete displej.

Plynně italsky

Bereme tedy klíče a zasouváme je do klasického otočného zámku. Známá koncernová přeplňovaná dvanáctistovka se zatím k životu neprobouzí, panda totiž umí jízdu do 30 km/h čistě elektricky do vzdálenosti zhruba jednoho kilometru. V praxi ji ale probudí už výraznější přitlačení akcelerátoru k podlaze a agregát se k elektromotoru přiřadí plynuleji, než je zvykem. Hned odhalujeme podvozek naladěný spíš do komfortu, panda tak jednoznačně nechce být pouze městským postrkovadlem.

Motor je dobře odhlučněný, i když ho prakticky po celou dobu jízdy přehlušoval vydatný severoitalský liják. Panda tak s námi nezažila křest ohněm, spíš Poseidónovy zkoušky. Rozumný profi l pneumatik, slušný výhled z kabiny a stabilní podvozek podržely i při náhlých projetích velkých kaluží záplavové směsi vody a bahna.

Deklarovaných 81 kW je pak kombinovaný výkon spalovacího motoru a elektrické pomoci. Dvanáctistovka s řetězovým rozvodem schopná práce v Millerově cyklu stačí na 74 kW ve 5500 min-1, maximálního točivého momentu 205 Nm dosahuje v 1750 min-1. Do kombinovaného výkonu 81 kW jí pomáhá elektromotor s výkonem 21 kW a točivým momentem 55 Nm. Ten je živený 48V baterií s chemií nikl-mangan-kobalt, celkovou kapacitou 0,876 kWh a využitelnou 0,41 kWh. Cestou jsme naměřili spotřebu 6,3 l/100 km, což by vzhledem k obsazení vozu třemi osobami a složitému terénu nutnému k překonání odpovídalo tabulkovým hodnotám.

Grande Panda s hybridem tak prozatím vypadá, že má co nabídnout. Je šikovně navržená a má ten správný formát, to vše v šik provedení a za rozumné peníze – s prezentací odhalil český Fiat i oficiální ceník. Základní výbava Pop začíná na 454.900 Kč, střední úroveň Icon je za 494.900 Kč a testovaná La Prima odlehčí peněženkám zájemců o 544.900 Kč. A my jsme opravdu zvědaví, jak si poradí s naším klasickým týdenním testem.

Fiat Grande Pande Hybrid (interiér) • Zdroj: Fiat

Plusy

Komfortní jízda

Adekvátní pohon

Stylový design

Prostorná kabina

Minusy

Pouze zelené akcenty v interiéru

Jednoduchý cyklovač stěračů

Užší sedačky

Základní technické údaje Fiatu Grande Panda Hybrid Motor zážehový 48V HEV, R3 Zdvihový objem (cm3) 1199 Výkon (spalovací motor) (kW při min-1) 74/5500 Točivý moment (spalovací motor) (Nm při min-1) 205/1750 Výkon (el. motor) (kW) 21 Točivý moment (el. motor) (Nm) 55 Systémový výkon (kW) 81 Převodovka 6° dvouspojková Vnější rozměry, rozvor (mm) 3999 x 1586 x 1763, 2540 Objem zavazadlového prostoru zákl./max. (l) 412/1366 Max. rychlost (km/h) 160 Kombinovaná spotřeba (WLTP) (l/100 km) 5,0 – 5,1 Základní cena od (Kč) 459 900

